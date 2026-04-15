Esta acción subió más de 30% en marzo y un importante broker de la City revela qué hacer este mes

Después de subir con fuerza en marzo, Banco de Valores presentó resultados y recibió una recomendación positiva de este importante broker de la City

Banco de Valores (VALO) se metió entre los activos argentinos de mejor rendimiento de marzo y no lo hizo por una suba marginal ni por un movimiento aislado. Según la información difundida por Cocos Capital, el papel avanzó 30,71% en el mes, de modo que una inversión de $100.000 realizada el 1° de marzo se habría transformado en $130.710 al cierre de ese recorrido.

Y es que, en un mercado donde también sobresalieron nombres de alto impacto como Satellogic, YPF y Vista, el desempeño de VALO empezó a llamar la atención ya que no se trató de una empresa energética, ni de una historia puramente especulativa, ni de una apuesta atada a un evento puntual, sino de una entidad financiera con un modelo de negocios muy particular y con números que, a juicio de la City, todavía podrían justificar más recorrido.

Ese interés terminó de reforzarse con el inicio de cobertura de Allaria, que salió con una recomendación de comprar, un precio objetivo de $1.200 para fines de 2026, un dividend yield de 1,4% y un retorno esperado total de 72% desde el último precio considerado, que fue de $703,5.

Por qué Banco de Valores empezó a despegar

Una de las claves para entender por qué Banco de Valores logró destacarse incluso dentro del universo financiero es que su estructura no se parece demasiado a la de los bancos líderes tradicionales. Allaria remarca que se trata de un banco privado fundado en 1978, orientado al segmento corporativo, sin sucursales físicas y con un posicionamiento histórico muy fuerte en áreas vinculadas al mercado de capitales. Lidera desde hace 20 años el negocio de fideicomisos financieros en su rol de fiduciario y, además, es el principal agente de custodia de fondos comunes, con más del 50% del market share en ese segmento.

A eso se suma un rol importante en colocaciones de acciones y emisiones de deuda, algo que lo diferencia de bancos cuya generación de ingresos depende mucho más del crédito minorista tradicional.

Durante 2025, buena parte de los bancos privados quedó golpeada por el incremento del costo de riesgo asociado a la cartera minorista. Banco de Valores, en cambio, mantuvo una cartera de préstamos 100% corporativa, lo que le permitió atravesar ese contexto con una dinámica bastante más favorable. En el reporte, Allaria marca que el banco cerró con un NPL de 0,8% y un cost of risk de 0,6%, cifras sensiblemente inferiores a las de las entidades líderes que cotizan en Bolsa.

En otras palabras, mientras el mercado castigó a muchos bancos por la preocupación en torno a la mora y al deterioro del negocio más masivo, VALO consiguió pararse en un lugar más defensivo por la propia composición de su cartera.

El informe también pone el foco en la calidad de la rentabilidad dado que en 2025, Banco de Valores reportó un ROE de 21,8%, muy por encima del promedio de 4,4% que Allaria calcula para los bancos del sector privado en ese período. La comparación muestra que la entidad no sólo evitó parte de los problemas que golpearon al resto, sino que además consiguió generar un nivel de retorno sobre patrimonio que la dejó claramente por encima de sus pares.

El dato es todavía más contundente cuando se observa el cierre del año y es que, en el cuarto trimestre de 2025, el banco ganó $16.373 millones, frente a $7.582 millones del trimestre previo, con un ROE de 22,2% versus el 11,1% anterior.

Allaria proyecta que esa ventaja relativa no sería un fenómeno pasajero de modo que para 2026 estima un ROE de 20,1% y para 2027 uno de 20%, otra vez por encima de lo esperado para buena parte de los bancos bajo cobertura. La explicación del broker es que la menor exposición al negocio minorista y la composición corporativa de la cartera le permitirían sostener niveles de rentabilidad más altos en un contexto donde otros jugadores todavía seguirían atravesados por la compresión de márgenes y por la resaca de la mora.

Resultados sólidos y crecimiento del crédito

La recomendación de compra de Allaria no se apoya sólo en ratios comparativos, también está construida sobre un proceso de transformación más amplio que modificó el tamaño y la estructura de Banco de Valores. El informe recuerda que, tras la fusión con Columbus, la entidad incorporó capital humano, cartera de clientes y nuevas líneas de negocio, sumando segmentos como préstamos corporativos, banca de inversión y sales & trading.

Ese movimiento le permitió armar un modelo más diversificado y con mejor capacidad de adaptación a distintas etapas del ciclo económico.

En fases de mayor actividad, el banco puede capturar más comisiones por fideicomisos, custodia, banca de inversión y mercado de capitales; en momentos más complejos, cuenta con herramientas para sostener ingresos a partir de la actividad crediticia y del negocio financiero vinculado a empresas.

A esa reorganización se le sumó el follow-on concretado en diciembre, cuando Banco de Valores emitió 150 millones de acciones, elevó su capital de 999,7 millones a 1.149,7 millones y consiguió fondos por $70.500 millones. En el informe, Allaria marca que esa colocación fue un punto importante porque reforzó el patrimonio y generó caja para acelerar el crecimiento del negocio. Ese dinero empezó a verse en los números posteriores. Durante el cuarto trimestre, los préstamos en pesos crecieron 23% frente al trimestre anterior y 140% interanual, hasta $561.846 millones. Los préstamos en dólares, por su parte, avanzaron 27% trimestral y 258% interanual medidos en moneda de origen, hasta u$s119 millones.

En conjunto, los créditos pasaron a representar 36% del activo, cuando un trimestre antes eran 23%.

Ese salto en el peso de la cartera crediticia es uno de los aspectos que Allaria más subraya porque cambia la lógica del banco frente a su propia historia reciente. Hasta no hace tanto, VALO era visto sobre todo como una entidad muy vinculada a custodia, fideicomisos y negocios de mercado. Ahora aparece como una empresa que, sin abandonar esas fortalezas, además logró ampliar de manera fuerte su negocio de préstamos corporativos. El reporte destaca que un 45% de la cartera corresponde al sector financiero, en gran parte por descuentos de cupones de tarjetas, mientras que el resto se distribuye entre documentos, adelantos y otros préstamos, incluyendo financiación a exportadores y participaciones en créditos sindicados.

A su vez, Banco de Valores tiene 62% de los depósitos en dólares, bastante más que el promedio de los bancos líderes, y además cuenta con un programa de emisión de obligaciones negociables aprobado por hasta u$s150 millones, de los cuales ya había emitido u$s45 millones al momento del informe. Para el broker, esa estructura puede darle más estabilidad al fondeo y acompañar el crecimiento del apalancamiento de manera ordenada.

Otro rasgo que fortalece la historia bursátil es la liquidez aquí, la acción tiene 100% de free float, ningún accionista supera el 12% del capital, integra el S&P Merval y viene operando un volumen promedio diario cercano a u$s1,3 millones en BYMA.

Qué recomienda hacer la sociedad de Bolsa

Después de un avance de más de 30% en marzo, la duda lógica es si el papel no quedó demasiado exigido en el corto plazo. La conclusión de Allaria va en sentido contrario y sostiene que, aun después de la suba, la acción sigue teniendo sustento porque la valuación todavía encuentra respaldo en una combinación de mayor ROE, menor mora, crecimiento del negocio corporativo y una estructura menos expuesta al problema que afectó a otros bancos durante 2025.

El precio objetivo de $1.200 para fines de 2026 surge de trabajar con múltiplos de 1,65 veces valor libro 2027 y 9,1 veces ganancias por acción 2027. Allaria admite que VALO históricamente cotizó con premio frente a los bancos líderes, aunque plantea que ese premio se justifica por una expectativa de rentabilidad superior. Actualmente, el papel opera a 1,49 veces valor libro 2026 estimado y a 0,97 veces valor libro 2027, mientras que los grandes bancos cotizan, según el mismo cuadro comparativo del informe, en niveles inferiores.

La apuesta del broker es que esa diferencia no sólo es razonable sino que todavía puede sostenerse.

El punto fino, en todo caso, no pasa tanto por preguntarse si VALO es más barata o más cara en términos absolutos, sino por entender qué está pagando hoy el mercado. En este caso, lo que parece estar en juego es la prima por una entidad que, en un momento delicado para buena parte del sistema financiero argentino, mostró una calidad de cartera más sana, una rentabilidad claramente superior y una plataforma de negocios que combina custodia, fideicomisos, mercado de capitales y crédito corporativo.

Además, la propia comparación que hace Allaria con el banco brasileño ABC Brasil, otra entidad enfocada en préstamos corporativos y banca de inversión, sugiere que el mercado le asigna a VALO una valuación mucho más alta porque está mirando una historia de crecimiento bastante más acelerado. Mientras ABC aparece como un banco más maduro, Banco de Valores todavía exhibe una dinámica de expansión significativa, tanto en cartera como en negocios.

Por eso, el dato más fuerte del momento quizá no sea sólo que Banco de Valores haya sido una de las inversiones estrella de marzo, sino que ese rendimiento vino acompañado por un informe que no recomendó tomar ganancias de manera automática ni sugirió esperar una corrección.

La recomendación sigue siendo "comprar" aun después de la suba, apoyándose en resultados que muestran mejora, en un modelo de negocios robusto y en una estructura que, al menos por ahora, parece seguir ofreciendo argumentos para que la historia no termine en el rally del último mes.