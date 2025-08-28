La reacción positiva se produjo tras la caída de hasta 6% en la rueda previa, que había impactado con fuerza en los sectores energético y financiero

Después de una jornada previa marcada por fuertes caídas, los ADRs de compañías argentinas en Nueva York lograron un rebote de hasta 7,2%, mientras que los bonos en dólares avanzaron en torno al 1%. A pesar de la recuperación, el riesgo país volvió a subir y se ubicó en su nivel más alto desde principios de abril.

El repunte de los papeles argentinos en Wall Street estuvo liderado por Central Puerto, que escaló 7,5%, seguida por Edenor con una mejora del 7,1% y Telecom con un avance del 4,8%. La reacción positiva se produjo tras la caída de hasta 6% registrada en la rueda del miércoles, que había impactado con fuerza en los sectores energético y financiero.

En la plaza local, el S&P Merval subió 3% medido en pesos, mientras que en dólares el incremento fue del 3,6%. Aun así, el índice se mantiene en mínimos de los últimos once meses, lo que refleja el deterioro que vienen sufriendo los activos argentinos en el último tramo.

Bonos en dólares con mayoría de alzas: qué pasa con el Riesgo País

Los bonos soberanos en dólares también operaron con mayoría de subas, con mejoras de hasta 1%. Los avances estuvieron encabezados por el Bonar 2038, mientras que el Bonar 2029 y el Bonar 2041 también mostraron incrementos cercanos al 0,8%. Estos movimientos se dieron en un contexto de alta volatilidad financiera y en medio de versiones sobre una eventual intervención oficial en el mercado de deuda.

El riesgo país que elabora J.P. Morgan avanzó 2,5% y se ubicó en 850 puntos básicos, según datos de Rava. Se trata del valor más elevado desde el 7 de abril, lo que refleja la persistente desconfianza de los inversores frente a los activos argentinos, pese al rebote puntual en acciones y bonos.

Incertidumbre sobre las acciones argentinas

Con las últimas caídas, el índice de acciones líderes rompió todos los pisos técnicos pronosticados para este momento. El S&P Merval ya se encuentra por debajo de los mínimos estimados en distintas proyecciones armadas por los operadores, en base a información estadística histórica, lo cual genera mayor preocupación e incertidumbre sobre el rumbo que tomarán las acciones locales a corto plazo.

Los ojos del mercado siguen puestos sobre el proceso electoral y las noticias vinculadas a él. La incertidumbre crece en la medida en que se acerca la elección provincial, en medio de la escalada de las tensiones políticas y encuestas de opinión pública que empiezan a reflejar el impacto en la población que generan las denuncias de corrupción contra funcionarios del Gobierno, lo que podría debilitar al oficialismo en los comicios.

"A corto plazo, incertidumbre. Hasta que no pasen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, no habrá clara visibilidad sobre el desempeño de las acciones argentinas. Por lo tanto, me parece que hasta el 7 de septiembre hay que estar muy, pero muy conservadores al momento de posicionarse en activos locales", afirma Gustavo Neffa, director de Research for Traders, en diálogo con iProfesional.

Neffa destaca que, en medio de la cautela por la cercanía de las elecciones, las acciones argentinas han estado operando desacopladas de lo que ocurre afuera, tanto en Estados Unidos como en la región. También hay que tener en cuenta, resalta, que los activos locales vienen de un 2024 con ganancias muy abultadas y el resto de los emergentes tuvo un muy mal año, lo cual se combina con las tensiones políticas.

"A corto plazo, sabemos que hay tensión preelectoral, similar a otros períodos. No es algo nuevo: la gente quiere llegar menos expuesta a las elecciones y aquellos fondos que tienen algunas posiciones en la Argentina, después de un año en que los activos locales subieron muchísimo, también buscan reducir algo de exposición", agrega Diego Martínez Burzaco, country manager de