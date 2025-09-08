Los operadores no descartan que el precio del dólar repunte hasta el techo de la banda de flotación. Prevén un derrumbe en acciones y bonos

En la City descuentan una jornada muy negativa para este lunes. La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires superó hasta los pronósticos más pesimistas, por lo que se espera una fuerte demanda de dólares, lo que hará trepar la cotización de la divisa, y caídas en los precios de los activos bursátiles, que ya venían muy deprimidos por la incertidumbre electoral.

De hecho, algo de la jornada ya se anticipó, como siempre, en la cotización del "dólar cripto". Con esta metodología, que opera las 24 horas a través de la compra y venta de criptomonedas, el tipo de cambio repuntó alrededor de 2% hasta ubicarse en torno a $1.420 tras el resultado electoral. En la operatoria por fuera del horario de los mercados bursátiles en Nueva York, las acciones argentinas se desplomaron hasta 10%.

Los operadores prevén que el equipo económico del Gobierno saldrá a intervenir con fuerza en el mercado cambiario para evitar que una disparada en la cotización oficial del dólar la haga superar el techo de la banda de flotación. Por la actualización, el tope establecido hoy se encuentra en torno a $1.467, apenas 8% por encima de los $1.355 a los que cerró el viernes pasado el tipo de cambio oficial en la plaza mayorista.

La diferencia de más de 13 puntos que obtuvo Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones provinciales será suficiente para tener este lunes una jornada financiera de altísima tensión y posible volatilidad en las siguientes. Si bien los comicios de ayer carecen de relevancia política (son sólo bancas para la legislatura bonaerense), sirven para anticipar posibles resultados en las elecciones nacionales de octubre, que son de gran importancia para sumar bancas oficialistas en el Congreso de la Nación y avanzar con reformas estructurales.

De acuerdo con los análisis previos a la elección de ayer, una derrota oficialista por menos de 5 puntos iba a ser celebrada por los inversores porque habría anticipado un buen resultado en los comicios del próximo mes, mientras que una pérdida de entre 5 y 10 puntos (hasta ahí se contemplaba) iba a ser leída de manera negativa. Por lo tanto, esta derrota, de más de 13 puntos, cayó demasiado mal en el mercado y los precios de los activos lo reflejarán.

Intervención para contener el precio del dólar

En diálogo con iProfesional, el analista Diego Lentini advierte que a partir de este lunes el Gobierno se enfrentará al desafío de contener al tipo de cambio, que probablemente subirá hasta la zona del techo de la banda de flotación. Prevé que el equipo económico hará uso de todas las alternativas para acotar la tensión cambiaria, con ventas tanto en el mercado oficial como en el de futuros.

Juan Truffa, director de Outlier, coincide en que el equipo económico del Gobierno saldrá a frenar la escalada del tipo de cambio, pero considera que debería hacerlo cuando la cotización llegue al techo de la banda de flotación, ya que intervenir desde el principio no tiene mucho sentido con apenas u$s1.100 millones que posee el Tesoro en su cuenta del Banco Central.

"Sería importante que el Gobierno pudiera rápidamente dar señales respecto a cómo seguirá administrando la volatilidad hasta octubre para mitigar el deterioro de las expectativas del mercado. A la anticipada caída adicional en las acciones y bonos, se sumaría una suba del tipo de cambio a la zona de $ 1.400, pero según la evolución de las señales políticas y económicas podría testear la banda superior", agrega a iProfesional el analista Gustavo Ber.

Acciones y bonos también reflejarán la tensión

Obviamente, la tensión financiera también tendrá lugar en el mercado bursátil. Ante el temor de un posible resultado negativo para la Libertad Avanza en las elecciones del próximo mes, los inversores saldrán a vender activos argentinos, lo que hará caer los precios. De hecho, en el "aftermarket" del domingo por la noche las acciones de Galicia e YPF marcaban caídas de hasta 10% respecto al cierre del viernes.

De acuerdo con Truffa, si bien se espera una jornada de pérdidas para las acciones argentinas y bonos soberanos en dólares, gran parte del escenario negativo para el oficialismo ya estaba incorporado en las cotizaciones de los activos bursátiles tras las últimas caídas. Por lo tanto, estima que por este motivo los desplomes no serán tan profundos.

"No hay que perder el foco: fuerte desaceleración de la inflación, solidez fiscal y saneamiento en las cuentas del BCRA. Milei aceptó la derrota, no puso excusas, confirmó el rumbo económico, ratificó el equilibrio fiscal y prometió corregir errores. El rumbo del mercado lo marcará el pragmatismo del Presidente de acá a octubre", resalta Juan Diedrichs, de Capital Markets Argentina, en diálogo con iProfesional.

El equipo de research de Adcap agrega que el Gobierno enfrenta su primera crisis de gran magnitud. Tras el resultado electoral de ayer, resalta, "crece la especulación sobre posibles cambios en el gabinete y nuevas medidas que podrían anunciarse este lunes por la mañana", ya que "el Gobierno está evaluando una amplia gama de opciones de política para afrontar esta situación".