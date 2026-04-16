Con fuerte impulso de las tecnológicas y señales de distensión en Oriente Medio, los mercados cierran con subas destacadas y optimismo inversor

El S&P 500 cerró por primera vez arriba de los 7.000 puntos en una jornada histórica para Wall Street. El índice de referencia del mercado estadounidense rompió esa barrera simbólica en medio de una recuperación impulsada principalmente por las grandes tecnológicas.

El Nasdaq 100 también brilló. Avanzó más de 1% en el día y consolidó un repunte que comenzó tras señales de desescalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El indicador de referencia revirtió caídas que había sufrido a comienzos de semana. Esas bajas estuvieron asociadas a la evolución del conflicto en Oriente Medio y a la incertidumbre sobre el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Los mercados vienen de un período de alta volatilidad. Tensiones geopolíticas, cambios en la política monetaria de la Reserva Federal y revisiones en las proyecciones de crecimiento global marcaron el tono durante gran parte de 2026.

Por qué el S&P 500 logró romper el techo histórico

El avance del día estuvo mayormente vinculado a un grupo concentrado de grandes compañías tecnológicas, mientras otros segmentos del mercado accionario mostraron un comportamiento más moderado en un contexto de tasas de interés elevadas y variaciones en los precios de la energía.

El fondo cotizado Roundhill Magnificent Seven ETF registró una suba superior al 2% en la jornada. Este ETF sigue el desempeño de siete gigantes tecnológicas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

José Torres, economista sénior de Interactive Brokers, señaló que ese grupo de empresas fue el motor principal del rally. El resto del mercado mostró ganancias más moderadas.

Durante gran parte de 2026, el índice había mostrado un comportamiento lateral. Factores como el conflicto en Oriente Medio y ajustes en las expectativas del sector de inteligencia artificial condicionaron su desempeño.

Este comportamiento se dio luego de un 2023 con resultados positivos para los mercados. En ese período no se materializó la recesión que había sido anticipada por distintos analistas.

El petróleo y las señales desde Oriente Medio

Los mercados financieros siguen de cerca las señales vinculadas a la situación geopolítica. En los últimos días se incrementaron las expectativas en torno a eventuales negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El escenario está marcado por el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la posibilidad de nuevas instancias de diálogo. Este paso marítimo es clave para el comercio global de petróleo, por lo que su operatividad suele incidir directamente en los precios internacionales de la energía y, por ende, en las expectativas inflacionarias.

El presidente Donald Trump señaló recientemente que el conflicto podría acercarse a una resolución. Esas declaraciones fueron consideradas por analistas del mercado en sus evaluaciones sobre la coyuntura actual.

David Morrison, analista sénior de Trade Nation, indicó que los inversores consideran posible una finalización del conflicto en el corto plazo. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el funcionamiento del Estrecho de Ormuz en relación con el comercio energético.

Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, señaló que las señales de desescalada en Oriente Medio coincidieron con una disminución en los precios del petróleo. Esto incidió en las expectativas inflacionarias y en el comportamiento de los activos de riesgo.

La evolución del crudo continúa siendo un factor relevante para las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.

Qué viene para el mercado en las próximas semanas

La evolución reciente del S&P 500 también coincide con el inicio de la temporada de balances corporativos del primer trimestre. Este es un período en el que los inversores suelen ajustar sus posiciones en función de los resultados y proyecciones de las compañías.

Los analistas continúan monitoreando el impacto de las decisiones de la Reserva Federal sobre el costo del crédito y la valuación de los activos financieros a nivel global, en un contexto donde las tasas de interés elevadas siguen condicionando el apetito por riesgo.

El desempeño concentrado en las grandes tecnológicas plantea interrogantes sobre la amplitud del rally. Algunos estrategos advierten que una recuperación más sostenible requiere participación de otros sectores del mercado.