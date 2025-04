¿Estás pensando en cambiar de carrera? ¿Todavía no sabés a qué dedicarte o qué carrera elegir? ¿Te gustaría elegir una profesión en la que ganes un buen sueldo, pero no sabés exactamente cuál te llevará a ese objetivo? No te desesperes, en esta nota te vamos a contar cuánto valdría tu rol en el mercado y cuánto podrías llegar a ganar eligiendo esta carrera que cada vez va más en ascenso.

Se trata de la carrera de Recursos Humanos o RRHH, un área en la que podrás desempeñarte en distintos ámbitos y que tiene una buena salida laboral ya que prácticamente todas las empresas necesitan un especialista en recursos humanos y relaciones del trabajo.

Cuánto gana un empleado de Recursos Humanos en Argentina en 2025

Una influencer dedicada a hablar sobre trabajo y reclutamiento, llamada @that.interview.girl, publicó un video mostrando cuáles eran los principales sueldos para un empleado de RRHH. "¿Cuánto vale tu rol en el mercado? Vamos a ver los reportes más actualizados de estas empresas: Ranstad, MyDNA y PwC", aclaró refiriéndose a los valores del mercado a fines de 2024 e inicios de 2025.

Por otro lado, también aclaró: "Recuerden que estas son bandas, entonces pueden estar un poco más arriba o un poco más abajo", e indicó que todos los salarios de referencia están en pesos argentinos. A partir de estas aclaraciones, mostró cuáles son los sueldos de un empleado de marketing en Argentina. Estos son los rangos de salarios que encontró:

Analista HR: $1.300.000 - $3.200.000

Jefe de HR: $1.900.000 - $4.200.000

Gerente de HR: $3.500.000 - $6.700.000

CHRO (Director): $8.900.000 - $15.500.000

Cómo trabajar en el área de marketing para ganar estos sueldos

Si todos estos salarios te tentaron y te gustaría comenzar a trabajar en el área de RRHH, pero no tenés idea de cómo hacer para adentrarte, te mostramos de qué manera empezar a trabajar en este rubro.

Lo más importante para conseguir un buen trabajo en este mundo de los Recursos Humanos es poder estudiar algo relacionado al área. Una opción es estudiar la Licenciatura en Recursos Humanos que se puede estudiar en muchas facultades. Sino también hay otras que se adaptan en este caso, por ejemplo hay muchos profesionales de los Recursos Humanos que trabajan como reclutadores en empresas y que la carrera que estudiaron fue la de Psicología, que también da un montón de herramientas para el ambiente laboral.

Además, tenemos la carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo que también está íntimamente relacionada con las relaciones laborales o la de Trabajo Social también puede servir, depende lo que quieras estudiar. Por otro lado, también hay ciertas tecnicaturas que se pueden estudiar como la de Técnico Superior en Administración de Recursos Humanos.

Obviamente, todo está relacionado con el tiempo invertido, al principio estarás en puestos más junior y ganarás mucho menos que estos rangos de precios, para luego ir subiendo de eslabón a medida que pasa el tiempo y si trabajás bien.

Por último, si ya tenés la educación y la capacitación necesaria para conseguir un trabajo de este estilo, lo que resta es que comiences a buscar. A veces buscar trabajo puede ser muy tedioso, pero con esfuerzo todo se puede. El principal lugar para buscar es LinkedIn, sin embargo, otra buena opción es hacer una lista de todas las empresas en las que te gustaría trabajar en el área de RRHH, puede ser cualquiera que se te ocurra ya que las empresas suelen tener un área dedicada a las relaciones laborales, te recomendamos que busques en las empresas más grandes ya que habrá más oportunidades. Luego, deberás entrar a la página de cada una y buscar el título "Trabajá con nosotros" para enviar tu CV.