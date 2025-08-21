Outlet Nike vende zapatillas por menos de $40.000 en Buenos Aires

Este outlet se encuentra en un espacio donde no solo es atractivo por sus precios bajos, sino también por su diseño al aire libre y propuestas de ocio.

Los outlets son hoy una alternativa clave para quienes buscan compras inteligentes con ahorro garantizado. En Palermo, el Distrito Arcos concentra las mejores marcas deportivas y urbanas, donde podés conseguir zapatillas Nike, Puma, adidas y Fila con descuentos de hasta el 70%.

La diferencia que tiene este espacio con los locales tradicionales de Nike es que comercializan colecciones anteriores, discontinuadas o con leves detalles estéticos que no afectan la calidad. Marcas como Nike o adidas aprovechan este formato para mantener la rotación de stock, mientras los consumidores encuentran precios más bajos que en shoppings convencionales.

Además, los descuentos no son solo temporales como en las liquidaciones de temporada, se mantienen durante todo el año, con rebajas que van del 30% al 70%.

¿Dónde queda el outlet de Nike en Buenos Aires?

El Nike Factory Store se encuentra dentro del Distrito Arcos Premium Outlet, ubicado en Paraguay 4979, esquina Av. Juan B. Justo, en pleno barrio de Palermo.

Este shopping a cielo abierto es uno de los más visitados por porteños y turistas porque reúne outlets de primeras marcas en un solo lugar, con un ambiente moderno y patios gastronómicos.

Cómo llegar al Distrito Arcos

Subte: línea D hasta estación Palermo.

línea D hasta estación Palermo. Colectivos: líneas 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 166 y 194.

líneas Auto: cuenta con estacionamiento subterráneo para más de 450 vehículos, con acceso por Godoy Cruz y Juan B. Justo.

¿Qué zapatillas baratas se consiguen en el outlet Nike?

Dentro del local de Nike en Distrito Arcos, hay modelos de running, training, lifestyle y hasta ediciones especiales con rebajas que no se encuentran en tiendas oficiales.

Entre las zapatillas baratas destacadas están:

Nike Flex Experience: $83.999 (antes $119.999 , con 40% OFF).

(antes , con OFF). Nike Revolution 6 NN: $89.999 (antes $99.999 , con 10% OFF).

(antes , con OFF). Nike Renew Ride: $89.999 (antes $149.999 , con 40% OFF).

(antes , con OFF). Nike Air Max System: $95.999 (antes $159.999 , con 40% OFF).

(antes , con OFF). Nike Quest: $119.999 (antes $149.999, con 10% OFF).

La oferta más atractiva está en pares seleccionados por menos de $40.000, precios que resultan impensados en locales tradicionales.

Outlet de Puma, adidas y Fila: precios y modelos

Además de Nike, otras marcas deportivas líderes tienen presencia en el Distrito Arcos con zapatillas a precios bajos, con ahorro de hasta un 70%:

Puma: modelos Accent desde $39.999 (antes $99.999 con 60% OFF) y Flyer Flex a $44.999.

modelos desde (antes con OFF) y a Adidas: Trailcross LT por $56.999 con 70% OFF, o Puremotion Adapt a $69.999.

por con OFF, o a Fila: propuestas como F Virtuous y Float Elite desde $49.999.

¿Qué horarios tiene el Distrito Arcos?

Locales comerciales: todos los días de 10 a 22 hs.

todos los días de Gastronomía: domingos a jueves de 10 a 21 hs; viernes, sábados y vísperas de feriado de 10 a 22 hs.

¿Qué otras marcas hay en el Distrito Arcos?

El complejo es mucho más que un destino deportivo. Además de Nike, Puma, adidas y Fila, también ofrece moda y accesorios de primeras marcas:

Moda urbana y casual: Levi’s, Kosiuko, 47 Street, Rapsodia, Awada, Cher, Tucci;

Premium: Lacoste, Etiqueta Negra, Giesso, Prüne, Bowen;

Infantil: Cheeky, Mimo & Co, Grisino, Baby Cottons;

Tecnología y accesorios: Samsung, Samsonite, Stanley, Farmacity y Rouge.

De esta forma, quienes visitan el outlet no solo encuentran zapatillas baratas, sino también ropa, perfumes, accesorios y hasta servicios como gimnasio y agencias de viajes.