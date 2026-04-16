Plazo fijo UVA vs. tradicional: cuánto gano si invierto $1.000.000 en cada uno de ellos

En un escenario en el que las tasas de interés tienden a bajar y la inflación se estacionó en un piso elevado, surgen dudas sobre cuál es la mejor opcion

En un contexto donde las tasas de interés en pesos empiezan a quedar rezagadas frente a la inflación esperada, vuelve a instalarse una pregunta clave para los ahorristas: ¿conviene apostar a un plazo fijo tradicional o migrar hacia un plazo fijo UVA, que ajusta por inflación?

Actualmente, los bancos líderes muestran tasas nominales anuales (TNA) relativamente alineadas pero por debajo de las expectativas inflacionarias. El Banco Nación paga en torno al 19% anual, mientras que Banco Macro y Banco Provincia ofrecen cerca del 21,5%. En tanto, BBVA Argentina se ubica en el 20,5% TNA. Este nivel de tasas plantea un dilema central: si la inflación termina superando esos rendimientos, el inversor pierde poder adquisitivo.

Cómo funciona cada alternativa

El plazo fijo tradicional es el instrumento más simple: se deposita un monto a un plazo determinado (generalmente 30 días) y se recibe un interés fijo. Su principal ventaja es la liquidez y previsibilidad. En cambio, el plazo fijo UVA ajusta el capital según la evolución de la inflación medida por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). A eso se le suma una tasa adicional, que suele ser baja. Su plazo mínimo es de 90 días.

Cabe señalar que recientemente en lo que hace al plazo mínimo, apareció un cambio relevante en el mercado: el Banco Nación lanzó una variante de plazo fijo UVA que rompe con la lógica tradicional del instrumento, ya que se trata de un depósito que ajusta por inflación pero paga intereses todos los meses, en lugar de hacerlo recién al vencimiento.

En la práctica, funciona así:

• El capital se ajusta diariamente por inflación (CER)

• Los intereses (una tasa real adicional) se acreditan cada 30 días

• El dinero permanece inmovilizado al menos 90 días

Este esquema combina lo mejor de dos mundos: protección contra la inflación + flujo mensual de ingresos, algo que hasta ahora no existía en los depósitos bancarios locales.

Ventajas y desventajas de cada uno de ellos

Plazo fijo tradicional: la principal ventaja es su liquidez, pues permite renovar cada 30 días. A lo anterior se suma la certidumbre de cuál es el rendimiento. En sentido inverso, su prinicpal desventaja proviene del riesgo inflacionario, pues se puede perder frente a la inflación, al ser las tasas de interés negativas en términos reales.

En cuanto al Plazo fijo UVA, su principal ventaja es la protección que ofrece contra la inflación, pues mantiene el poder adquisitivo del capital. Por el contrario, juega en contra su menor liquidez y que el ajuste tiene un rezago.

Qué esperan las consultoras: la clave del REM

Para definir qué conviene, el dato clave no es la inflación pasada sino la que viene. Y en ese punto, el mercado ya tiene una hoja de ruta bastante clara, ya que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras y bancos proyectan que la inflación se mantendrá por encima de las tasas actuales en los próximos meses, aunque con una desaceleración gradual.

Para los próximos meses estiman registros mensuales que partirán del 2,6% en abril, será del 2,3% en mayo y del 2% para junio y julio, en tanto que para todo 2026, el mercado proyecta una inflación anual del orden del 29%, muy por encima de las tasas que hoy pagan los plazos fijos. En definitiva, para los integrantes del REM es evidente que la nominalidad todavía tiene inercia y que será difícil perforar el 2% mensual en el corto plazo .

Qué conviene hoy: la lectura completa

El punto central es comparar la tasa efectiva del plazo fijo tradicional contra esa inflación esperada. Con tasas en torno al 20% anual, el rendimiento mensual ronda el 1,6% al 1,8%en tanto que si se cumplen las proyecciones del REM, el plazo fijo tradicional seguiría perdiendo contra la inflación al menos en el corto plazo. "El plazo fijo tradicional hoy corre por detrás de la inflación esperada", coinciden analistas. En ese escenario, el UVA aparece como una cobertura más eficiente. Sin embargo, no todo es lineal. El UVA tiene un rezago (ajusta por inflación pasada) y menor liquidez.

Para el analista Agustín Cramo, "la elección entre uno y otro depende del horizonte y del contexto macro. Para perfiles conservadores de corto plazo, el plazo fijo tradicional sigue siendo útil por su liquidez, pero para quienes buscan resguardar valor, el UVA gana terreno".

"Mientras la inflación esperada se ubique por encima de las tasas, los instrumentos indexados seguirán siendo más atractivos", señalan economistas del mercado. Otros agregan un matiz clave: si la desinflación se acelera más de lo previsto, el plazo fijo tradicional podría volver a competir. Pero hoy, el REM no valida ese escenario en el corto plazo.

Cuánto gano si invierto $1.000.000

Para un plazo de 90 días, que es el mínimo al que se puede colocar un depósito UVA, si se toma en cuenta la proyección del REM y la metodología propia del UVA, que tiene un desfazaje de 45 días, se estaría obteniendo una rentabilidad del orden del 6,2%, por lo que al vencimiento se estaría recibiendo $1.062.000. En cambio, si se toma un plazo fijo tradicional a 30 días y se lo renueva tres veces a una tasa similar a la actual (del orden del 20%) capitalizando intereses mensualmente, el resultado rondaría el 5%, por lo que se recibiría $1.050.000.

En definitiva, con tasas en torno al 20% anual y una inflación esperada para todo el año del 29%, el plazo fijo UVA aparece como la opción más conveniente para quienes priorizan mantener el poder adquisitivo. El plazo fijo tradicional, en tanto, queda más asociado a estrategias tácticas de corto plazo o a una apuesta a una baja más rápida de la inflación de la que hoy anticipa el mercado.

En definitiva, la elección ya no pasa solo por la tasa que paga el banco, sino por algo más profundo: qué tan creíble resulta la desaceleración inflacionaria en los próximos meses.