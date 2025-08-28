Esta billetera digital causa furor: tiene una tasa de interés que casi triplica la inflación mensual

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, acaba de dar un importante golpe en el mercado financiero al lanzar una nueva herramienta de inversión a plazo fijo con una tasa de interés promocional del 52% anual, una de las más altas del sistema, la cual se ubica muy por encima de la inflación.

Dicha funcionalidad fue un éxito inmediato: en tan solo tres semanas, más de 60.000 personas utilizaron la aplicación para invertir un total de $150.000 millones. El instrumento está disponible para todos los usuarios, incluso para jóvenes a partir de los 13 años.

La tasa que paga el Banco Provincia a través de Cuenta DNI

La tasa nominal anual (TNA) del 52% que ofrece la aplicación del banco bonaerense se traduce en un rendimiento mensual del 4,27%. Esta cifra casi triplica la última medición oficial de la inflación, que fue del 1,9% en julio, la cual duplica la proyección del mercado para todo el año, que se ubica en un 27,3% anual. Por tan solo poner un ejemplo, una persona que invierta $2.000.000 a 30 días obtendrá una ganancia de $99.479,46.

El fuerte impacto de la aplicación como herramienta de inclusión financiera se refleja en que alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún plazo fijo vigente, es decir, no utilizaban previamente ese instrumento de ahorro.

"Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria", destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia. Cabe resaltar que la inversión mínima es de $1.000 y se puede optar por plazos de 30, 60 y 90 días. Un detalle importante es que los depósitos no se renuevan automáticamente, lo que le brinda al usuario un mayor control sobre su dinero.

Plazo fijo Banco Provincia: cuánto ganás ahora con $1 millón

Hoy un plazo fijo tradicional en Banco Provincia está proponiendo una tasa nominal anual (TNA) de 45% para las colocaciones digitales de personas humanas en un tiempo de 30 a 119 días, por montos entre un mínimo de $1.000 hasta los $10 millones.

Con la calculadora en mano, hacer un plazo fijo tradicional en Banco Provincia por un monto inicial de $1 millón, por un período mínimo solicitado por el sistema a 30 días, generará una ganancia en ese lapso por un total de $1.036.986.

Entonces, se obtendrán cerca de 37.000 pesos extras mensuales con el dinero invertido en el ejemplo, que representa a tener una renta de 3,7% mensual, o bien, 45% de TNA. Para hacer un plazo fijo tradicional en Banco Provincia, en primer lugar, tenés que ingresar al home banking o a la Banca Internet Provincia (BIP). O bien, por medio de la aplicación para dispositivos móviles (app), que tiene un token integrado.

Además, podés hacerlo al entrar a la página web oficial del BAPRO, donde en el menú principal figura el segmento "Personas", y allí procedés a seleccionar "Inversiones". Luego, debés entrar en la opción "plazo fijo" y, paso siguiente, optar por "Nuevo Plazo Fijo". Al cumplir con todos esos pasos, tenés que indicar la modalidad del certificado (tradicional u otra), la moneda, la cuenta asociada al mismo, la cantidad de días de la colocación, o una fecha de vencimiento. Y para finalizar esa etapa de la inversión, indicá el importe inicial a colocar, pero se debe considerar que el monto mínimo para constituir un depósito es de $1.000.