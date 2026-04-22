Fue detenido acusado de montar una estafa financiera que dejó pérdidas por u$s170.000. Subía fotos ostentosas, para generar confianza entre inversores

Lucas Gabriel Forastieri (39) cayó detenido en un country de Luján acusado de montar una estafa financiera que dejó pérdidas por u$s170.000. El influencer, que reúne 1,3 millones de seguidores en Instagram, construyó su credibilidad mostrando una vida de lujos extremos.

La imagen que vendía era impecable. Forastieri prometía "inversiones y negocios financieros" basados en compraventa de bonos y acciones, pero su nombre nunca apareció en el listado de agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

En sus redes sociales desplegaba un estilo de vida opulento. Viajes al exterior, fotos en barrios privados y autos de alta gama formaban parte de su narrativa diaria. El objetivo era generar confianza en potenciales inversores.

La Fiscalía N°1 del Departamento Judicial de Mercedes avanzó con la investigación tras recibir tres denuncias formales. Pero el número de damnificados podría ser mayor: un grupo de ahorristas armó un perfil de Instagram para agruparse y compartir experiencias.

El garaje de ensueño que usaba como anzuelo

El influencer se mostraba con autos lujosos, viajando por el mundo

El garaje de Forastieri era su carta de presentación. Por allí desfilaron distintos modelos de Porsche, Ferrari y Lamborghini. También apareció con un exclusivo Huayra BC Roadster de Pagani Automobili, según documentó el portal especializado Autoblog.

Era uno de los habitués de la "Temporada de los Superautos" de Punta del Este, un encuentro de multimillonarios que exhiben los coches de lujo que adquirieron. En ese escenario se codeaba con empresarios y celebridades.

En 2022 protagonizó un incidente mediático. Subió un video manejando un Lamborghini Aventador SVJ a 180 km/h en Uruguay. El entonces director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, lo cruzó públicamente.

Forastieri es hijo de Julio José Forastieri, dueño de Transportes Atlántida. Esa empresa tenía a su cargo la Línea 57, que conecta Luján con Plaza Italia. Lucas trabajó en la firma familiar hasta la muerte de su padre.

Forastieri también se mostraba a bordo de aviones privados

Cómo funcionaba el esquema de estafa

En una serie de entrevistas que dio durante 2022, Forastieri se presentaba como estudiante de Economía. Alegaba haber completado un posgrado en Finanzas y un Master en Administración de Empresas mientras trabajaba con su papá. También mencionaba negocios en construcción.

El modus operandi era siempre el mismo: prometía retornos atractivos mediante inversiones en bonos y acciones, captaba el dinero y al principio cumplía con los pagos para generar confianza. Luego todo se desmoronaba.

Según la investigación judicial, los problemas comenzaron en 2018. Un inversor que había empezado a poner dinero en 2017 dejó de recibir los retornos prometidos.

"La plata está invertida en bonos y acciones. No es conveniente retirarla porque pierdo dinero", alegaba el trader cuando le reclamaban. Era la excusa que repetía para dilatar los pagos.

A este primer denunciante lo convenció de abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos. Le entregó cuatro cheques para cubrir la deuda. Dos de esos cheques rebotaron.

El trader influencer fue detenido acusado de estafa

Las víctimas que destaparon el fraude

Los casos se multiplicaron con el mismo patrón. En 2023, otro inversor le confió un capital en dólares y en efectivo. Al principio los retornos comenzaron a fluir con normalidad. A los pocos meses, Forastieri desapareció.

La víctima lo persiguió durante meses para reclamar la devolución del dinero. En 2024, el trader le propuso una salida: entregarle un departamento como pago de su deuda. Parecía una solución, pero era otro engaño.

Cuando la víctima comenzó a averiguar, descubrió que Forastieri ni siquiera era dueño del departamento que ofrecía. Más grave aún: el inmueble ni siquiera estaba construido.

Ese fue el detonante para que las denuncias llegaran formalmente a la Justicia. Tres inversores presentaron sus casos ante la Fiscalía N°1 de Mercedes. El monto total de las pérdidas asciende a cerca de u$s170.000.

La detención se concretó el fin de semana en una casa ubicada en un country de Luján. Los investigadores creen que el número de damnificados podría crecer en los próximos días.

Distintos ahorristas que invirtieron con Forastieri armaron un perfil de Instagram para agruparse. Allí comparten sus experiencias y evalúan presentar nuevas denuncias. El influencer que construyó su imagen con autos de lujo ahora enfrenta la Justicia por estafa.