Pese a las noticias positivas de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del DNU 179/2025 y la firmeza que mostró el Gobierno frente a la manifestación en la Plaza de los Dos Congreso, el BCRA siguió vendiendo dólares.

Con los 196 millones de dólares que vendió el viernes el BCRA en el mercado único libre de cambios (MULC) lleva vendidos desde el viernes 14 de marzo unos 1300 millones de dólares y las reservas internacionales brutas están apenas por encima de los 26.000 millones de dólares.

La fuerte demanda de dólares de los importadores frente al freno de la oferta de dólares del sector agroexportador muestra la incertidumbre de los operadores del mercado financiero local y de Wall Street frente a las expectativas que despierta el acuerdo con el FMI que firmaría el Gobierno a mediados de abril, según lo afirmado por el presidente de la Nación Javier Milei a la agencia Bloomberg el jueves pasado.

Por qué genera dudas el cierre del acuerdo con el FMI: ¿seguirá el cepo cambiario?

El cierre del futuro acuerdo con el FMI sigue generando dudas en tres aspectos:

La cantidad de dólares que le dará el FMI a la Argentina. Si se modificará la política cambiaria actual del crawling peg del 1 % mensual y se pasará a un esquema cambiario de libre flotación o de bandas cambiarias. Si el BCRA mantendrá o levantará el cepo cambiario que rige desde el 1 de octubre del 2019 cuando se ponga en funcionamiento el acuerdo o si será más adelante.

Lo que más quiere saber el mercado es si se abandonará el crawling peg del 1% mensual y cómo será la secuencia de medidas hasta arribar a un nuevo esquema cambiario. Pero todavía faltan al menos tres semanas para conocer estas definiciones. Milei le dijo el jueves al sitio Bloomberg Línea que se espera que el acuerdo sea anunciado a mediados de abril.

Lo que todavía no develó el Gobierno es que hará con el llamado "dólar blend" que es cuestionado por el FMI.

La consultora Invecq analizó uno de los puntos que podrían ser medulares en la discusión técnica.

"El 20% de las exportaciones sigue liquidándose fuera del MULC: el año pasado se resignaron en torno a u$s15.000 millones por la vigencia del dólar blend, cifra que sería similar en 2025 de mantenerse en pie". "Si bien el gobierno no ha dado señales en cuanto a su eliminación (es clave para 'controlar' la brecha), cobra particular relevancia en el marco de las negociaciones con el FMI.

Esta semana la única novedad fueron las declaraciones de Milei y la presentación del equipo económico en la Comisión Bicameral del martes pasado donde se adelantó que el préstamo será un Extended Found Facility a 10 años y la tasa de interés que se pagará al FMI será del 5,6 % pero no se dio a conocer el monto ni qué política cambiaría aplicaría el BCRA.

Los únicos datos que el Gobierno le reveló al Congreso son que el programa que se acordará es de facilidades extendidas o extended fund facilities (EFF), que habrá un plazo de gracia de cuatro años y medio sin pagos de capital al organismo y que el dinero recibido se usará para cancelar las letras intransferibles que componen la deuda del Tesoro con el BCRA y a cubrir vencimientos con el organismo.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reveló el último martes en el Congreso que la tasa del crédito que tendrá la Argentina será de 5,63%, inferior a la del último préstamo, que fue del 6,46%.

Además del monto del primer desembolso y las condicionalidades en materia cambiaria que traerá el acuerdo en el corto plazo, resta conocer cuáles serán las metas en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas para garantizar la sustentabilidad de la deuda, así como también cuáles serán las acciones prioritarias que le requerirá el FMI a la Argentina.

Gobierno: es clave resolver la deuda del Banco Central

En tanto que José Luis Daza, el secretario de Política Económica y hombre de extrema confianza del ministro Caputo, manifestó que "estamos en un mundo complejo y entiendo que ustedes no son especialistas financieros y es natural. En la intersección entre finanzas y economía se desarrollaron una serie de indicadores de mercado como índices de tensión e índices de fragilidad. Esos índices están en los niveles más altos desde la pandemia. La Argentina, gracias al programa de política económica y ha resistido shocks externos afirmó Daza el martes frente a la Comisión Bicameral que ese día aprobó el pase a la Cámara de Diputados el tratamiento del DNU del acuerdo con el FMI que finalmente se aprobó el miércoles.

Daza fue directo al momento de plantear el carácter de urgencia que supone para el Gobierno resolver la foto actual del Banco Central. "Agarramos un país que estaba al borde de una crisis muy grande. No es un cliché político. Poco a poco fuimos desarmando las fuentes de crisis: el déficit fiscal, los pasivos remunerados, el exceso monetario. Nos queda una sola vulnerabilidad que nos ha obligado a mantener el cepo cambiario".

"La urgencia es dar un paso adelante para terminar de estabilizar la economía y salir de la pobreza. La solvencia del Banco Central es fundamental para avanzar en el desarrollo de la Argentina" agregó.

Por su parte, el jueves pasado, en el primer almuerzo del año de la Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el ministro de Economía, Luis Caputo, les pidió a los empresarios optimismo para impulsar la actividad económica y sugirió la posibilidad de empezar a bajar impuestos tan pronto como el año próximo si el producto empieza a crecer. En esa línea, prometió que "nosotros no nos vamos a desviar de este curso, la estabilidad vino para quedarse".

Caputo agregó que "no hemos tenido suerte y estamos aquí porque se hicieron los deberes, se hizo lo que había que hacer. Muchos se sorprenden que llegamos con el dólar a $1.100 y después de todo lo que hemos hecho sigue en $1.100", continuó el funcionario.

Hay que destacar que en el momento que hablaba el ministro el dólar paralelo estaba en 1280 pesos y los dólares financieros alternativos en unos 1285 pesos.

El ministro continuó y afirmó que "nosotros no nos vamos a desviar de este curso, la estabilidad vino para quedarse Esto es un punto clave, porque muchos como que se quedan especulando cuando vendrá el cimbronazo. No debiera pasar porque hemos hecho un trabajo que lleva a lo que está pasando. Este escenario se buscó. Está saliendo como estábamos planeando", y remarcó además que el Gobierno no tiene un target de tipo de cambio real, y que miran el equilibrio general".

En relación a la inflación dijo que "está reaccionando mucho más como esperábamos que como eran los pronósticos y muchos comparan el tipo de cambio con el tipo de cambio que teníamos, pero no se puede hacer eso porque incorpora las expectativas y hoy la situación cambió radicalmente, y tenemos superávits gemelos fiscal y financiero".

Caputo manifestó que el tipo de cambio promedio de los últimos años a precios de hoy está apenas arriba de $900, pero en un contexto macroeconómico que es mucho más sólido.

Además, volvió sobre la inflación y manifestó que "Argentina no tiene espacio para ir a una reducción gradual, pensamos que tenemos que aniquilarla lo antes posible".

¿Cuándo se firmaria el acuerdo con el FMI?

Por lo que pudo saber iProfesional, de una fuente cercana al Gobierno, el acuerdo a nivel técnico, lo que se denomina el staff level agreement, en se firmaría en los primeros días de abril.

Desde el Gobierno reconocen que todavía faltan acordar detalles y ajustar, en particular lo vinculado al cronograma de desembolsos.

La culminación del proceso de negociación sería inminente y está previsto que el board tenga una reunión informal la semana que viene para comenzar a debatir el borrador del acuerdo con la Argentina.

Es decir que desde ahora habrá una o dos semanas de revisión informal del acuerdo por parte del board del FMI antes de que se fije la fecha formal para la oficialización del programa, si bien no se descarta que haya alguna comunicación por parte del FMI antes, quizás la semana próxima.

Con relación al monto del acuerdo desde equipo económico explican que "el monto final lo define el Directorio del FMI cuando se reúna, pero nosotros no lo sabemos.

Qué sucederá con el monto del préstamo

Desde el Gobierno señalan que el monto está vinculado a las condiciones de confidencialidad que pide el organismo y porque se ingresó en una etapa más sensible en la que el que baja el martillo y oficializa los trabajos técnicos es el board, el máximo órgano de decisión del FMI integrado por los países miembros.

Los rumores en el mercado financiero señalan que el monto máximo que pidió el Gobierno al FMI de unos 25.000 millones de dólares estaría atado a la posibilidad de ir a un aplicar un esquema de libre flotación cambiara o un sistema con una banda inferior y una banda superior para la cotización del dólar donde el BCRA vende dólares si la cotización supera la banda superior y compra dólares si la cotización está por debajo de la línea inferior.

En tanto que si ese monto fuera cercano a los 15.000 millones de dólares el BCRA mantendría el actual esquema cambiario.

Al respecto el economista Juan Carlos De Pablo manifestó que "con superávit fiscal y primario el hay que aplicar un esquema de libre flotación cambiaria sin ningún tipo de bandas y no tiene por qué haber turbulencia.

En relación al levantamiento del cepo cambiario manifestó que si bien a muchos pesos atrapados por los pagos de dividendos de empresas que no se pudieron enviar al exterior hay que ser cautos en este tema.

Milei espera tener allanada esa última escala gracias al vínculo de complicidad que supo cultivar con Donald Trump.

El gobierno norteamericano tiene 16% de los votos y los países que forman parte del Grupo de los 7 -que también tienen peso- estarían alineados con la posición norteamericana.

En los últimos días trascendió que el equipo económico podría viajar a Washington para terminar de ajustar el acuerdo con el FMI.

Las semanas que restan hasta la formalización del acuerdo con el FMI serán desafiantes para el Gobierno, que debe seguir surfeando la ansiedad de los mercados con un BCRA que ya resignó, según publicó este medio, más de US$1000 millones por la incertidumbre cambiaria de los últimos días.

La Argentina selló 22 acuerdos de financiamiento con el FMI con montos acordados por USD 239.829 millones entre 1958 y 2022. De ese total se desembolsaron USD 182.457 millones durante esos casi setenta años. Son números obtenidos de la página del organismo según un informe de la consultora GMA Capital y actualizados a precios de hoy.

En los últimos treinta años el país abonó u$s26.778 millones en concepto de cargos e intereses según los datos disponibles en la página del organismo que analizó Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go. Allí figuran las transacciones con el Fondo desde el 1 de mayo de 1984 hasta el 28 de febrero de 2025.

Desde nuestro país hasta Angola, el FMI ha concretado numerosos acuerdos con países a lo largo de todos los continentes. Al cierre de 2024, el stock de préstamos ascendía a u$s144.900 millones.