El reconocido economista Juan Carlos de Pablo se pronunció sobre las recientes medidas del equipo económico, la situación de las reservas del Banco Central (BCRA) y el rumbo que podría tomar la economía de cara a las elecciones legislativas. Advirtió que, sin dólares suficientes para renovar la deuda, "hablaremos de default".

En una presentación para la empresa Planexware, De Pablo destacó que las reservas del BCRA no se usan para sostener el tipo de cambio en un sistema de flotación cambiaria. Explicó que, en este esquema, la oferta y la demanda entre particulares, junto con la demanda del Tesoro para pagar intereses de deuda, son las que determinan el valor del dólar.

Preocupación por la eliminación del plazo mínimo para capitales golondrina

El economista señaló su preocupación por un cambio reciente en la política cambiaria: el Gobierno eliminó el plazo mínimo de permanencia de seis meses para las transferencias de capitales "golondrina" (de corto plazo), lo que, según De Pablo, introduce una fuerte inestabilidad de corto plazo. "Probablemente necesitan las reservas, pero esto genera mucho ruido en el mercado", comentó.

De Pablo también habló del debate entre economistas y el Ejecutivo sobre la necesidad o no de acumular reservas en un régimen de flotación, y defendió la postura oficial: "En flotación, las reservas del Banco Central no se precisan para mantener el tipo de cambio".

Apuesta oficial y riesgo de default

El economista agregó que la apuesta del Gobierno está puesta en que las agencias calificadoras mejoren la nota crediticia del país, lo que alentaría a fondos internacionales a comprar bonos argentinos, subiendo los precios, reduciendo el riesgo país y facilitando la renovación voluntaria de deuda.

Sin embargo, advirtió que, si Argentina no logra dólares para renovar sus obligaciones, ya sea mediante préstamos externos o por la voluntad de los acreedores, "no se podrá pagar la deuda con esfuerzo local" y el país enfrentará un default.

En relación con las elecciones legislativas de octubre, De Pablo consideró que la reciente condena a Cristina Kirchner no modificará el programa económico vigente, el cual se basa en lograr equilibrio fiscal y en medidas estrictas para controlar el gasto público, en línea con la gestión de Federico Sturzenegger.

Y aseguró con una mirada pragmática: "No puedo asegurar nada, pero si hay una buena oportunidad de negocios, hay que aprovecharla".

De Pablo, el economista amigo de Milei, sobre la inflación y la posible reelección

Previamente, en una entrevista radial explicó que "de todas estas cosas que anunciaron, que vi muy por encima porque no las termino de entender, hay una que me preocupó. Habían determinado que lo que denominamos capitales golondrina tenían que permanecer seis meses acá y eso parece que lo levantaron. Y eso no me gusta. Esto de que alguien pueda venir, porque se le ocurre que Argentina es el país del futuro un martes y el jueves cambia de opinión y se va le mete un ruido para mi gusto innecesario al mercado cambiario", sostuvo.

Más allá de la opinión acerca de esta medida, De Pablo también se expresó respecto de la situación del dólar, luego de la eliminación del cepo: "Estamos en flotación y en flotación el tipo de cambio lo determina la oferta y la demanda privada más el tesoro comprando para pagar los intereses de la deuda. Estamos lejos hoy de $1.000 y $1.400… Ahora la semana que viene no sé cómo vamos a estar. Esto es flotación. Flotación es oferta y demanda el sector privado más el sector público. No interviniendo para morigerar las cotizaciones, sino porque necesita comprar dólares para pagar los intereses de la deuda", opinó en diálogo con Radio Mitre.

El economista sostuvo que el último número arrojado por el Indec estuvo "dentro de lo esperado" y relativizó el 3,7% de inflación que hubo en marzo. De cara al futuro y ante la consulta sobre si será posible en un mediano plazo que la inflación dé por debajo del 1%, De Pablo soltó: "El mundo de lo posible es muy amplio. Necesitabas un presidente con pelotas para llevarlo a la práctica, pero esto no es una cosa monotónica, 1,5% no es el techo de algo. Si en junio la tasa de inflación es del 2,2% yo no voy a cortarme las venas. Solo en los modelos simplificados las cosas suben cada vez más o bajan cada vez más".

Luego de las declaraciones de Milei en España, donde habló del crecimiento que la economía argentina podría alcanzar en caso de que logre la reelección en 2027, De Pablo evitó realizar predicciones: "Todavía no sé lo que va a pasar la semana que viene, así que el 2031 me tiene muy tranquilo. No es que no me gusta hacer predicciones. No me siento capaz, que es diferente. Si yo fuera capaz, las daría con mucho gusto. Felicito a mis colegas. Los que hacen predicciones con decimales me conmueven", soltó de manera irónica.

Por último, acerca del valor del dólar y ante la posibilidad de una marcada subida luego de las elecciones legislativas de octubre, De Pablo concluyó: "Hay flotación, así que la subida no es una determinación dentro de la banda. Dentro de la banda mandan la oferta y demanda privada. El tipo que dice va a subir después de las elecciones … bueno, alguien va a comprar. Entonces la pregunta es. ¿por qué va a comprar? Por el resultado de las elecciones. Excepto que vos creas que los resultados de las elecciones van a ser una sorpresa realmente fenomenal. Que no parece ser, pero bueno, veremos".