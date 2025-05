3 cosas por las que nunca deberías endeudarte, según una experta

Si querés tener una economía sana y llevar un buen manejo de tus finanzas personales para poder llegar a fin de mes tranquilo, ahorrar lo más que puedas, que te alcance la plata y sobre todo tener paz en tus finanzas, es primordial que no vivas endeudado. Todos sabemos que es muy complicado no tener alguna que otra deuda de lo que sea en nuestras vidas, ya que muchas veces se hace muy difícil pagar todas las cuentas, o por ejemplo no usar la tarjeta de crédito como si fuera agua sin conciencia y sobre todo sin una estrategia.

Sin embargo, hay que tratar de reducir estas deudas y estos malos usos del famoso "tarjeteo" para poder llevar una vida más equilibrada financieramente y no estar constantemente tapado por las deudas y estresado. Si bien hay algunas deudas que son un poco más difíciles de evitar, hay ciertas deudas con algunas cosas en particular que, según esta especialista, debemos evitar a toda costa para no caer en un bucle de más y más deudas.

Estas son las 3 cosas por las que jamás deberías endeudarte

La influencer de nombre de usuario @medicuenta_ que se dedica a hablar y dar consejos sobre finanzas personales, compartió cuáles son las 3 cosas por las que nunca deberías endeudarte, ya que harán que salir de la deuda sea mucho más difícil, te cueste más llegar a fin de mes y por supuesto pierdas tu capacidad de ahorro. "Nunca, pero nunca te endeudes con estas 3 cosas", expresó la influencer, mencionando los siguientes tópicos:

1. Vacaciones

"Si no puedes pagar esas vacaciones al contado, simplemente no te las puedes permitir. Para las vacaciones se planifica y se ahorra con tiempo y se establece un presupuesto límite de lo que puedes gastar en ese viaje", aclaró la creadora de contenido, enfatizando en el gran impacto que tendrá en tu bolsillo el hecho de tomarte unas vacaciones que no podés pagar o que no se encuentra dentro de tu presupuesto.

Básicamente, lo que explica la especialista es que endeudarte con las vacaciones no será sano para tu economía, ya que es un gasto secundario, no esencial y podés evitarlo hasta que tengas la plata suficiente para poder tomártelas sin problema ni preocupaciones futuras.

Sin embargo, este factor tuvo fuertes repercursiones en los comentarios. Muchos usuarios no estaban de acuerdo con este punto porque opinan que las vacaciones o los viajes en general son un gasto que se debe hacer de vez en cuanto por la salud mental y para enriquecernos como personas. "He pagado vacaciones a crédito, nadie me quita lo viajado", decía uno de los internautas.

2. Compras del supermercado

"El supermercado es un gasto que haces mes a mes, que debería estar incluido en los gastos básicos dentro de tu presupuesto. Estamos en marzo de 2024 y tú sigues pagando el súper de agosto del 2023, simplemente no tiene lógica", explicó la experta en finanzas. Claramente, este es un factor clave, ya que al comprar insumos en el supermercado, por lo general, se terminan en el mismo mes, por lo que pagarlos meses después no tendría sentido.

3. Para cubrir otras deudas

"Este es otro de los peores errores financieros. Ajusta tu presupuesto, ordena tus finanzas, corta los gastos hormiga, consigue nuevas fuentes de ingreso, aumenta tu ingreso mensual (emprendedores), pide un aumento de sueldo (dependientes), empieza a comisionar más, pero jamás te endeudes para pagar otra deuda", cerró la influencer. Este punto es uno de los más importantes, ya que el hecho de cubrir una deuda con otra deuda solo te traerá más problemas y preocupaciones y te llevará a un bucle sin salida de deudas.