La maniobra favorita de la City para ganar con el dólar vuelve a ser negocio, pero no durará mucho

El comunicado del Tesoro estadounidense, que confirmó la compra de pesos y un swap por u$s20.000 millones, revirtió de inmediato el humor del mercado. Los bonos soberanos subieron hasta 9%, el Merval saltó más de un 12% en dólares, mientras los tipos de cambio financieros mostraron una fuerte baja. Según las últimas cotizaciones:

· El dólar mayorista cerró en 1.420

· El oficial en $1.450

· El MEP en $1.441

· El contado con liquidación en $1.453.

El respaldo político y financiero de Washington generó un alivio visible en este sentido y, a tal punto, de que reabre el debate en la City sobre si es buen momento de apostar al carry trade durante las semanas previas a las elecciones

Carry trade: ¿vuelve la maniobra favorita de la City, tras respaldo de Estados Unidos?

Con el tipo de cambio por debajo de los $1.450 y la tasa de caución disparada —llegando a operarse en niveles de 90% TNA el jueves (9/10)—, el carry trade volvió a aparecer en el radar de los inversores.

Después de meses de volatilidad, la combinación de un dólar quieto y rendimientos reales positivos abrió una oportunidad para estacionar pesos durante un breve período, capturando rendimiento en instrumentos de alta liquidez.

La Lecap T17O5, que vence el 17 de octubre, cerró en una tasa nominal anual de 41,6% con una suba diaria de 0,82%. Sin embargo, los analistas advierten que, por la escasa duración y los costos de transacción, la ganancia efectiva puede achicarse mucho.

Comprar este título el lunes 14, con solo tres días hábiles por delante, implicaría pagar comisiones que reducirían de manera significativa la tasa real. Por eso, las LECAPs tan cortas son más adecuadas para inversores institucionales o mesas con gran volumen.

Para el público minorista, las mejores alternativas son los fondos money market, las billeteras virtuales o las cauciones de corto plazo.

Los fondos comunes de inversión preferidos

Los fondos comunes de inversión volvieron a posicionarse como los grandes beneficiarios del escenario. Hoy los rendimientos se ubican entre 35 y 41% TNA. Entre los principales se encuentran:

Prex con una tasa de 41,31%

Cocos Ahorro con 40,42%

Ualintec Ahorro Pesos de Ualá con 39,41%

Premier Renta CP de Supervielle con 38,83%

Personal Pay con 38,41%

Adcap Ahorro Pesos con 38,27%

Alpha Pesos de ICBC con 37,41%

Mercado Pago con 36,82%

IEB Ahorro con 36,79%

Toronto Trust Ahorro con 35,39%

Pionero Pesos de Macro con 35,19%

Balanz Capital Money Market con 35,16%

Todos estos vehículos ofrecen rescate inmediato o en 24 horas, lo que permite capturar rendimiento sin perder liquidez. En un contexto de calma transitoria, son la opción más elegida para quienes buscan rentabilizar saldos ociosos y quieren hacer carry trade con bajo riesgo.

Billeteras virtuales y cuentas remuneradas

El otro gran jugador de este veranito financiero son las billeteras virtuales.

Carrefour Banco paga 43% TNA

Ualá Plus 2 (consumiendo $500.000 en la app) también 43%

Ualá Plus 1 (consumiendo $250.000 en la app) llega a 40%

Fiwind se mantiene en 40%

Naranja X en 35%

Ualá base en 35%

Supervielle Plan Sueldo en 32%

A su vez, Naranja X mantiene sus "Frascos", una herramienta que permite inmovilizar fondos por períodos cortos con una tasa mayor. Los plazos van desde

7 días con 35%

14 días con 38%

28 días con 40%

En la práctica funcionan como un mini plazo fijo flexible dentro de la aplicación, ideal para quienes buscan hacer carry trade de muy corto plazo y mantener control sobre su dinero.

Pese a esto, es importante remarcar que, actualmente, el mercado de pesos esta transitando un momento de iliquidez, el cual, sugiere que las tasas de los mismos puedan subir. Por este motivo, hacer un frasco hoy puede no ser la mejor decisión.