El plan oculto del Gobierno para contener el dólar: ¿hasta cuándo puede durar esta calma?

El dólar minorista opera este lunes a $1.295 en las pantallas del Banco Nación. En el mercado informal, el dólar blue se mantiene sin cambios en $1.315 y se consolida como la cotización más alta dentro del mercado cambiario. En el segmento financiero, el contado con liquidación (CCL) gana 0,1% en $1.290, mientras que el dólar MEP avanza 0,2%, hasta los $1.286. Por su parte, el tipo de cambio mayorista rebota y se ubica en $1.288.

Las intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros y el comportamiento de las tasas de interés se consolidaron como los ejes centrales de la estrategia oficial para contener la presión cambiaria. Tanto en los segmentos spot como en los derivados, las autoridades buscaron mantener el tipo de cambio como ancla nominal, en un contexto de inflación a la baja y tensiones latentes en el mercado financiero. En este marco, los analistas observaron un creciente protagonismo del BCRA en los contratos de futuros y un manejo de la liquidez orientado a evitar movimientos bruscos en el dólar.

Los expertos señalaron que, durante mayo y julio, la operatoria en el mercado de futuros alcanzó niveles máximos desde 2022 y 2023. En particular, las posiciones abiertas del BCRA crecieron de forma significativa, mientras las tasas de los contratos a diciembre se comprimieron en línea con las señales oficiales. Al mismo tiempo, se registró una fuerte suba en los rendimientos de corto plazo, seguida por una moderación a medida que el mercado comenzó a absorber la nueva dinámica sin la intervención directa del Central en operaciones de contado.

Para los especialistas, este accionar se enmarca en una táctica de estabilización que prioriza el tipo de cambio sobre las tasas de interés, aun a costa de mayor volatilidad financiera. Advirtieron que el equilibrio alcanzado es frágil y que una reducción brusca en los rendimientos podría desincentivar el carry trade, alimentando nuevamente la demanda de dólares en un contexto de menor liquidación del agro y presiones estacionales. En ese sentido, el Gobierno enfrenta un delicado trade-off entre impulsar la actividad vía crédito o mantener a raya el frente cambiario.

Asimismo, indicaron que la intervención en los futuros podría tensar la relación con organismos internacionales, ya que las directrices pactadas con el FMI desalientan explícitamente este tipo de prácticas. De sostenerse, las señales del mercado podrían interpretarse como un nuevo piso del dólar oficial, lo que sumaría incertidumbre sobre el sendero cambiario de los próximos meses. En definitiva, el desafío será sostener el atractivo del peso sin forzar distorsiones que comprometan la estabilidad financiera y cambiaria.

El dólar se plancha, pero el mercado huele pólvora

La estrategia oficial se concentra principalmente en los contratos con vencimiento en diciembre. Estos instrumentos, que funcionan como termómetro de las expectativas de devaluación, registraron una fuerte caída de precios durante las últimas semanas, pasando de $1.373 a $1.240. El efecto fue inmediato: se aplanó la curva de futuros y se redujo la presión sobre el dólar oficial.

Desde el bróker GMA Capital explicaron que este movimiento fue una clara señal del BCRA para disuadir apuestas devaluatorias, al menos en el corto plazo. Pero también advirtieron que la sostenibilidad de esta táctica es cada vez más cuestionada.

En términos operativos, entre el 18 y el 22 de julio el interés abierto en el mercado de futuros de dólar aumentó en u$s 850 millones, alcanzando los u$s 6.800 millones. Ecolatina subraya que este es el nivel más alto desde julio de 2022, en plena crisis institucional. Si el incremento fuera íntegramente atribuible al BCRA, su posición en el mercado podría superar los u$s 4.000 millones.

Este volumen refleja una apuesta fuerte por parte de la autoridad monetaria. La lógica detrás de la intervención es simple: al contener las expectativas de devaluación a través de los contratos futuros, se protege la estabilidad del dólar oficial, que sigue funcionando como ancla de precios en una economía con alta inercia inflacionaria.

El equilibrio se tensa: tasas en alza y menos oferta de dólares

La consultora económica Ecolatina detectó que la reciente suba de tasas respondió a la menor presencia del BCRA en el mercado secundario. Sin su intervención directa, la tasa de cauciones llegó al 65,6% TNA, para luego retroceder a 31,6% al cierre de la semana del 18 de julio. Las LECAPs también mostraron una caída en sus rendimientos, lo que sugiere un intento oficial por evitar que el costo del financiamiento se dispare.

Esta dinámica expone el delicado equilibrio entre tasas, dólar y actividad económica. Una suba en las tasas desincentiva el dólar, pero encarece el crédito y enfría la economía. Por el contrario, tasas más bajas reactivan el consumo, pero también alimentan la demanda de divisas, especialmente si el tipo de cambio oficial está contenido artificialmente.

El dilema se profundiza ante la menor liquidación del agro. Tras el vencimiento del plazo para ingresar divisas con beneficios previos a la suba de retenciones, la liquidación cayó a solo u$s 96 millones diarios, desde un promedio de u$s 190 millones en los días previos. Esto anticipa un menor ingreso de divisas al mercado oficial, lo que complica la estrategia de contención del dólar.

FMI en alerta: el límite invisible de la intervención oficial

La estrategia del Gobierno podría estar entrando en zona de conflicto con el FMI. GMA Capital recordó que el último informe técnico del Fondo dejó claro que no se esperaban intervenciones en los mercados de futuros ni en los paralelos. Si bien la redacción es ambigua, las recientes maniobras del BCRA parecen alejarse del espíritu de ese compromiso.

Utilizar derivados como ancla cambiaria puede resultar efectivo en el corto plazo, pero implica riesgos. Por un lado, puede tensar la relación con los organismos multilaterales. Por otro, si el mercado percibe que el BCRA está sobreexpuesto en contratos de futuros, podrían reactivarse las expectativas de devaluación, forzando al Gobierno a una corrección abrupta.

Ecolatina y GMA Capital coinciden en que esta herramienta debe usarse con cuidado. Si bien logró frenar las presiones en el corto plazo y ayudó a consolidar un sendero de desinflación —la inflación de mayo fue la más baja desde 2018—, su uso prolongado podría generar distorsiones difíciles de revertir.

El mercado ya empieza a interpretar que el Gobierno estaría validando un nuevo piso para el dólar oficial, lo cual podría tener consecuencias tanto en las expectativas de inflación como en las negociaciones con el FMI.

¿Hasta cuándo puede durar esta calma?

La sostenibilidad del esquema depende de varios factores: el comportamiento de las reservas, el frente fiscal, el apetito por el carry trade y, sobre todo, la confianza de los inversores en que el tipo de cambio seguirá estable. Por ahora, el BCRA logró evitar una corrida, pero lo hizo cargando con una mochila cada vez más pesada.

Los expertos remarcan que la intervención en futuros es táctica, no estructural. En otras palabras, sirve para ganar tiempo, pero no resuelve los desequilibrios de fondo. El Gobierno deberá transitar con cuidado el segundo semestre, donde estacionalmente cae la oferta de dólares y aumentan las presiones sobre el tipo de cambio.

En este sentido, el vencimiento de títulos por $11,8 billones en la última semana de julio será una prueba de fuego. Si el Tesoro logra captar una parte significativa de esos fondos, podrá sostener la estrategia de ancla cambiaria. Pero si el mercado se retira, aumentará la liquidez en pesos, y con ella, el riesgo de un salto en el dólar.

Mientras tanto, la estrategia oficial sigue en marcha: el BCRA pisa el dólar con futuros, apela a la gestión de expectativas y evita tocar reservas. Pero el margen es cada vez más estrecho, y el mercado lo sabe.