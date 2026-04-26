Comparativa de deudas en Mercado Pago de Argentina vs. Brasil: dónde hay mayor morosidad

El comportamiento crediticio de los argentinos está mostrando signos de fatiga en el actual contexto económico. Según un reciente informe del banco estadounidense JP Morgan, los impagos a 90 días en los préstamos otorgados por Mercado Libre -a través de su brazo financiero Mercado Pago- treparon a casi un 9% en la Argentina durante el último año. Este salto en la morosidad se alinea con una tendencia general de incumplimiento observada en bancos y otras entidades financieras del país, reflejando las dificultades de las familias para cumplir con sus compromisos financieros.

La evolución de las cifras de morosidad a más de 90 días en Argentina es notable: pasó de un bajísimo 1,8% en diciembre de 2024 a un preocupante 8,7% al cierre de 2025. Al realizar la comparación regional, el informe destaca un fenómeno inverso en Brasil, donde la mora logró caer del 15,9% al 11% en el mismo período. A pesar de que los niveles de incumplimiento en Argentina siguen siendo técnicamente más bajos que los de su socio comercial, la velocidad del crecimiento de la deuda impaga en el mercado local ha encendido las alarmas de los analistas financieros.

Actualmente, unos 6,3 millones de argentinos, lo que representa el 14% de la población total del país, poseen líneas de crédito activas con la plataforma. Un dato que ilustra el nivel de endeudamiento es el promedio de préstamos por cliente, que subió de 3,0 a 3,3 en un año. Además de los préstamos personales, se registró una expansión notoria en el financiamiento a empresas, duplicando la cantidad de pequeñas y medianas firmas asistidas, que pasaron de 104.000 a 205.000 en el término de doce meses.

Los motivos detrás del salto en la morosidad

Para el JP Morgan, existen factores determinantes que explican por qué las familias argentinas cuadruplicaron su nivel de mora respecto al año anterior. A diferencia de lo ocurrido en México o Brasil, Argentina registró fuertes incrementos en las tasas de interés durante el cuarto trimestre de 2025, un movimiento que encareció significativamente el costo de refinanciamiento para los hogares. Este escenario transformó el uso de los préstamos personales de la aplicación: lo que antes era una herramienta de oportunidad para compras puntuales, pasó a ser, en muchos casos, un recurso de emergencia para cubrir baches de liquidez diaria.

Otro factor técnico que influyó en las estadísticas fue un freno en el otorgamiento de nuevos créditos registrado en mayo de 2025. Al no renovarse la base de la cartera con "créditos nuevos y sanos", el peso relativo de los impagos sobre el total acumulado aumentó de forma natural. Con un volumen de préstamos de US$1.100 millones, Argentina representa hoy el 12% de los créditos totales de Mercado Libre, ubicándose todavía por debajo de los niveles de México y Brasil, pero con una dinámica de riesgo que obliga a las autoridades y a la empresa a seguir de cerca la evolución del costo de vida y el ingreso real.