Mirgor recibió una calificación de Moody's que confirma su posición competitiva en el sector

La agencia resaltó la gestión financiera y la diversificación internacional de Mirgor, factores clave en su robustez y perspectivas de crecimiento

Moody's Local Argentina ratificó su confianza en Mirgor. La calificadora emitió un reciente informe en el que le otorgó a la compañía una nota A+.ar tanto en moneda local como extranjera de largo plazo.

La calificación refleja una evaluación positiva del perfil crediticio de la empresa. Por otra parte, en moneda local y extranjera de corto plazo, Mirgor recibió ML A-1.ar, mientras que sus acciones fueron calificadas en 1.ar.

Estas notas dejan ver la sólida posición competitiva de Mirgor, su elevada escala operativa y el adecuado nivel de endeudamiento que mantiene, según explicó Moody's en su reporte.

Además, si bien reflejan la exposición a la política fiscal del gobierno argentino y el factor regulatorio suma incertidumbre, Moody's consideró que esos riesgos están mitigados por dos movimientos estratégicos clave de Mirgor. Por un lado, la consolidación de nuevos negocios fuera de Tierra del Fuego. Por otro, el incremento sostenido en el nivel de exportaciones y operaciones en el exterior del país.

De esta manera, este informe mantiene la calificación que la empresa posee hace más de cuatro años.

Gastón Lestrade, CFO de Mirgor, aseguró a iProfesional que esta calificación "demuestra que Mirgor cuenta con una gran solidez estructural basada en sus más de 40 años de actividad, alianzas estratégicas con socios internacionales de primer nivel y una diversificación de actividades que nos ha permitido sortear los diversos contextos económicos".

Qué proyecta Moody's para Mirgor en 2026

Asimismo, la calificadora fue contundente en sus expectativas: "Esperamos que los ingresos de Mirgor alcancen los u$s1.800 millones para el cierre del ejercicio 2026", aseguró.

Los márgenes de EBITDA se ubicarían en un rango de 7% a 10%. Estos números están en línea con la estrategia de crecimiento que impulsa el grupo económico.

Esa estrategia se basa en tres pilares: "la expansión de su capacidad productiva, el desarrollo de nuevos negocios y el fortalecimiento de sus alianzas comerciales, particularmente en los segmentos industrial, automotriz y agroindustrial", analizó la calificadora.

En cuanto al endeudamiento, Moody's proyectó niveles adecuados. La calificadora espera un apalancamiento por debajo de 2,0x deuda a EBITDA para diciembre de 2026.

El nivel de deuda se mantendría estable en términos absolutos. Pero habría un cambio importante: una reconfiguración de la estructura de vencimientos hacia plazos más largos.

Ese movimiento le daría mayor flexibilidad financiera a la compañía. Y reduciría la presión de corto plazo sobre su caja.

Las fortalezas crediticias que destacó Moody's

La calificadora identificó los pilares que sostienen la nota de Mirgor. El primero: su posición líder en la industrialización y comercialización de autopartes, tanto en el mercado local como en exportación.

El segundo factor clave es la diversificación de ingresos. La incorporación de plantas en Buenos Aires y el lanzamiento de Mirgor Agro ampliaron el perfil de negocios de la empresa.

Las alianzas estratégicas con marcas internacionales en la industria electrónica también jugaron a favor. Moody's valoró especialmente el aumento de la participación de negocios del exterior en las ventas totales.

Por último, la calificadora destacó la elevada flexibilidad financiera de Mirgor. La compañía mantiene acceso a líneas de crédito con bancos nacionales e internacionales, lo que refuerza su capacidad de respuesta ante escenarios adversos.

Este respaldo financiero, combinado con su expansión geográfica y su apuesta exportadora, conforman el blindaje que Moody's reconoció al otorgarle la calificación a Mirgor en 2026.