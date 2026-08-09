Las 5 acciones argentinas que tienen un potencial de suba de hasta 140%, según conocido bróker

El nuevo ranking de una conocida sociedad de bolsa revela cuáles son las acciones argentinas con mayor margen para seguir avanzando

Invertir en estas acciones podría generar ganancias de hasta $1,39M con $1M, si alcanzan los objetivos de Allaria a 2026.

Comercial del Plata (139,1%), Transener (123,3%) y TGN (109,3%) encabezan el ranking de Allaria con recomendación de compra.

Informe de Allaria actualiza 5 acciones argentinas con potencial de duplicar su valor al 2026.

El mercado argentino todavía ofrece acciones que, de acuerdo con las estimaciones de una reconocida sociedad de bolsa, podrían duplicar su valor durante los próximos meses. El último informe de Allaria, precisamente, presenta sus recomendaciones, precios objetivo y múltiplos para empresas argentinas de diferentes sectores de la economía.

Sin embargo, varias cotizaciones cambiaron desde la publicación del documento y, al reemplazar los valores utilizados originalmente por los precios más recientes, también se modifica el potencial de suba. De esta forma, el nuevo ranking queda encabezado por:

Comercial del Plata (COME) Transener (TRAN) Grupo Financiero Galicia (GGAL) Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) Edenor (EDN)

Las cinco acciones tienen recomendación de compra por parte del broker de la City.

Para realizar los cálculos se tomó el precio objetivo de Allaria para diciembre de 2026 y se lo comparó con la cotización actual de cada papel. La simulación muestra cuánto valdrían inversiones de $500.000 y $1 millón si las acciones alcanzaran esos objetivos.

Los resultados son teóricos y no contemplan comisiones, impuestos ni el redondeo necesario para comprar cantidades enteras de acciones. Tampoco implican que el precio objetivo vaya a cumplirse dado que se trata de escenarios construidos a partir de las valuaciones de la sociedad de bolsa.

Comercial del Plata queda a la cabeza

La principal oportunidad del ranking actualizado es Sociedad Comercial del Plata, que cotiza a $41,30 y tiene un precio objetivo de $100 para fines de 2026. La diferencia implica un potencial de apreciación de 142%, sin contar el pequeño dividendo estimado por Allaria.

Si una persona colocara $500.000 en COME y la acción alcanzara el objetivo previsto, el capital pasaría a aproximadamente $1.195.600. La ganancia teórica sería de $695.600, más del monto originalmente invertido.

Con una inversión inicial de $1 millón, el valor final ascendería a cerca de $2.391.200. En ese caso, el beneficio potencial sería de $1.391.200.

Allaria proyecta para la empresa un ratio de valor de la firma sobre EBITDA de 3,49 veces para 2026 y de 2,71 veces para 2027. Este indicador relaciona el valor total de una empresa con su generación operativa de fondos.

Cuanto más bajo resulta, más barata puede aparecer la acción frente a sus resultados esperados, aunque siempre debe analizarse junto con el nivel de deuda y las perspectivas del negocio.

La sociedad de bolsa también calcula una relación precio sobre ganancias de 6,64 veces para 2026, que descendería a 4,54 veces en 2027. La fuerte baja proyectada en ambos múltiplos explica parte del margen que Allaria encuentra entre la cotización actual y su valuación.

Transener tiene un potencial superior al 118%

El segundo lugar corresponde a Transener (TRAN), la transportadora de energía eléctrica cotiza a $3.655, mientras que Allaria estableció un precio objetivo de $8.000. Si ese valor se alcanzara, la acción tendría una suba de 118%.

Una inversión de $500.000 pasaría a valer aproximadamente $1.116.539, por lo que, la diferencia a favor del inversor sería de $616.539, sin contemplar los costos relacionados con la operación.

En el caso de colocar $1 millón, el capital podría crecer hasta $2.233.077, con una ganancia estimada de $1.233.077.

El informe muestra que Transener cotizaría a un valor de la firma equivalente a 2,91 veces su EBITDA esperado para 2026 y a 2,47 veces el previsto para 2027. También tendría una relación precio sobre ganancias de 5,56 veces para 2026, que bajaría a 4,60 veces durante el año siguiente.

Y es que existe una diferencia puntual en la tabla de Allaria ya que el documento informa un retorno total de 128,7%, pero la relación directa entre el precio utilizado originalmente, de $3.643, y el objetivo de $8.000 arroja una suba cercana al 119,6%. Para mantener un mismo criterio en las cinco empresas, la actualización se realizó comparando directamente cada cotización nueva con su correspondiente precio objetivo.

La acción TGNO4 podría duplicar la inversión

Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) aparece tercera si solamente se considera la apreciación de la acción. La misma cotiza a $3.842 y tiene un precio objetivo de $8.100, por lo que presenta un potencial de suba de 110%.

Una colocación de $500.000 podría transformarse en aproximadamente $1.046.512 y, la ganancia derivada exclusivamente del aumento del precio sería de $546.512.

Para una inversión de $1 millón, el capital proyectado alcanzaría los $2.093.023, con un beneficio de $1.093.023.

TGNO4 también tiene el dividendo más importante entre las cinco seleccionadas. Allaria estimaba un rendimiento por dividendos de 7,2% sobre el precio incluido en su informe. Tras actualizar la cotización, ese pago representaría un rendimiento cercano al 6,8%, siempre que la distribución finalmente se concrete en el monto previsto.

Al agregar ese dividendo, el retorno total estimado asciende a aproximadamente 109,3%. Bajo ese escenario, los $500.000 podrían convertirse en cerca de $1.080.512, mientras que $1 millón podría crecer hasta aproximadamente $2.161.023.

La sociedad de bolsa proyecta un valor de la firma sobre EBITDA de 3,11 veces para 2026 y de 2,59 veces para 2027. La relación precio sobre ganancias también bajaría desde 8,11 hasta 6,47 veces.

La acción de Grupo Financiero Galicia podría acercarse a $15.500

La cuarta acción con mayor recorrido es Grupo Financiero Galicia (GGAL) cuyos papeles operan a $7.315 y Allaria espera que puedan alcanzar los $15.500 hacia diciembre de 2026. El recorrido entre ambos valores es de 111%.

Quien invirtiera $500.000 podría terminar con alrededor de $1.001.292, lo que representa una ganancia teórica de $501.292.

Si el capital inicial fuera de $1 millón, el valor proyectado alcanzaría los $2.002.584, y el beneficio potencial sería de $1.002.584, prácticamente otro millón de pesos.

En el caso de los bancos, Allaria también observa la relación entre la cotización y el valor contable de la entidad. Para Galicia, ese múltiplo se ubicaría en 1,16 veces durante 2026 y bajaría a 0,85 veces en 2027. El precio sobre ganancias, por su parte, descendería desde 12,69 veces hasta 6,38 veces entre ambos períodos.

La estimación de dividendos es pequeña, con un rendimiento proyectado de apenas 0,2% en el documento. Por eso, casi todo el retorno esperado depende de que la acción avance hacia el precio objetivo establecido por la sociedad de bolsa.

Edenor completa el ranking de las 5 acciones preferidas

La quinta posición es para Edenor (EDN), cuyas acciones cotizan a $1.923 y Allaria les asignó un precio objetivo de $4.000, equivalente a un potencial de apreciación de 108%.

Si se invirtieran $500.000, el capital podría alcanzar los $1.000.000 y dejaría una ganancia estimada del $500.000.

Con una inversión inicial de $1 millón, el valor final ascendería a aproximadamente $2.000.000, con un beneficio potencial de $1.000.000.

Y es que los múltiplos previstos también disminuyen hacia 2027. El valor de la empresa sobre EBITDA pasaría de 4,09 veces en 2026 a 2,98 veces en 2027, mientras que la relación precio sobre ganancias bajaría desde 7,62 hasta 5,64 veces.

En este caso, Allaria no proyecta rendimiento por dividendos, por lo que todo el potencial calculado surge de la distancia entre la cotización de mercado y el precio objetivo de $4.000.

Cuánto dejaría una cartera repartida entre estas acciones

Si en lugar de colocar todo el dinero en una única empresa se armara una cartera con las cinco acciones en partes iguales, los resultados también serían elevados. Con $500.000, se destinarían $100.000 a cada papel.

Si todas alcanzaran los objetivos de Allaria, esa cartera pasaría a valer aproximadamente $1.071.989, sin incluir dividendos. La ganancia potencial sería de $571.989, equivalente a un retorno promedio de 114,4%.

Al incorporar los dividendos estimados, principalmente el correspondiente a TGN04, el capital podría llegar a cerca de $1.079.498 y la utilidad total ascendería a $579.498, lo que elevaría el retorno hasta aproximadamente 115,9%.

Para una cartera inicial de $1 millón, distribuida en montos de $200.000, el valor proyectado sería de aproximadamente $2.143.977 sin dividendos y de $2.158.995 al sumarlos.

Desde nuestra perspectiva, los porcentajes sirven para dimensionar el margen que observa Allaria, pero no deberían tomarse, bajo ningún punto de vista, como una ganancia asegurada. Para que los objetivos se cumplan tendrán que acompañar los resultados de las empresas, el escenario económico y las condiciones del mercado. Además, cuanto mayor es la suba proyectada, mayor suele ser también la incertidumbre que el inversor debe aceptar.