El mayor barco de inversión del mundo, JP Morgan, adoptó una postura tácticamente defensiva debido al agravamiento de la guerra comercial y las represalias adoptadas por varios países. Sin embargo, en medio de la incertidumbre global, América Latina aparece como un posible refugio estratégico para los inversores.

La firma destaca que la región podría salir beneficiada por la coyuntura actual gracias a tres factores clave: la menor exposición a los aranceles en disputa, el impulso de los precios de las materias primas y la debilidad reciente del dólar, que suele favorecer a los mercados emergentes.

Cuál es la mejor estrategia para paliar la crisis global

En este contexto, JP Morgan sugiere que una estrategia efectiva sería apostar por una posición larga en activos latinoamericanos, combinándola con una posición corta en los mercados del sudeste asiático, más vulnerables a las tensiones comerciales. Esta propuesta forma parte del "Menú de Monetización" de la firma, una guía para navegar la volatilidad que incluye también preferencias por sectores defensivos, metales preciosos como el oro y la plata, y bonos del Tesoro frente a acciones estadounidenses.

A pesar de la fuerte caída del 11% en los mercados durante las últimas dos sesiones, JP Morgan observa señales técnicas de un posible repunte de alivio a corto plazo. No obstante, advierte que la incertidumbre probablemente persistirá al menos hasta el segundo trimestre de 2025, por lo que la diversificación geográfica y táctica será clave.

Los inversores interesados en estrategias más detalladas pueden acceder a la próxima llamada de análisis del equipo de Inteligencia de Posicionamiento de J.P. Morgan, que incluye a expertos como Manish y Jason Hunter.

JP Morgan alertó por los efectos en la economía de la guerra comercial de Donald Trump

El mayor banco de inversión del mundo, envió un reporte a sus clientes titulado "There will be blood" (Habrá sangre), en el que su economista jefe, Bruce Kasman, advirtió que las recientes medidas arancelarias del gobierno estadounidense podrían empujar a la economía mundial hacia una recesión este año.

"El riesgo de recesión en la economía global este año se elevó al 60%, desde el 40%", indicó Kasman en el informe, que fue distribuido entre los principales clientes institucionales tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un aumento generalizado de impuestos a las importaciones, incluso las provenientes de países aliados.

Kasman explicó que "el efecto de este aumento de impuestos probablemente se amplifique mediante represalias, una caída en la confianza empresarial estadounidense y disrupciones en la cadena de suministro". Además, el documento señaló que "el shock probablemente solo se amortigüe de manera modesta por la flexibilidad que los aranceles ofrecen para un mayor alivio fiscal".

En su evaluación, Kasman señaló que estas políticas aún no fueron incorporadas a las proyecciones económicas del banco. "No estamos realizando cambios inmediatos en nuestras previsiones y queremos ver que se concrete el proceso inicial de implementación y negociación", aclaró.

No obstante, agregó: "Consideramos la implementación completa de las políticas anunciadas como un shock macroeconómico sustancial que no está contemplado actualmente en nuestras previsiones".

Según el economista, si las medidas se sostienen en el tiempo, podrían generar una recesión tanto en Estados Unidos como a nivel global: "En consecuencia, enfatizamos que estas políticas, si se mantienen, probablemente llevarían a la economía estadounidense y posiblemente a la mundial a una recesión este año".

El estudio remarcó que el incremento de aranceles propuesto por la Casa Blanca sería el mayor aumento impositivo para familias y empresas en Estados Unidos desde la presidencia de Lyndon B. Johnson. "Estos nuevos aranceles representan el mayor aumento de impuestos en Estados Unidos desde 1968", señaló Kasman.

De acuerdo con los cálculos del equipo de investigación de JP Morgan, las nuevas medidas implicarían un incremento de alrededor de 22 puntos porcentuales en la carga fiscal, con un impacto estimado del 2,4% sobre el producto bruto interno. También estimaron que los consumidores estadounidenses enfrentarían un costo total cercano a los 700.000 millones de dólares.

Esa cifra, según el informe, se asemeja a la presión fiscal provocada por la Revenue Act de 1968, utilizada para financiar la participación estadounidense en la Guerra de Vietnam.