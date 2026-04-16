El Gobierno busca u$s4.300 millones antes de julio y negocia un plan con garantías internacionales

El Gobierno gestiona apoyo de bancos internacionales para cubrir pagos y bajar el costo financiero ante el próximo vencimiento de deuda

El Gobierno nacional acelera negociaciones para armar un esquema de financiamiento que cubra vencimientos de deuda en dólares previstos para julio. El monto total que debe afrontar ronda los u$s4.300 millones. La estrategia apunta a conseguir préstamos con respaldo de organismos multilaterales.

El contexto marca el rumbo. El riesgo país se mantiene elevado y eso condiciona el acceso al mercado internacional de crédito. Por eso, el equipo económico trabaja en una ingeniería financiera que permite acceder a tasas más bajas y plazos más largos que los disponibles en emisiones voluntarias de deuda.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que avanzan en la conformación de un fondo específico. Participarían el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La movida no es improvisada. Se alinea con lo que pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la última revisión del programa vigente con Argentina.

Qué esquema de múltiples fuentes propone el FMI

El organismo mencionó la necesidad de implementar una estrategia diversificada para refinanciar compromisos en moneda extranjera. Esa estrategia incluye emisiones locales en dólares, acuerdos de recompra del Banco Central, venta de activos y financiamiento externo.

El componente clave es el respaldo de instituciones internacionales. Eso permitiría mejorar las condiciones de acceso al crédito aprovechando la calificación crediticia de esos organismos.

El equipo económico evalúa obtener préstamos de bancos privados con garantías otorgadas por multilaterales. Esa estructura reduciría el costo financiero final de la operación.

Cuánto dinero negocia el Gobierno con el Banco Mundial

Se negocia un crédito por hasta u$s2.000 millones que contaría con respaldo del Banco Mundial. La propia entidad informó que la operación tiene como objetivo refinanciar parte significativa de la deuda del país.

También busca reducir los costos de financiamiento. Y crear condiciones para un mayor flujo de inversión hacia Argentina. La iniciativa debe ser aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo.

El préstamo estaría respaldado principalmente por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos parte del Grupo Banco Mundial.

Las condiciones en discusión incluyen una tasa de interés cercana al 5%, un plazo de repago de seis años y un período de gracia de tres años. Los términos finales aún no están definidos.

A ese monto se sumarían aportes de otros organismos. Fuentes del mercado mencionan financiamiento por aproximadamente u$s500 millones de la CAF. Y un monto similar del BID.

El paquete total alcanzaría los u$s3.000 millones. Ese monto cubriría cerca del 70% de los vencimientos previstos para julio.

Qué reuniones mantiene Luis Caputo en Washington

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en Washington. Allí mantiene encuentros con autoridades de los organismos involucrados en las negociaciones.

Entre ellos, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. También el titular de la CAF, Sergio Díaz-Granados. Y el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

Las negociaciones se desarrollan con reserva y desde el entorno oficial indicaron que no se brindarán precisiones hasta que los acuerdos estén cerrados.

Durante encuentros con inversores internacionales, Caputo sostuvo que el Gobierno cuenta con una planificación definida. Señaló que se evalúan alternativas de financiamiento con costos inferiores a los del mercado internacional.

En ese contexto, indicó que no resulta necesario recurrir en el corto plazo a emisiones directas en plazas externas. Eso, si se concretan opciones más convenientes con respaldo multilateral.

El esquema en negociación forma parte de una estrategia más amplia. Está orientada a garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros previstos para este año.

El escenario marca restricciones en el acceso al crédito externo. Las condiciones internacionales continúan influyendo sobre el costo del financiamiento para Argentina. Por eso, el respaldo de organismos multilaterales se volvió una herramienta clave en la planificación del equipo económico.