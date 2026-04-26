La cartera de inversión ideal: qué bonos tener en cuenta ante el derrumbe del plazo fijo

Las tasas en pesos caen muy fuerte y el plazo fijo ya no es negocio. Cómo armar una cartera diversificada para enfrentar el 2027

El Banco Central República Argentina (BCRA) liberó encajes y requisitos de liquidez, dando un paso muy importante en dotar de liquidez al mercado. Las tasas de plazo fijo de los principales bancos se ubican por debajo del 20% anual, y esto no tardará en llegar a las empresas con tasas activas mucho más bajas.

Existen dos instrumentos que rigen en crédito en los mercados, el cambio de cheque y las financiaciones de 180 y 360 días. No hay financiamiento a más largo plazo, las empresas no tienen garantías suficientes o bien el flujo de fondos no las habilita a grandes desembolsos de financiamiento.

Esta baja de tasas les permitirá a las empresas refinanciar las deudas existentes, incluyendo mayores plazos que le permitan una baja en la cuota a pagar mensualmente, lo que les permitirá recuperar capital de trabajo, si las ventas acompañan, tendremos una fuerte recuperación de la actividad en los meses venideros.

Un tema a debatir son las financiaciones en moneda extranjera, los depósitos en dólares suman u$s42.000 millones, mientras que los préstamos suman u$s22.000 millones, pero son pasibles de recibir financiamiento las empresas que están ligadas a la exportación. Las empresas que están ligadas al mercado domestico no pueden recibir financiamiento ligado a los depósitos en dólares, pueden tomar financiamiento en dólares, pero los bancos deben financiarse a través de obligaciones negociables o líneas del exterior, en este caso las tasas son más elevadas, y los requisitos de encajes llevan a que la tasa termine en niveles muy elevados para la empresa local que esta en el mercado doméstico.

En resumen, los créditos en dólares para las empresas que venden en el mercado domestico son caros, este mismo financiamiento para las empresas que exportan es sumamente competitivo, pero muchas desisten de tomarlo por los temores a una devaluación, que nosotros creemos que no va a ocurrir, pero el fantasma de los últimos 70 años de Argentina pesa en las decisiones.

Las tasas en pesos van a bajar y el plazo fijo pierde atractivo

Desde nuestro punto de vista, la tasa en pesos va a bajar y las empresas deben aprovechar para refinanciar pasivos, la misma recomendación para las familias endeudadas, reconvertir deuda en tarjetas por otro préstamo a tasa más razonable. El Banco Central debería permitir un cupo de financiamiento en dólares para las empresas locales, hay u$s20.000 millones descansando en las bóvedas de los bancos, y deberían tener un mejor destino, más ligado a la producción.

Desde la mirada del inversor, lucen poco atractivas la tasas en pesos, plazo fijo a 30 días en torno del 17% anual, letras a un año que rinden el 28% anual, y bonos en pesos que ajustan pro finalicen que a un año rinden inflación más 1,0%.

Si la tasa de devaluación resulta similar a la tasa de inflación, deberían ser más atractivos los bonos en dólares. Un bono en pesos que ajusta por inflación como el TZX28 rinde inflación más 6,5%, el bono en dólares que vence en el año 2028 rinde el 8,2%, hay una brecha de 1,7% entre ambos títulos, el primero paga todo al final del período, el segundo paga renta mensual del 0,5%. Desde nuestro punto de vista nos parece mucho mejor el bono en dólares.

Hay un bono que ajusta por inflación que nos gusta mucho, que combina buenas tasas y flujo, es el DICP que paga amortización y renta el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año, con vencimiento en diciembre del año 2033, este título rinde inflación más 7,3% anual. Un bono comparable podría ser el AL35 en dólares, que vence en julio del año 2035, paga renta semestral, y comienza a pagar amortización en enero del año 2031, este título rinde el 9,6% en dólares. La brecha es de 2,3% entre ambos, si bien no son comparables porque vencen en fechas diferentes es una buena referencia.

Cómo armar la cartera de inversión ideal

Tener una cartera con un bono en dólares como el AO28 que paga renta mensual, un bono en pesos que ajusta por inflación como el DICP que paga amortización y renta en junio y diciembre, un bono en dólares como el AL35 que paga renta en enero y julio, una ON como YPF que vence en el año 2033 (su ticket es YMCJ0 paga renta en los meses de marzo y setiembre), más un bono como el AN29 (vence en el noviembre del año 2029 y rinde el 8,8% en dólares, pagando renta en los meses de mayo y noviembre).

En resumen, esta cartera de bonos te pagara todos los meses una renta mensual en dólares con el AO28. En junio y diciembre te pagara una amortización y renta en pesos. Entre bonos soberanos y obligación negociable de YPF cobraras renta en dólares los meses de enero, marzo, mayo, julio, setiembre y noviembre.

Es la cartera soñada, cobras renta en dólares todos los meses, más una suma importante todos los meses impares, en junio y diciembre renta en pesos.

Combinas distintos plazos de bonos entre los años 2028 y 2035, flujo abundante, y estos títulos los podés caucionar para tomar financiamiento si necesitas dinero para realizar alguna compra de propiedad o invertir en tu empresa.

Una mirada de flujo de fondos transversal para potenciar utilidades, que es ideal para todo tipo de inversores, desde conservadores hasta los amantes de mayor riesgo, con moneda nacional y dólares. Los porcentajes de participación lo dejo a tu criterio, como diría Karina Olga.