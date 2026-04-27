A pesar de la menor demanda tras las elecciones, los argentinos siguen comprando dólares: el flujo supera récords y presiona el mercado cambiario

Desde la flexibilización parcial de las restricciones cambiarias a mediados de abril de 2025, los particulares realizaron compras brutas superiores a los u$s33.000 millones. En términos netos, el saldo de esas operaciones asciende a u$s28.498 millones, según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el primer trimestre del año, las compras netas de dólares incluso superaron el superávit comercial del período, lo que refleja la magnitud del flujo de demanda por parte del sector privado.

Demanda sostenida en 2026

En lo que va del año, la demanda de dólares mostró cierta estabilidad:

Enero cerró con compras netas por u$s2.203 millones.

cerró con compras netas por u$s2.203 millones. Febrero con u$s2.088 millones.

con u$s2.088 millones. Marzo con u$s1.897 millones, manteniendo un ritmo constante de adquisición de divisas.

Desde la salida parcial del cepo, los individuos acumularon un volumen significativo de compras en el mercado cambiario, consolidando una tendencia sostenida de dolarización del sector privado no financiero.

Si se incorpora la Formación de Activos Externos (FAE), el total asciende a u$s32.340 millones, según el BCRA. En paralelo, la fuga de capitales en el mismo período llegó a u$s39.500 millones.

El año previo también dejó un nivel elevado de dolarización, con compras netas que alcanzaron los u$s22.310 millones. Ese comportamiento marcó un piso alto en la demanda de divisas por parte de los ahorristas minoristas.

Acumulado y referencia histórica

Desde abril de 2025, las compras brutas de dólares superan los u$s33.000 millones, mientras que el neto alcanza los u$s28.498 millones.

Para encontrar un antecedente comparable en un año sin elecciones, hay que retroceder a 2018, cuando los ahorristas minoristas fueron compradores netos por u$s18.851 millones, muy por debajo del nivel actual.

Sube la demanda de empresas que giran ganancias

stán pasando cosas raras en el mercado de cambio: en último balance, correspondiente a marzo, el turismo no fue el principal renglón que explica la salida de capitales, sino que el protagonismo fue para los pagos por utilidades y dividendos, que totalizaron u$s869 millones en el mes.

Es una cifra récord, que se explica por el cambio de normativa realizado por el Banco Central, que autoriza a las empresas con accionistas no residentes en Argentina el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos. Aunque la medida fue anunciada hace un año, su impacto recién se empieza a ver ahora, dado que se aplica a las empresas con balances iniciados en 2025.

Como era previsible tras los últimos informes de actividad económica, las mayores transferencias de dividendos provienen de los sectores que están creciendo a mayor velocidad, como la energía y la minería. Llevaron a cuentas del exterior, respectivamente, u$s406 millones y u$s132 millones.

Pero hay, además, otro factor que también infla este rubro: el permiso para girar dólares fuera del país a quienes hayan suscripto el bono Bopreal desde la serie 3 en adelante. Ese título, emitido por el BCRA, tenía el objeto de darles una solución de mercado a los importadores que, durante la anterior gestión de gobierno, habían realizado sus operaciones de comercio exterior pero que todavía no habían podido acceder a las divisas por la escasez de reservas.

También hubo pagos de intereses netos por u$s444 millones pero con una participación relativamente baja del sector público: hay u$s205 millones está vinculada a intereses por deuda del sector privado.

Esta situación llevó a que, en un mes en el que se registró un récord de saldo comercial -con exportaciones récord por u$s8.645 millones- y en el que, además, la salida de divisas por turismo y otros servicios fue relativamente baja, igualmente la cuenta corriente terminó con números en rojo.

El déficit es de u$s88 millones, un número pequeño si se lo compara, por ejemplo, con el saldo negativo de u$s2.276 millones de octubre pasado, cuando la incertidumbre política y la turbulencia cambiaria llevaron a que tanto los ahorristas como los inversores y las empresas tomaran coberturas, ya sea mediante compra de billetes como de adelanto de importaciones.

Para los próximos meses, en los que se espera un ingreso extraordinario de divisas, en coincidencia con la liquidación de la cosecha gruesa y, además, por el impacto de la suba de precios sobre la exportación de petróleo, los analistas prevén que la cuenta corriente volverá a números positivos. Es una situación que no se ve desde septiembre, cuando el ministro Toto Caputo decreto la suspensión transitoria de retenciones a la exportación, con el objetivo de reforzar las reservas del BCRA.