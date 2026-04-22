El dólar se desploma en las proyecciones y 17 economistas auguran un valor inferior al de hoy para fin de año

El precio del dólar se mantiene a la baja en lo que va del año, y recientes pronósticos de más de 40 economistas de bancos y consultoras internacionales trasladan esa tendencia a la cotización esperada para fin de año. Asimismo, 17 de estos expertos estiman que, para diciembre, el valor será inferior al techo actual de las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central.

En resumidas cuentas, algunos analistas relevados por el informe global de FocusEconomics consideran que el precio más bajo que podría alcanzar el dólar mayorista en diciembre sería inferior a los $1.500. Es decir, según estos expertos, aumentaría menos de 3% en todo 2026, lo que profundizaría el atraso cambiario con el objetivo de contener la inflación.

Incluso, los más "optimistas" arriesgan que puede ubicarse en $1.335, una cifra que queda por debajo del nivel actual en las pizarras.

Cabe mencionar que hoy el dólar mayorista cotiza a $1.375,5, por lo que en abril desciende 0,5% y acumula una caída de 5,6% en lo que va del año.

Este valor se aleja cada vez más de la banda máxima de flotación establecida por el BCRA, que actualmente es de $1.688,7 y se ajusta diariamente en base a la inflación oficial de dos meses atrás (t-2).

Precio del dólar más bajo: causas

La tranquilidad cambiaria tiene como eje la menor demanda local de divisas y la mayor oferta, impulsada por las exportaciones agrícolas —en pleno período de cosecha gruesa— y por las emisiones de deuda en moneda estadounidense por parte de las empresas.

"Entre los factores favorables se incluyen una buena cosecha, una mayor estabilidad política tras las elecciones de mitad de mandato de octubre pasado y un importante avance en materia de reformas. En los últimos meses, el Congreso ha aprobado una ley para flexibilizar el mercado laboral y reducir los costos para las empresas, así como un plan para incentivar fiscalmente la inversión de las pymes. Por otro lado, el aumento de los precios mundiales de la energía desde finales de febrero impulsará los ingresos por exportaciones y las reservas internacionales, al tiempo que frenará la desinflación", resumieron los economistas de FocusEconomics en su informe.

De hecho, el relevamiento prevé un crecimiento del PBI del 3,2% en 2026 y sostiene que la economía avanzará "más rápidamente" que el promedio regional, impulsada por reformas estructurales, inversión en energía y minería, la sólida actividad exportadora agrícola y la mejora de la confianza empresarial tras las elecciones de 2025. No obstante, advierte que la estricta política fiscal actuará como freno.

A este diagnóstico, Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, suma: "La calma cambiaria se profundiza y el Banco Central anticipa nuevas bajas en el precio del dólar a corto plazo. Vladimir Werning, vicepresidente de la entidad, confirmó ante inversores en EE.UU. que la demanda de divisas para atesoramiento se desplomó drásticamente".

Según explica, tras picos de compras por u$s5.458 millones durante las elecciones de 2025, las adquisiciones minoristas cayeron a menos de la mitad en los últimos meses.

"A este escenario se suma una oferta robusta impulsada por el sector privado. Las empresas aún deben liquidar u$s3.200 millones provenientes de Obligaciones Negociables (ON). En paralelo, el campo aporta aire fresco con los primeros resultados de la cosecha gruesa. Según el INDEC, las exportaciones de maíz crecieron casi un 20% en marzo y se esperan cifras superiores para el bimestre abril-mayo", concluye Morales.

Por lo pronto, las principales amenazas son un eventual repunte de la inflación —impulsado por la guerra en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo— y una microeconomía que aún no muestra señales claras de crecimiento.