La liberación del cepo cambiario generó que muchas personas decidan abrir una cuenta bancaria en dólares, ya sea una caja de ahorro o cuenta corriente. Esto se puede hacer de forma simple y rápida si se cumplen una serie de requisitos establecidos por los bancos y billeteras virtuales.

El trámite es muy simple y simplemente requiere contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado. De hecho, algunos bancos exigen que la dirección que figura en el DNI coincida con el domicilio real del solicitante. En ese caso, es necesario presentar una fotocopia de un impuesto o servicio a nombre del titular o, en su defecto, certificado de domicilio expedido por el R.N.P.

Cómo se puede abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en dólares

Dejando de lado el último requisito mencionado, el trámite es simple. En las entidades financieras que se limitan a la atención presencial, las personas deben asistir a una sucursal con su DNI en mano.

No obstante, en la mayoría de los casos se permite la apertura de una cuenta a distancia como, por ejemplo, en las billeteras virtuales. En la mayoría de las aplicaciones, los pasos son tan simples como hacer clic en un botón para solicitar la cuenta en dólares y aceptar los términos y condiciones. En pocas palabras, con simples clics, es posible realizar la apertura.

Es importante mencionar que es clave leer la letra chica, para no encontrarse con ninguna sorpresa a futuro. Cabe resaltar que, según el perfil del solicitante, las entidades financieras puede solicitar información adicional, como un justificativo de ingresos. No obstante, con el último cambio, esto podría cambiar, debido a los nuevos topes.

Cuáles son los costos de abrir una caja de ahorro o cuenta corriente en dólares

Con respecto al costo de las cuentas en dólares, las comisiones a pagar difieren mucho en cada caso. En este sentido, algunas entidades financieras ofrecen el servicio de forma 100% gratuita, mientras que otras cobran una comisión de mantenimiento.

Por ejemplo, en el caso del Banco Nación, cobra una comisión de mantenimiento mensual de 10 dólares, aunque bonifica el 100% de ese valor a las personas que trabajen en relación de dependencia y cobren sus haberes a través de una cuenta sueldo en la Institución.

De hecho, en casi todos los bancos la apertura no tiene costo, aunque sí se aplican comisiones asociadas al mantenimiento mensual, la emisión y el envío de dinero. Como ventaja, los bancos suelen ofrecer el mantenimiento gratuito para aquellos que reciben su salario en esa entidad financiera.

Es decir, si bien la norma del BCRA sostiene que su apertura no puede estar atada o condicionada a la adquisición de ningún otro producto y/o servicio financiero, como tampoco integrar ningún paquete multiproducto, existen entidades bancarias que ofrecen vincularla a un paquete de servicios a cambio de bonificar su mantenimiento, en algunos casos por una determinada cantidad de tiempo.

No obstante, la mayoría de las entidades bancarias bonifican el 100% de la comisión de mantenimiento mensual a las personas que trabajen en relación de dependencia y cobren sus haberes o jubilaciones a través de una cuenta sueldo en la institución.

Otras empresas físicas no cobran comisión e incluso permiten la apertura de cuentas de forma 100% digital. Es el caso de la mayoría de las billeteras virtuales, ofrecen el servicio sin costo. No obstante, en estos casos, no se puede retirar el dinero físicamente.

Por lo tanto, la clave es que las personas interesadas hagan una consulta con su banco para conocer los detalles específicos y beneficios asociados a las cuentas en dólares, ya que puede variar según la entidad.