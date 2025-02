"Nosotros vinimos a cambiar las cosas. No vamos a malgastar los dólares que no den". Con esa premisa, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo buscaron terminar con las últimas dudas que le quedan al Fondo Monetario Internacional sobre la conveniencia de volver a abrir la billetera del organismo para darle una mano a la Argentina, que ya le adeuda más de u$s 40.000 millones.

Milei y su comitiva fueron recibidos con toda la pompa en la sede del organismo en Washington, incluido un cartel gigante dando la bienvenida al "Dr. Javier Milei", que incluyó una imagen del presidente argentino.

El encuentro mostró la sintonía total que existe entre Milei y Georgieva, que se consolidó además con el encuentro que horas antes mantuvo el presidente con el hombre más rico del mundo, Elon Musk, a cargo de aplicar la motosierra al Estado norteamericano.

Milei buscó dar un golpe de efecto y le llevó de regalo una motosierra de utilería a Musk, quien celebró a carcajadas la ocurrencia, mientras se dejaba fotografiar con el mandatario argentino, a quien recibió con un "hola, amigo".

¿El acuerdo con el FMI ya está definido?

El encuentro con Georgieva dejó la sensación a la delegación argentina de que el nuevo acuerdo con el FMI está prácticamente definido y, si quedaba alguna duda sobre la política cambiaria, el compromiso de no "quemar" las divisas que aportará el Fondo, terminó a vencer cualquier resistencia.

Caputo explicó que cada dólar que ingrese del organismo será destinado a sanear la cuenta del Banco Central, de tal forma de terminar de sentar las bases para que se produzca la apertura del cepo cambiario antes de fin de año.

Destacó, además, la importancia de que haya desembolsos lo más rápido posible, para poder terminar de consolidar la recuperación de la economía argentina, que crecería más de lo previsto este año.

"Estimábamos un 5 por ciento de suba del PBI, pero ahora creemos poder crecer un 7%", lanzó Milei, quien se mostró más entusiasta que nunca, a pesar de que quedó inmerso en una gran polémica por salir a promocionar una ignota criptomoneda que causó estragos en los bolsillos de miles de inversores, muchos identificados con el libertario.

Nuevo acuerdo con el FMI: la confianza de Luis Caputo

El ministro de Economía reconoció que el monto y la secuencia de los desembolsos era lo que separaba al Gobierno y al Fondo Monetario de un acuerdo completo, pero tras la reunión con Georgieva en equipo confiaban más que nunca en que habrá acuerdo.

En su última declaración pública, el FMI había mencionado que el Gobierno necesitaría más medidas fiscales, monetarias y cambiarias hacia un programa nuevo. Georgieva elogió los "resultados significativos" del plan económico del Gobierno, junto a tres imágenes de la reunión pura sonrisa, por si quedaba alguna duda sobre la buena sintonía.

Caputo y Georgieva volverán a verse en los próximos días en el marco de la reunión del G20 que se realizará en Sudáfrica.

Tal vez la duda que quede es qué puede ocurrir en el Congreso con la aprobación del acuerdo con el Fondo, pero el optimismo aumentó luego de que el Senado no pudo hacer prosperar un pedido de juicio político a Milei por el criptogate.

Acuerdo con el FMI: devaluación, ¿si o no?

En el encuentro se ratificó que los dólares del FMI se utilizarán para que el Tesoro cancele Letras Intransferibles en manos del BCRA, por lo que la deuda dejaría de ser intra sector público para ser un pasivo con el organismo de crédito.

Caputo ratificó que el FMI no pidió una devaluación pero reconoció que sí está acordado el esquema cambiario que seguirá luego de la concreción del programa.

"No lo puedo decir al monto, pero va a ser suficiente para recapitalizar el Banco Central. No va a implicar que aumente el nivel de deuda del país. Está dentro de un esquema que vamos a anunciar en su momento. Va a ser parte de un esquema", aseguró, sin mayor detalle. "Todo eso es lo que acordamos con el Fondo. Está muy bien armado", se entusiasmó.

Ese esquema nuevo decidirá, en lo sucesivo, cómo continuará el crawling peg, que redujo su ritmo desde este mes, el dólar blend exportador que destina 20% de las liquidaciones al tipo de cambio contado con liquidación, y las restricciones cambiarias vigentes, como el límite entre operaciones en el mercado oficial y los paralelos o la remisión de utilidades a casas matrices.

El BCRA autorizó a las entidades financieras a utilizar sus propios dólares para aumentar el volumen de préstamos

Mientras tanto, el Banco Central autorizó a las entidades financieras a utilizar sus propios dólares para aumentar el volumen de préstamos, algo que venía siendo pedido por los bancos.

La cuestión de la vigencia del esquema cambiario ya forma parte desde hace tiempo en la mesa de discusión con el FMI. En un reporte reciente a propósito del informe de evaluación Ex Post del programa Extended Fund Facility (EFF) iniciado en 2022, el FMI ya había dejado trascender qué elementos separaban al FMI y al Gobierno de un entendimiento sobre la política económica que debería continuar tras el primer año del gobierno libertario.

El Fondo dijo que "para allanar el camino hacia la recuperación del acceso a los mercados será necesario adoptar una estrategia creíble para desmantelar los controles cambiarios, una mayor flexibilidad cambiaria y un papel más significativo de la política monetaria".

¿Llega el fin del cepo cambiario?

Todo indica que la eliminación del cepo cambiario llegará después de las elecciones legislativas de octubre próximo. El nuevo acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario está prácticamente definido y el Gobierno confía en que esto ayudará por terminar de enderezar el rumbo económico.

En la reunión con Georgieva, hubo elogios para el manejo que está haciendo el gobierno de las cuentas públicas, que quedó ratificado con el superávit fiscal de enero. Caputo destacó que la recaudación viene creciendo a buen ritmo de la mano de la recuperación de la economía.

Entre las promesas de Caputo al FMI figura el objetivo de seguir bajando la inflación, una cuestión clave en la agenda del gobierno, porque consideran que es el mayor logro que podrán ofrecer al electorado de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo. Georgieva coincide totalmente con ese