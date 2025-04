Los dólares financieros, Contado con Liquidación y el dólar MEP, acentuaron su tendencia alcista el viernes y el riesgo país superó la barrera de los 900 puntos, su máximo nivel desde noviembre.

Los analistas prevén que los dólares paralelos se mantendrán volátiles en medio de este clima externo más adverso y hasta que se conozca la letra chica del acuerdo con el FMI. Y es que en el mercado atribuyen la tensión sobre los dólares financieros a que persiste la incertidumbre sobre el futuro esquema cambiario, es decir, si continuará o no el crawling peg del 1%.

En este contexto de inquietud sobre el régimen cambiario que surgirá del acuerdo con el FMI, y sobre cómo evolucionará la guerra comercial internacional, la duda de los ahorristas es si es un buen momento para comprar o vender dólar MEP y blue.

¿Qué impacto tendría la suba de aranceles anunciada por Donald Trump?

Trump anunció el miércoles que impondrá un arancel mínimo del 10% sobre todos sus socios comerciales, con tasas incluso mayores para unos 60 países que mantienen superávits significativos con Estados Unidos. Por ejemplo, el gravamen sobre las importaciones desde China será del 34%, para la Unión Europea del 20% y para Vietnam del 46%. En el caso de Argentina es solo el 10%, aunque Milei ya negocia con Trump para bajar a cero el arancel en hasta 50 productos clave que Argentina exporta a EE.UU.

En ese marco, los analistas de PPI plantearon que "hacia adelante se abren dos caminos posibles: el de la negociación o el de las represalias. El primero parecería ser el más amigable para el mercado y está en línea con el estilo de Trump, que suele buscar primero el impacto para luego negociar. Sin embargo, este segundo mandato parece distinto. Ya demostró ser más duro que en el pasado, y el desarrollo de los eventos también dependerá de la reacción del resto del mundo".

Consultado sobre si esta suba de aranceles puede tener impacto negativo en el mercado cambiario argentino, Roberto Geretto, Head Portfolio Manager de Adcap Grupo Financiero, señaló a iProfesional que "los efectos negativos se pueden dividir en 2 vías".

"Por el lado comercial, pueden caer las exportaciones a EE.UU., no solo por los mayores aranceles, sino también por el impacto que tiene en el nivel de actividad. Por el lado financiero, los mayores aranceles pueden traer más inflación, poniendo en jaque el ciclo de baja de tasas de la FED. Por tanto, de continuar la guerra comercial, es de esperar mayor presión en la brecha por esta vía", explicó.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, destacó que "con la salvedad de que es un tema cuyo desenlace aún no conocemos, dado que ya hay negociaciones, Argentina aún mantiene un esquema de tipo de cambio nominal relativamente rígido, en el sentido de que el crawl no se modifica porque la cotización no flota, lo que lleva a que el peso no se fortalezca contra el dólar como sí lo están haciendo las monedas de la mayoría de nuestros principales socios comerciales".

"Eso hace que sea más atractivo para ellos comprarle a Argentina. Pero, por otro lado, la caída de los precios de las commodities agrícolas y energéticos juega en contra".

A su vez, Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, sostuvo que "el impacto para Argentina, como para el resto de los países, pasa por distintos canales: potencial desvío de comercio de terceros países para competir en destinos de exportaciones argentinas, precios de exportación (soja, petróleo, etc.), tasas de interés en dólares, valor internacional del dólar, y flujos financieros".

"Por ahora, el valor del dólar a nivel internacional se debilitó, lo que ayuda. Pero los precios de las commodities están bajo presión y es un riesgo hacia adelante. Los rendimientos de los Treasuries (bonos del Tesoro de Estados Unidos) bajaron y esto puede ayudar a abaratar el costo del financiamiento a futuro, sobre todo si este escenario se consolida, e incluso si por delante llegan recortes de tasas de la FED. Los flujos financieros pueden beneficiar a emergentes aunque por ahora es muy preliminar y Argentina hasta ahora se mantiene desacoplada, dado los controles cambiarios".

Por su parte, un informe de la consultora Epyca indicó que "la incertidumbre generada por esta política afectará a los mercados financieros y al comercio global; el precio del petróleo Brent ya mostró un derrumbe del 6,7% sólo en el día de hoy, alcanzando niveles cercanos a sus mínimos pospandemia".

Al respecto, el asesor financiero José Ignacio Bano remarcó que la caída en el precio del petróleo "es una mala noticia para Argentina que exporta petróleo, y por Vaca Muerta".

Epyca aseguró que "la reacción de otros países, particularmente China, será determinante", y recordó que "en 2018, medidas similares (también de Trump provocaron una devaluación del yuan y turbulencias en los mercados emergentes, que en ese entonces agravaron la crisis argentina".

"Por el momento, el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas, cayó tras el anuncio, lo que podría indicar expectativas de una reversión parcial de estas medidas o de una rápida adaptación de los flujos comerciales", evaluó la consultora.

Dólares paralelos: ¿es buen momento para comprar o vender?

La economista Natalia Motyl dijo que la suba de aranceles "implica que estos países, que compran nuestros productos básicos, van a vender menos al exterior, lo que se traducirá en una menor disponibilidad de divisas para importar; si sus economías se ven afectadas, la nuestra también lo hará, debido a la fuerte dependencia comercial que tenemos con ellos".

"Esto podría generar una caída en nuestras exportaciones, deteriorar la balanza comercial y forzar una devaluación del tipo de cambio. Este escenario es anticipado por el mercado, que comienza a demandar más dólares como cobertura. Por eso, es probable que en los próximos días veamos una mayor presión sobre los dólares financieros", auguró.

En ese contexto, Moty juzgó que "comprar dólar MEP y CCL puede resultar conveniente, ya que se anticipa una tendencia alcista debido al contexto externo". Y acotó que "en cuanto al dólar blue, sucede exactamente lo mismo: ante una mayor incertidumbre global, los mercados emergentes se ven especialmente perjudicados, y en contextos como el actual, es común buscar refugio en monedas más fuertes como el dólar en economías frágiles como la argentina".

En sintonía, Bano alegó que "con las noticias que tenemos hasta ahora yo me imagino que no va a haber una estampida, pero es probable que de a poquito siga ampliándose la brecha entre el dólar oficial y el MEP".

"Mi lectura es que este crawling peg de 1% se va a mantener por los siguientes meses, salvo que entre una cantidad fuerte de dólares, va a ser difícil que se frene el MEP. Y el desequilibrio global no nos juega a favor. En este contexto estoy más comprador que vendedor, y el blue suele ir bastante de la mano con el MEP así que también", fundamentó.

Geretto concordó que "el dólar siempre es un resguardo ante la incertidumbre. Y argumentó que en este caso, "al contexto global, se agrega incertidumbre sobre el nuevo esquema cambiario resultante del acuerdo con el Fondo; a su vez, el acuerdo probablemente traiga limitaciones o la eliminación del dólar blend e intervenciones en la brecha, por lo que es espera menos oferta de dólares para contenerla".

El economista Federico Glustein alegó que "esta incertidumbre global hace saltar las cotizaciones y bajar los mercados del mundo, afectando las reservas, por ende, puede ser un buen momento para hacerse de divisas y vender en valores altos antes del acuerdo con el FMI".

Por su parte, Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, prevé que ante un escenario de mayor tensión internacional "vamos a ver volatilidad en los tipos de cambio" paralelos con lo cual estimó que el "vamos a ver un BCRA tratando de intervenir en los dólares alternativos como para poder mantener la brecha cambiaria lo más tranquila posible".

En cuanto a si conviene comprar o vender dólar MEP y blue dijo que "hay que ver la cartera que tenga cada uno y las expectativas, en función de cuánto tiempo querés mantener los dólares".

"Para una persona que va a tener los dólares más de 12 meses, le diría que compre dólares, ya que la expectativa de suba del tipo de cambio hacia adelante es que el Gobierno en algún momento tiene que hacer ciertas correcciones en el régimen cambiario que implican que el tipo de cambio dentro de un año será más alto que el actual", justificó.

Asimismo, consideró que "si es una persona que tiene hacer una inversión en el corto plazo, dentro de dos o tres meses, hay otras alternativas en lugar de comprar dólares para refugiarse, por qué en el corto plazo no solo estás esperando la plata que va a venir del FMI sino también la liquidación de la soja, entonces va a depender mucho de la dinámica que tengas y la entrada de dinero que ingrese en los próximos meses para decir si te conviene o no comprar".

Consultado acerca de si es momento de vender ahora o esperar un poco en el caso de una persona que sabe que necesitará en el corto plazo vender dólares para cubrir gastos en pesos, Ramírez esgrimió: "Es buen momento o no dependiendo de la necesidad que tengas, con un tipo de cambio en $1.300 si lo necesitas en el corto plazo es un buen momento para vender, y para hacerte de pesos, y los ponés por ejemplo en una billetera virtual que algunas están dando 32% TNA, y tenes la certeza que podes sacar los pesos en cualquier momento".

"Es una alternativa viable en un contexto donde se mantenga esta línea de volatilidad acotada. Yo no creo que los dólares se desboquen. De todos modos, hay que seguir el día a día", comentó.

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, opinó que "en este contexto de incertidumbre global y local —sobre todo por lo que pueda definir el Gobierno con el FMI en relación al régimen cambiario— el dólar MEP se mantiene como una alternativa sólida de cobertura".

"No hay señales claras que indiquen una suba abrupta, pero tampoco una baja sostenida. Por eso, quien necesite dolarizarse, puede hacerlo sin urgencias ni alarmas. No es momento de pánico, sino de estrategia", enfatizó.

Asimismo,el analista financiero Gustavo Ber remarcó que "el ligero reacomodamiento hoy de los dólares financieros se habría originado por el muy negativo contexto externo que fue importado por los activos financieros, llevando así a algunos operadores más tácticos a desarmes de apuestas".

"Más allá de los vaivenes, creo que los dólares financieros podrían exhibir una acotada volatilidad, y su tendencia quedaría más sujeta al régimen cambiario que se acuerde, entre otros sobre la eliminación del dólar blend que podría consolidar la brecha en torno del 20%", estimó.

En ese marco, Ber consideró que "a corto plazo, de resultar amigable la gestión cambiaria con el FMI (caso más probable) frente al calendario electoral, creo que podrían estar más inclinados hacia vender frente al desembolso inicial del 40% más otros organismos, la cosecha gruesa y futuros de dólar que van aflojando".