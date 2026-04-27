Tres gigantes de Wall Street dan su veredicto sobre Tesla y marcan el límite de la euforia por la IA

Tesla volvió a quedar bajo el centro de la discusión en Wall Street después de presentar resultados mejores a lo esperado en el primer trimestre, con ingresos, márgenes y ganancias ajustadas por encima de las previsiones del mercado. Sin embargo, los informes de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Barclays dejaron un pronóstico más prudente que eufórico, porque los tres bancos coinciden en que la empresa sigue teniendo una de las historias de crecimiento más atractivas del mercado, aunque también enfrenta una valuación exigente y una etapa de inversión mucho más pesada.

Actualmente, la acción se ubica en torno a los u$s377, referencia que permite ordenar el mapa de recomendaciones. Goldman Sachs mantuvo recomendación Mantener y precio objetivo de u$s375, lo que implica una baja potencial de 0,5%. Morgan Stanley reiteró su postura neutral y target de u$s415, con un margen de suba cercano al 7%. Barclays, en cambio, fue el más cauto de los tres, con también Neutral pero con un precio objetivo de u$s360, equivalente a una potencial caída del 4,5% frente al último cierre considerado en el informe.

Y es que la discusión no pasa por si Tesla tiene o no potencial en inteligencia artificial, sino por cuánto de ese futuro ya está incorporado en el precio de la acción. La empresa intenta dejar de ser vista sólo como una automotriz eléctrica para convertirse en una plataforma de software, robotaxis, energía, chips y robótica humanoide, pero esa transformación exige inversiones crecientes, plazos largos y una ejecución operativa que todavía debe probarse con números más consistentes.

Desde Goldman Sachs

Goldman Sachs reconoció que Tesla entregó un trimestre superior a sus estimaciones, principalmente por mejores márgenes en los segmentos de autos y energía, pero advirtió que una parte de esa mejora respondió a beneficios puntuales vinculados con garantías y tarifas.

Tesla reportó ingresos por u$s22.400 millones y una ganancia ajustada por acción de u$s0,41, por encima de los u$s0,35 esperados por el consenso y de los u$s0,22 que proyectaba Goldman Sachs. El margen bruto automotor, excluyendo créditos regulatorios e incluyendo compensación en acciones, alcanzó 19,2%, contra una estimación de 15,5% del banco y una previsión de consenso cercana al 16,2%. En energía, el margen bruto llegó a 39,5%, muy por encima del 25% que esperaba Goldman Sachs.

La mejora en rentabilidad perdió fuerza al analizar su composición dado que Goldman Sachs estimó que, sin los beneficios extraordinarios, el margen automotor habría estado cerca de 17%, mientras que el margen de energía habría rondado el 29%. Esos niveles siguen siendo sólidos, pero muestran que el salto reportado no puede extrapolarse automáticamente al resto del año.

El banco mantuvo su precio objetivo de u$s375 y explicó que el avance en suscripciones de FSD, robotaxis y márgenes convive con una agenda de ejecución más compleja. Según Goldman Sachs, las suscripciones de FSD crecieron 51% interanual y el sistema pago ya estaría presente en alrededor del 10% al 15% de la flota internacional de Tesla, pero el despliegue de robotaxis seguiría siendo gradual y el lanzamiento de Unsupervised FSD para consumidores podría llegar recién hacia fines de año.

Goldman Sachs no descarta que Tesla logre capturar valor en robotaxis, FSD y humanoides, pero considera que todavía falta evidencia para justificar una postura más agresiva sobre la acción.

El aumento de la inversión también pesa en la recomendación debido a que Tesla elevó su guía de capex a más de u$s25.000 millones para 2026, mientras anticipó flujo de caja libre negativo para el resto del año. Goldman Sachs proyecta que el flujo de caja libre será negativo tanto en 2026 como en 2027 y recién volvería a terreno positivo en 2028, un dato relevante para una empresa cuya valuación depende cada vez más de negocios futuros y menos del resultado automotor tradicional.

Lo que ven desde Morgan Stanley

Morgan Stanley mantuvo una lectura constructiva sobre el futuro de Tesla, aunque sin trasladarla a una recomendación de compra. El banco tituló su informe "Laying the Foundation" y sostuvo que la compañía está invirtiendo con fuerza para construir su estrategia de autonomía e inteligencia artificial física.

Esa confianza de largo plazo no alcanza, según Morgan Stanley, para ver un gran recorrido de corto plazo en la acción y el banco afirmó que observa "limited near-term upside" -poco margen de suba en el corto plazo- porque la comercialización de robotaxi y Optimus avanzaría de manera más gradual que lo esperado por los inversores. Por ese motivo, reiteró su recomendación Neutral y mantuvo el precio objetivo en u$s415.

La valuación de Morgan Stanley permite entender cómo se reparte hoy la tesis de inversión en Tesla debido a que su precio objetivo surge de una suma de partes que asigna u$s45 por acción al negocio automotor, u$s40 a energía, u$s125 a robotaxi, u$s145 a servicios de red y u$s60 a humanoides. Esa descomposición muestra que el valor que el banco ve en Tesla ya no está concentrado en la venta de autos eléctricos, sino en la posibilidad de monetizar software, movilidad autónoma y robótica.

El punto de tensión es que esos negocios requieren tiempo y capital. Morgan Stanley remarcó que Tesla elevó su guía de capex a más de u$s25.000 millones, desde una referencia previa superior a u$s20.000 millones, y revisó sus propias estimaciones a u$s26.100 millones de gasto de capital y u$s11.600 millones de flujo de caja libre negativo para 2026.

El informe también introdujo una advertencia relevante sobre HW3, el hardware instalado en una parte importante de los vehículos ya vendidos. Tesla confirmó que esos autos no podrán correr Unsupervised FSD, lo que afecta la tesis más optimista sobre una rápida conversión de la flota existente en una red autónoma. Morgan Stanley estima que hay cerca de 3,5 millones de vehículos HW3 en circulación, alrededor del 40% del parque actual de Tesla.

Si una porción relevante de esa flota necesita cambios de hardware, descuentos, recambios o actualizaciones costosas, la monetización de FSD y robotaxi podría ser más lenta de lo que descuenta el mercado.

Barclays, el más exigente

Barclays presentó la visión más cautelosa entre los tres bancos y su reciente informe sostuvo que Tesla atraviesa "a critical investment phase to unlock AI opportunities"-Una etapa crítica de inversión para destrabar oportunidades en inteligencia artificial-. Esa combinación resume el diagnóstico del banco: el potencial existe, aunque todavía faltan pruebas suficientes para justificar precios más altos.

El banco mantuvo una postura Neutral y un precio objetivo de u$s360, por debajo de los u$s387,51 del cierre tomado como referencia. Barclays afirmó que el trimestre fue "a beat driven by one-timers", una definición que apunta a separar la sorpresa positiva de los resultados de la calidad recurrente de esos números.

Tesla reportó ingresos por u$s22.400 millones, contra un consenso de u$s21.400 millones, y una ganancia ajustada por acción de u$s0,41, frente a los u$s0,33 esperados por el mercado. El margen bruto automotor, excluyendo créditos regulatorios, llegó a 19,2%, contra 15,4% del consenso, mientras que el margen de energía alcanzó 40%.

La lectura de Barclays fue más estricta porque estimó que, sin alrededor de u$s500 millones de beneficios extraordinarios, la ganancia ajustada por acción habría sido de u$s0,27, por debajo del consenso. Esa diferencia cambia la interpretación del balance, ya que sugiere que la sorpresa positiva estuvo más apoyada en factores puntuales que en una mejora plenamente repetible de la rentabilidad operativa.

El banco también centró su análisis en el salto del capex dado que Tesla elevó la guía de inversión a más de u$s25.000 millones, pese a que en el primer trimestre el gasto de capital fue de apenas u$s2.500 millones. Barclays considera que eso implica una aceleración importante de inversiones durante el resto del año, con presión directa sobre el flujo de caja.

En robotaxis, Barclays marcó que todavía hay un número reducido de vehículos sin conductor entre Austin, Dallas y Houston, mientras los inversores esperan una expansión mucho más visible. El banco también señaló que Tesla mantiene una estrategia de validación rigurosa, algo positivo desde la seguridad operativa, pero menos favorable para una acción que necesita demostrar escala con rapidez.

El veredicto de Wall Street sobre Tesla

Por todo esto, la conclusión que dejan Goldman Sachs, Morgan Stanley y Barclays es que Tesla sigue siendo una de las empresas más relevantes para quienes buscan exposición a inteligencia artificial aplicada al mundo físico, pero el precio actual de la acción obliga a exigir resultados concretos. La narrativa de largo plazo sigue vigente; lo que cambió es la vara con la que Wall Street evalúa el costo, el ritmo y la ejecución de esa promesa.

Goldman Sachs mantiene Neutral porque el target de u$s375 queda por debajo del precio de mercado y porque el flujo de caja libre negativo puede extenderse hasta 2027. Morgan Stanley conserva una postura Neutral porque cree en la visión de largo plazo, aunque considera que el upside de corto plazo es limitado frente a un target de u$s415. Barclays sostiene también la neutralidad pero con un precio objetivo de u$s360 porque ve un balance todavía exigente entre potencial tecnológico, gasto de capital y pruebas pendientes.

Tesla conserva una historia poderosa, pero la próxima etapa dependerá de la expansión real de robotaxis, la adopción sostenida de FSD, el avance industrial de Optimus y una mejora del flujo de caja que permita financiar su apuesta por inteligencia artificial sin que la valuación quede sostenida sólo por expectativas.