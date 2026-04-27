El mercado de cuentas remuneradas en dólares, billeteras virtuales y fondos comunes de inversión -FCI- dollar money market empezó a mostrar una dispersión cada vez más grande de tasas. Aunque todavía se trata de rendimientos moderados frente a otras alternativas de inversión en moneda dura, la diferencia entre elegir la opción más conveniente y dejar los dólares inmovilizados en una cuenta tradicional deja de ser irrelevante.

Hoy AstroPay aparece al tope del ranking entre las billeteras y cuentas remuneradas en dólares, con una TNA de 6% y sin límite informado para el saldo remunerado. Bastante más atrás se ubica Supervielle, con una cuenta remunerada en dólares que paga 2% TNA, también sin límite. Luego aparece LB Finanzas, con una billetera en dólares que ofrece 1,26% TNA, mientras que Banco Nación queda en el último lugar dentro de este segmento, con 0,60% TNA y un límite de u$s10.000.

La diferencia es relevante para el ahorrista que busca mantener liquidez ya que con u$s10.000, una tasa de 6% TNA permite generar alrededor de u$s600 al año, siempre bajo el supuesto de tasa simple, sin reinversión de intereses y suponiendo que no habrá cambios en la tasa de acá en adelante. En cambio, con una cuenta que remunera 0,60% TNA, el rendimiento anual baja a apenas u$s60. Dicho de otro modo, elegir la opción más alta frente a la más baja implica una brecha de aproximadamente u$s540 por año por cada u$s10.000 colocados.

En montos más chicos, el impacto también se nota dado que con u$s1.000, AstroPay permitiría obtener cerca de u$s60 anuales, Supervielle unos u$s20, LB alrededor de u$s12,60 y Banco Nación unos u$s6, siempre tomando la TNA publicada como referencia lineal.

Los FCI dollar money market

La segunda parte del ranking muestra los fondos comunes de inversión en dólares disponibles dentro de distintas plataformas y billeteras. En este caso, los rendimientos son más bajos que el líder entre las cuentas remuneradas, pero ofrecen una alternativa para quienes buscan mantener fondos en instrumentos de bajo riesgo y con liquidez, sin pasarse a bonos corporativos o soberanos.

Entre los FCI de riesgo bajo, el mejor rendimiento relevado corresponde a IAM Retorno Dólares, disponible en Mercado Pago, con una TNA de 1,91%. Con u$s10.000, esa tasa equivale a unos u$s191 al año.

Luego aparece Adcap Ahorro Dólares, con una TNA de 1,44%, equivalente a unos u$s144 anuales cada u$s10.000. Más abajo se ubican IEB Corto Plazo Dólar, con 0,96% TNA, y SBS Liquidez USD, con 0,93% TNA.

En la zona media figuran Balanz Money Market USD, con 0,89% TNA, y luego Toronto Trust Money Market Dólar y Allaria Dólar Ahorro, ambos con 0,72% TNA. En la parte baja del ranking aparecen Pionero Money Market Dólar, de Macro, con 0,54% TNA; Fima Premium Dólares, de Galicia, con 0,50% TNA; y Superfondo Ahorro en Dólares, de Santander, con 0,47% TNA.

La diferencia entre el fondo que más paga y el que menos rinde es de 1,44 puntos porcentuales anuales. En plata, sobre u$s10.000, eso implica pasar de ganar u$s47 a obtener u$s191 al año, por lo que, la diferencia de rendimiento puede llegar a ser de u$s144 anuales.

No es una suma que cambie por completo la ecuación patrimonial de un ahorrista, pero sí muestra que incluso dentro de productos conservadores y líquidos hay diferencias que pueden justificar mover los fondos de una plataforma a otra, sobre todo cuando el usuario ya opera habitualmente con billeteras virtuales o cuentas de inversión.

La cuenta remunerada que más paga

Naturalmente, el dato más llamativo surge al comparar el ranking completo debido a que la billetera en dóalares de AstroPay, con 6% TNA, queda muy por encima de todos los FCI dollar money market relevados. Frente al fondo mejor ubicado, el disponible en Mercado Pago, la diferencia es de 4,09 puntos porcentuales, lo que, en términos anuales, sobre u$s10.000, representa u$s409 más a favor de la cuenta que paga 6%.

La comparación también deja mejor parado a Supervielle frente a la mayoría de los fondos, en donde, su cuenta remunerada en dólares, con 2% TNA, supera levemente al fondo de Mercado Pago, que rinde 1,91% TNA, y se ubica bastante por encima del resto de los FCI listados.

En cambio, LB Finanzas, con 1,26% TNA, queda por debajo de Mercado Pago y Adcap, pero supera al resto de los fondos. Banco Nación, con 0,60% TNA, queda apenas por encima de Macro, Galicia y Santander dentro del ranking de FCI, aunque por debajo de Balanz, SBS, IEB, Allaria, Toronto Trust, Adcap y Mercado Pago.

Con una lectura integrada, el ranking general deja a AstroPay en el primer lugar, con una ganancia anual estimada de u$s600 por cada u$s10.000. Luego aparece Supervielle, con u$s200. Apenas por debajo queda Mercado Pago, a través del fondo IAM Retorno Dólares, con u$s191. Más atrás se ubican Adcap, con u$s144; LB, con u$s126; IEB, con u$s96; SBS, con u$s93; Balanz, con u$s89; Allaria y Toronto Trust, con u$s72; Banco Nación, con u$s60; Macro, con u$s54; Galicia, con u$s50; y Santander, con u$s47.

La brecha máxima del ranking aparece entre AstroPay y Santander debido a que, con u$s10.000, el usuario pasa de una renta anual estimada de u$s47 a una de u$s600. La diferencia llega a u$s553 por año.

Qué mirar antes de mover los dólares

Más allá de esto, la tasa no debería ser el único criterio ya que en cuentas remuneradas y billeteras, conviene revisar si existe límite remunerado, si los fondos quedan disponibles de manera inmediata, qué respaldo tiene la entidad, cómo se realiza el retiro y si la tasa puede modificarse sin previo aviso. El caso de Banco Nación muestra este punto: aunque paga 0,60% TNA, el relevamiento marca un límite de u$s10.000, algo que condiciona la comparación para saldos mayores.

En los FCI, además del rendimiento, importa el tipo de cartera, la liquidez, el plazo de rescate, el patrimonio administrado y la volatilidad esperada. Aunque los fondos money market en dólares suelen apuntar a un perfil conservador, no son idénticos a una cuenta remunerada. La tasa informada puede cambiar, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros y el valor de cuotaparte puede moverse según los activos que tenga cada fondo -para bien y para mal, puede rendir más de los se espera o menos-.

Para saldos chicos, la diferencia absoluta puede parecer acotada y es entendible que el ahorrista prefiera -o se sienta más cómodo- con su billetera o banco de confianza pero, para saldos medianos o grandes, elegir mal tiene un costo más alto. Con u$s10.000, quedarse en una alternativa de 0,47% TNA en lugar de una de 6% TNA implica resignar más