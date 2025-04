Por qué algunos expertos consideran que es el momento para invertir en oro: cómo comprar

El analista económico José Luis Cava indicó que, para preservar nuestra riqueza real, deberíamos invertir en oro y Bitcoin.

Para explicar el por qué, primero se fija en la inflación monetaria, el incremento de la liquidez que existe en la economía. "Si se incrementa la liquidez que hay en la economía, esto impulsa al alza la cotización del oro y del bitcoin".

Para estimar el crecimiento de la inflación monetaria él hace una aproximación "muy sencilla" que, según él, tiene una correlación de más del 90%. "Es el incremento del crédito al sector privado y el incremento del crédito al sector público".

Hay un hecho que ha sucedido muy claramente desde el año 2000. "El volumen de deuda pública estadounidense en circulación en el año 2000 era cerca de 3 billones de dólares y, a finales de 2024 y comienzos de 2025, podemos situarlo en torno a 30 billones. Se ha multiplicado por 10 desde el año 2000". En este tiempo, señala que el precio del oro se ha multiplicado por 12,4.

¿Cómo podemos calcular el ritmo de crecimiento anual del precio del oro?

El experto explica que se hace de la siguiente manera: se suma la inflación monetaria (la más importante), se suma la inflación de precios (la que vemos mensualmente), se suma el aumento de la productividad y se resta el incremento de la oferta de oro.

"Para calcular la inflación monetaria, me tengo que remitir al ritmo de crecimiento del sector privado y del sector público. El ritmo de crecimiento del sector público es el doble del sector privado, pues me voy a centrar en el ritmo de crecimiento de la deuda pública emitida. Los gobiernos no pueden controlar el gasto público, porque tienen un gasto público obligatorio, formado por el gasto social, el gasto en defensa y la partida de intereses. De tal manera que, a la hora de calcular cuánto va a crecer la deuda pública emitida en términos anuales, yo creo que no menos del 10-12% anual", según el FMI.

Teniendo en cuenta que la inflación monetaria va a crecer a un ritmo del 10-12% anual, y suponiendo que la inflación de precios sea el 2% anual, que el incremento de la productividad sea también el 2% anual, "ya tengo un ritmo de crecimiento anual del 14%. Y voy a suponer que el crecimiento de la oferta de oro es el 2%. Por lo tanto, paso del 14 al 12. Luego nos encontraríamos con que, en media, la cotización del oro debería crecer solamente por la inflación monetaria un 12% anual".

Pero nos encontramos con otro factor añadido, que es por lo que está subiendo el oro con tanta fuerza. Y es la compra por parte de los bancos centrales, "porque vamos a un nuevo modelo en el que el patrón oro va a tomar una importancia significativa".

Cómo invertir en oro desde Argentina

La cotización del oro en Argentina está expresada en pesos argentinos por cada gramo de oro de 24 kilates, pero también tiene precio el gramo de 18 kilates y el de 14, que obviamente son de menor calidad. Esto es muy importante que sea aclarado ya que el precio internacional del oro está expresado en dólares por cada onza Troy (unidad de medida que equivale a 30,103 gramos). En cuanto a las formas de comprar oro, estas son las siguientes:

Joyas de oro

Se compran directamente en joyerías. El atractivo de esta modalidad es que es probable que el precio de la joya aumente por otros factores ajenos a la cotización del oro, como por ejemplo su complejidad, antigüedad, trabajo del orfebre, etc.

Lingotes de oro

Esta opción más buscada, pues son los que tienen la forma más precisa para determinar su valor. Por lo general, se puede comprar lingotes de 0,5 gramos 1 gramo, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos, 1 Oz, 50 gramos y 100 gramos.

Los lingotes se venden junto con el certificado de validez y garantía, en el que se indica el peso, la pureza (por lo general pureza 999) y la empresa emisora del certificado. Los datos mencionados anteriormente también suelen estar estampados en la barra o lingote. Se los puede comprar tanto en joyerías como en bancos.

Activos financieros que cotizan en la Bolsa (CEDEARS)

El mercado local ofrece la posibilidad de comprar CEDEARs tanto de un ETF (fondo cotizado) que replica en forma instantánea la cotización del lingote como de una compañía que se dedica a la explotación del dorado metal.

Cabe señalar al respecto, que recientemente comenzó a cotizar el CEDEAR "GLD" que representa la tenencia de participaciones en el fondo cotizado SPDR Gold Shares, administrado por State Street Global Advisors. Este fondo mantiene cantidades significativas de oro físico almacenado en Londres, Zúrich y Nueva York. Su precio en pesos está atado al valor internacional del oro y al tipo de cambio y en lo que va del año trepa un 20% y en el mes el 5,7 por ciento.

En cuanto a la empresa, se trata de la canadiense Barrick Gold, cuyo CEDEAR se denomina "GOLD". Cabe señalar que su último balance superó las estimaciones de los analistas en cuanto a beneficios del cuarto trimestre, debido a la suba del precio del oro como un aumento en la producción. Este CEDEAR sube un 8.8% en lo que va del mes y el 28% desde principios de año.

ETFs (Fondos Cotizados) sobre el oro

Los ETFs (Exchange Traded Funds) permiten a los inversores seguir el precio del oro sin comprar el metal directamente. Son fondos que cotizan en bolsas internacionales y replican el rendimiento del oro o de una cesta de acciones de empresas mineras. Para acceder a estos ETFs, es necesario tener una cuenta en un broker internacional que permita operar en mercados extranjeros.

Algunos ejemplos de ETFs sobre oro son:

Para inversores más experimentados, abrir una cuenta en un bróker internacional permite acceder a mercados globales donde pueden operar con oro físico, futuros de oro, ETFs o acciones de empresas mineras.

Brokers como Interactive Brokers, TD Ameritrade, o E*TRADE permiten comprar y vender estos activos desde Argentina, aunque puede haber restricciones y costos adicionales por operar en el exterior.