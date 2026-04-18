Cómo invertir $1 millón en 10 CEDEARs: broker de la City revela su hoja de ruta

Reconocida sociedad de bolsa de la City retocó su cartera de CEDEARs, sacó dos papeles y dejó una nueva guía para invertir $1 millón

El nuevo movimiento de uno de los brokers más seguidos por la City dejó una nueva señal para quienes operan CEDEARs y buscan una cartera internacional con riesgo sectorial bien diversificado. En su informe del 16 de abril, Allaria actualizó su selección de papeles del exterior, confirmó dos ingresos y dos salidas, y dejó una foto de posicionamiento que combina tecnología, consumo discrecional, finanzas, salud, telecomunicaciones y energía.

La sociedad de bolsa marcó que entran Nu Holdings (NU) y T-Mobile (TMUS), mientras que salen Vale (VALE) y Target (TGT). Al mismo tiempo, el listado de recomendaciones quedó integrado por Nvidia (NVDA), Globant (GLOB), Oracle (ORCL), Nu Holdings, Tesla (TSLA), Mercado Libre (MELI), Trip.com (TCOM), Petrobras (PBR), Intuitive Surgical (ISRG) y T-Mobile.

Lo más importante, sin embargo, aparece en la segmentación por sector, la cual, permite entender hacia dónde está orientado el sesgo del portafolio. Según ese esquema, las recomendaciones quedan distribuidas con

30% en tecnología

30% en consumo discrecional

10% en financiero

10% en health care

10% en servicios de comunicación

10% en energía

Qué cambió en la cartera de CEDEARs

Allaria decidió incorporar Nu Holdings y T-Mobile y, al mismo tiempo, sacar a Vale y Target de su cartera sugerida. Esa modificación no sólo altera dos nombres de la lista, sino también la exposición temática general.

Con la entrada de Nu, el broker suma una apuesta específica al segmento financiero, pero no desde un banco tradicional estadounidense sino desde una fintech regional con fuerte exposición a América Latina. Como en el cuadro de segmentación el rubro Financials representa 10% y Nu es el único papel de ese sector dentro de la selección, puede afirmarse que ese CEDEAR concentra todo ese 10%.

Con T-Mobile pasa algo parecido, el sector Communication Services figura con una participación de 10% y el único nombre asociado a ese bloque es precisamente esa compañía. En consecuencia, el peso sectorial completo puede atribuirse a esa posición.

Algo similar ocurre con Petrobras, que aparece como la única representante del bloque de energía, y con Intuitive Surgical, que queda como la única acción del grupo health care. Cada una, por la propia construcción sectorial del informe, queda asociada a un 10% del total recomendado.

Donde se pierde precisión es en los dos bloques más pesados de la cartera ya que Allaria asigna 30% a tecnología y 30% a consumo discrecional, pero dentro de esos sectores hay varios nombres y el informe no desagrega el porcentaje individual de cada uno. En tecnología aparecen Nvidia, Globant y Oracle, mientras que en consumo discrecional figuran Tesla, Mercado Libre y Trip.com.

El dato disponible, entonces, es el peso del sector, no la proporción exacta de cada CEDEAR dentro de ese sector.

Cómo quedaría una cartera de $1 millón

Si un inversor argentino quisiera trasladar a pesos la lógica general del informe, la forma más rigurosa de hacerlo es replicando la asignación sectorial y no una supuesta distribución por activo que el reporte no explicita.

Bajo esa metodología, un portafolio de $1 millón quedaría distribuido así:

Tecnología: $300.000, repartido en Nvidia, Globant y Oracle

repartido en y Consumo discrecional: $300.000, integrado por Tesla, Mercado Libre y Trip.com

integrado por y Nu Holdings: $100.000

Intuitive Surgical: $100.000

T-Mobile: $100.000

Petrobras: $100.000

La apuesta fuerte sigue estando en tecnología y consumo

La composición sectorial del informe deja ver con bastante nitidez dónde está el sesgo principal. Entre tecnología y consumo discrecional se concentra 60% de toda la cartera recomendada y eso implica que seis de cada diez pesos de una réplica sectorial quedarían expuestos a empresas vinculadas al crecimiento, la innovación, la digitalización y el consumo internacional.

La selección en el bloque tecnológico mezcla perfiles distintos ya que Nvidia se asocia al universo de semiconductores e inteligencia artificial; Globant, a servicios tecnológicos y software; Oracle, a infraestructura corporativa y soluciones de datos. Lo que el informe permite afirmar con certeza es que Allaria quiere tener una porción relevante de cartera en esa temática, pero no informa si dentro de ese 30% privilegia a una por encima de otra.

El mismo criterio vale para el tramo de consumo discrecional dado que allí aparecen Tesla, Mercado Libre y Trip.com, tres empresas que también responden a historias de crecimiento, pero desde verticales diferentes. Tesla juega sobre movilidad y transición energética; Mercado Libre, sobre e-commerce y fintech en América Latina; Trip.com, sobre turismo y recuperación del gasto en viajes.

Esa sobreponderación en los dos sectores más agresivos de la cartera también convive con un telón de fondo que el propio informe muestra en la página inicial, donde el retorno semanal por sectores del S&P ubica a tecnología y consumo discrecional entre los grupos con mejor desempeño.

El ingreso de Nu y T-Mobile

La entrada de Nu y T-Mobile aporta dos cosas al mismo tiempo, por un lado, suma diversificación frente al peso dominante de tecnología y consumo y, por otro, introduce exposiciones que pueden funcionar con otra lógica.

Nu incorpora una pata financiera en una cartera que, según la segmentación, no estaba repartida entre varios nombres del sector sino focalizada en uno solo. Para un inversor local, ese dato puede leerse como una búsqueda de exposición financiera internacional sin recurrir a los bancos tradicionales estadounidenses. El punto verificable, de todos modos, es que el broker decidió darle 10% sectorial y que ese bloque queda canalizado en Nu.

T-Mobile, en tanto, suma una empresa de telecomunicaciones a una selección que hasta entonces estaba más cargada hacia negocios de crecimiento y consumo. También acá el informe es preciso en un aspecto y silencioso en otro. Es preciso al mostrar que Communication Services pesa 10% y que T-Mobile es el papel elegido.

Qué deja afuera esta cartera

Toda selección dice tanto por lo que incluye como por lo que deja afuera, el cambio de Allaria supone la salida de Vale y Target, dos nombres que hasta la edición anterior formaban parte del portafolio sugerido.

El informe consigna el reemplazo, pero no desarrolla una fundamentación extendida sobre los motivos puntuales de cada salida.

El dato extra que mira la City

El mismo informe suma además un monitor semanal con los CEDEARs de mayor monto operado y cantidad de operaciones, donde aparecen nombres como Vista, Microsoft, Mercado Libre, Nu, Micron, SPY, Petrobras, Meta, Nvidia, Tesla, GLD, Palantir, IBIT, Nasdaq y Amazon, entre otros. Ese cuadro no forma parte de la cartera recomendada en sentido estricto, pero sí sirve para medir qué papeles hoy concentran más interés y circulación en el mercado local.

Para el inversor argentino eso tiene valor práctico ya que no es lo mismo mirar una recomendación sobre activos con rueda fluida que sobre instrumentos con menos volumen. En esa lista, por ejemplo, aparecen varios de los nombres que integran la cartera sugerida, como MELI, NU, PBR, NVDA y TSLA, lo que al menos muestra que una parte relevante de las apuestas del broker coincide con CEDEARs que ya tienen una fuerte presencia en BYMA.