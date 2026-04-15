El desembolso de 1.000 millones de dólares, habilitado por Kristalina Georgieva, mejoró algunos indicadores en la City. Acciones argentinas presionadas

El nuevo desembolso, de u$s1.000 millones, habilitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mejoró algunos indicadores claves en la CIty. Aunque la volatilidad se mantiene y las acciones argentinas se ven presionadas, el anuncio sembró optimismo entre inversores.

El dólar se aleja del techo de la banda, tras pacto con el FMI

El dólar volvió a bajar este miércoles en la plaza local, impulsado por una mayor oferta de divisas, y se ubicó en niveles mínimos de las últimas semanas, lo que amplió la distancia respecto del techo de la banda cambiaria.

En el segmento mayorista, la cotización retrocedió hasta los $1.359, con una caída diaria de $5, mientras que el techo de la banda se mantiene cerca de los $1.679. De esta forma, la brecha se estiró a casi el 24%, uno de los niveles más altos recientes.

El movimiento se explica por un mayor ingreso de dólares al mercado, lo que le permite al Banco Central comprar divisas y reforzar reservas sin presionar el esquema cambiario.

En paralelo, los dólares financieros operan por encima del oficial: el CCL ronda los $1.450 y el MEP los $1.399, mientras que el blue se mantiene estable cerca de $1.410.

Además, el mercado empieza a ajustar sus expectativas para el tipo de cambio en 2026, en un contexto donde también influye el reciente dato de inflación y el acuerdo en curso con el FMI, que podría habilitar nuevos desembolsos.

En síntesis, la mayor oferta de dólares genera calma cambiaria en el corto plazo, pero amplía la brecha dentro del propio esquema oficial.

S&P Merval y ADRs: acciones caen y bonos crecen levemente

El mercado financiero local cerró con resultados dispares este miércoles, en una jornada marcada por la baja del dólar oficial y la mayor oferta de divisas, que impactó de forma desigual en acciones y bonos.

Las acciones argentinas, por su parte, cotizan con mayoría de rojos, mientras el mercado local aún analiza el dato de inflación de marzo que se ubicó en el 3,4%, máximo nivel en un año.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares mejoran hasta 0,5% en Wall Street, liderados por los Bonares, mientras que los Globales anotan avances de hasta 0,2%.

El S&P Merval cae 1,1% a 2.917.084,77 puntos, mientras que en dólares cede 2,2% a 1.958,88 puntos. Mientras tanto, las acciones que más descienden son Transportadora Gas del Sur (-3,8%), Transener (-3,7%) e YPF (-2,5%).

En Wall Street, las acciones argentinas caen hasta 2% lideradas por Transportadora Gas, seguida de Cresud (-1,7%) y Loma Negra (-1,5%).

El riesgo país sube y retrocede

Aunque al inicio de la jornada el riesgo país tocó los 529 puntos, el acuerdo entre Caputo y Georgieva hizo bajar al indicador, que ahora se mantiene en los 518 puntos.