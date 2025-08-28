Luego de que el Tesoro adjudicara $7.667 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8.306 billones, el dólar llegó a tocar los $1.365 en el Nación

El dólar oficial cerró este jueves en $1.305 para la compra y $1.345 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $15 respecto del cierre de ayer.

Luego de que el Tesoro adjudicara $7.667 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8.306 billones, el dólar llegó a tocar los $1.365 en el Nación, casi el mismo valor que tenía al cierre del mes pasado.

Ayer, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que la licitación en donde se adjudicaron casi $7,7 billones sobre un total de $8,3 billones "significó un rollover de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha", considerada como exitosa desde el Palacio de Hacienda.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.345 y $1.345 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.394.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.336 con una baja de 1%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,2% hasta $1.342,28, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,6% hasta los $1.346,72.

Luis Caputo logró renovar todos los vencimientos, pero volvió a convalidar tasas altas

El Gobierno enfrentó este miércoles un nuevo test clave en la licitación de este miércoles, con la que buscó renovar deuda y evitar que queden pesos sueltos en el mercado. Así, el secretario de Finanzas Pablo Quirno informó que se adjudicó $7,667 billones, tras recibir ofertas por un total de $8,306 billones.

Desde el equipo de Research de Puente, analizaron el nuevo test del Gobierno: "En esta licitación el Gobierno logró refinanciar los vencimientos de esta semana, incluyendo los del bonte que venció el lunes. Esto le permite no inyectar pesos al mercado, mantienendo corta la liquidez. La contracara son las tasas altas de la lici, unos 200 puntos básicos más por encima del mercado, que ya eran muy altas de por sí. Así y todo fue una licitación razonable dentro de lo que se podía esperar y dados los nuevos requerimientos de encajes".

"El Tesoro logró un rollover del 115% (con suba de encajes que puede ser integrada con bonos), la letra más corta (30/9) pagó una tasa del 75.66%. En la licitación anterior, el plazo similar la tasa había sido del 69.2%. Previo al desarme de las Lefi la tasa era 38.99%", escribió en X el analista Christian Buteler.

Por su parte, Nahuel Bernues, CFA, Asesor Financiero y Fundador Consultora Quaestus, analizó: "El Tesoro logró refinanciar los vencimientos de hoy estirando la duration fuertemente. Sacando la letra corta $1,6b (no es mucho) al 75,66% de TIREA, todo el resto se pasó para 2026. Estirar la duración del vencimiento de pesos, me parece por lejos lo más relevante de esta licitación, teniendo en cuenta que esto antes vencía a 1 día. Las tasas siguen altas, pero creo que hay una pequeña victoria para el Tesoro acá".

"Por supuesto que los encajes juegan. Sin embargo, no quita que antes esos pesos tenían vencimiento diario (1 día)", agregó.

En tanto, Nicolás Cappella de IEB, señaló: "Una buena licitación por parte del tesoro en cuanto al monto. Se esperaba un buen piso mínimo, por el aumento de encajes remunerados. Se rolleo el 114% del vencimiento".