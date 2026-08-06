El balance de Meta dejó dudas y dos sociedades de bolsa anticipan si conviene comprar o vender

Dos importantes brokers analizaron los números de Meta y revelaron si la acción todavía ofrece margen para comprar o conviene esperar un poco más

Analistas como Allaria y SBS coinciden en la fortaleza publicitaria de Meta, aunque advierten que la monetización de la IA será clave para su rentabilidad.

Los gastos operativos y de capital subieron 55% y 83% respectivamente debido a inversiones en inteligencia artificial, presionando la ganancia y el margen.

Meta Platforms reportó ingresos por u$s60.801 millones en el segundo trimestre de 2026, un alza del 28% interanual impulsada por su negocio publicitario.

Meta Platforms (META) presentó un balance que volvió a confirmar la fortaleza de su negocio publicitario y, al mismo tiempo, expuso el costo creciente de competir por el liderazgo en inteligencia artificial. Durante el segundo trimestre de 2026, los ingresos aumentaron 28% interanual y superaron las estimaciones, mientras que la ganancia, el margen operativo y el flujo de caja quedaron presionados por el salto de los gastos.

La tecnológica registró ingresos por u$s60.801 millones, frente a los u$s47.516 millones obtenidos un año atrás. La cifra quedó 1% por encima de lo esperado por el mercado, impulsada principalmente por la publicidad, que creció 27,5% interanual hasta alcanzar los u$s59.363 millones.

La ganancia neta cayó 14% hasta los u$s15.850 millones, mientras que el beneficio por acción retrocedió de u$s7,14 a u$s6,18 y quedó cerca de un 15% por debajo del consenso. Los costos y gastos totales, por su parte, treparon 55% hasta situarse en u$s42.026 millones, según el balance oficial presentado por Meta.

En este contexto, dos grandes mesas de inversión como Allaria y SBS analizaron los números de la tecnológica desde ángulos diferentes. La primera puso el foco en la valuación y consideró razonable un precio cercano a los u$s780, mientras que SBS destacó la buena marcha del negocio publicitario y la presión que ejercerá el aumento de las inversiones sobre la rentabilidad.

El negocio publicitario de Meta mantiene un sólido crecimiento

El negocio principal de Meta mantuvo un ritmo de expansión elevado. De acuerdo con Allaria, los ingresos publicitarios crecieron diez puntos porcentuales más que los de Google, descontando en ambos casos el efecto de las variaciones cambiarias.

Las impresiones publicitarias aumentaron un 14% interanual, luego de avanzar 19% durante el trimestre anterior, mientras que el precio promedio por anuncio subió 12%. Esta combinación permitió que la empresa ampliara sus ingresos incluso con una desaceleración en la cantidad de avisos mostrados dentro de sus plataformas.

La cantidad de personas activas diariamente en Family of Apps —que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger— llegó a 3.600 millones, lo que representa un crecimiento de cerca del 3% respecto del mismo período de 2025. El ingreso promedio por persona avanzó 23,5% hasta los u$s16,86.

Instagram alcanzó los 2.000 millones de usuarios activos diarios, Threads superó los 500 millones de usuarios mensuales y WhatsApp registró un récord en el envío de mensajes. A su vez, el tiempo de permanencia en Instagram creció a un ritmo de dos dígitos y el consumo de videos dentro de Facebook aumentó un 9%.

Juan Pablo Iacaruso, analista de Equity de SBS, sostuvo que "Meta muestra un desempeño operativo de fondo alentador gracias a la expansión en los niveles de interacción de sus usuarios y al firme incremento de sus ingresos por publicidad".

El aumento de gastos e inversiones en IA presiona los márgenes operativos

La ganancia operativa bajó un 8% interanual hasta los u$s18.775 millones y quedó 12% por debajo de las previsiones del mercado, mientras que el margen operativo terminó en 31%, frente al 43% registrado un año atrás.

Iacaruso destacó en el informe de SBS que "el margen operativo se contrajo drásticamente del 43% al 31% debido a un incremento del 55% en los costos y gastos totales". Esa presión estuvo originada por las inversiones en infraestructura técnica e inteligencia artificial, junto con desembolsos extraordinarios.

Entre los gastos del trimestre aparecieron u$s2.400 millones en cargos vinculados con procesos legales y otros u$s1.180 millones correspondientes a indemnizaciones por la reducción de personal realizada en mayo. Según Allaria, sin estos conceptos la ganancia operativa habría crecido aproximadamente un 9% y superado levemente las previsiones.

Los gastos en investigación y desarrollo llegaron a u$s21.656 millones y aumentaron un 67,3% frente al año anterior. Esta partida representó más de un tercio de los ingresos totales de Meta y refleja el tamaño de la apuesta destinada al desarrollo de modelos, centros de procesamiento y nuevos productos.

El flujo de caja libre de Meta se contrae por el fuerte salto del capex

A su vez, los gastos de capital (capex) alcanzaron los u$s31.080 millones durante el trimestre y crecieron 83% interanual. Como resultado, el flujo de caja libre se desplomó desde u$s8.550 millones hasta apenas u$s784 millones, una contracción cercana al 91%.

La tecnológica consiguió mantener una generación de efectivo positiva, aunque el monto quedó por debajo de los u$s1.000 millones y marcó un cambio considerable frente a los niveles de los últimos años. Meta pagó u$s1.350 millones en dividendos y no realizó recompras de acciones durante el período.

El cuadro de valuación de SBS también refleja esta presión. El free cash flow yield de los últimos doce meses quedó en apenas 0,05%, frente al 1% registrado al cierre del trimestre anterior. En otras palabras, la generación de caja disponible resulta muy reducida en relación con la cotización de la empresa.

La expansión de la infraestructura continuará absorbiendo recursos. Iacaruso explicó que "la compañía planea expandir su red de servidores y centros de datos para sostener sus ambiciosas iniciativas de Inteligencia Artificial (IA) y potenciar su negocio principal".

Meta buscará maximizar su capacidad de cómputo durante 2026 y 2027, por lo que recurrirá a proveedores externos mientras construye sus propias instalaciones. Entre los proyectos se encuentra un centro de procesamiento de un gigavatio en Texas, desarrollado en asociación con BlackRock.

La estrategia de Meta para monetizar la inteligencia artificial

Y es que Meta busca que la inversión en inteligencia artificial (IA) refuerce primero el negocio que ya genera ingresos. Los nuevos modelos permiten comprender mejor el contenido de las publicaciones, recomendar material más relevante y aumentar el tiempo que los usuarios permanecen dentro de las aplicaciones.

Para los anunciantes, Meta desarrolla herramientas como Muse Image, Muse Video y Meta Generative Recommender, destinadas a producir piezas publicitarias a escala y optimizar las campañas. Si estos sistemas mejoran las conversiones de los avisos, la compañía podría cobrar precios más altos sin depender exclusivamente de aumentar la cantidad de publicidad.

Otra fuente de ingresos aparecería dentro de WhatsApp. Un millón de empresas ya utiliza agentes comerciales de inteligencia artificial para responder consultas y concretar ventas. Meta planea comenzar a cobrar por estas interacciones y lanzar suscripciones como Meta One durante el segundo semestre de 2026.

SBS considera que la inteligencia artificial podría transformar las aplicaciones mediante asistentes personales y agentes comerciales disponibles las 24 horas. La discusión para el mercado pasa por el tiempo necesario para que estos nuevos ingresos compensen la inversión realizada en servidores, chips y centros de datos.

¿Comprar, vender o mantener acciones de Meta (META)?

Allaria y SBS coinciden en la fortaleza del negocio publicitario, mientras difieren en el aspecto que priorizan. Allaria encuentra valor en la cotización actual y SBS remarca el riesgo que representa el aumento de los gastos. Ninguno de los informes desconoce el potencial de la inteligencia artificial, aunque la velocidad de la monetización todavía resulta incipiente.

La carátula del informe de Allaria muestra que cerca del 88% del consenso recomienda comprar META, alrededor del 13% mantiene una postura neutral y ningún analista aconseja vender.

Los analistas de Allaria consideran que Meta estaría bien valuada en un precio en torno a los u$s780, dado que equivaldría a 25 veces la ganancia estimada para 2027 y 12 veces el EBITDA proyectado para ese mismo año.

Desde los u$s531,41 utilizados en el informe, alcanzar los u$s780 implicaría una suba potencial del 46,8%. El precio objetivo promedio del consenso se ubica en u$s811,79, con un recorrido estimado de 52,8%.

SBS no publicó un precio objetivo ni una recomendación formal de compra, venta o mantenimiento. Su informe, titulado "META: excesiva presión en los márgenes", sostiene que el negocio sigue avanzando y, al mismo tiempo, pide prudencia frente al salto del gasto y la menor generación de caja.

Entre las tres alternativas, la posición combinada de ambos informes queda más cerca de comprar para quienes acepten la volatilidad y tengan un horizonte de mediano o largo plazo. La publicidad continúa creciendo, Meta incorpora nuevas fuentes de monetización y la valuación de Allaria ofrece un recorrido potencial considerable.

Para quienes ya tienen META en cartera, mantener también aparece como una decisión razonable, especialmente si están dispuestos a atravesar varios trimestres con márgenes presionados. La empresa conserva un negocio principal sólido, mientras el retorno de las inversiones en inteligencia artificial todavía necesita tiempo para consolidarse.

Vender es la alternativa con menos respaldo en los informes, ya que tendría mayor sentido únicamente para un inversor que necesite reducir la volatilidad, no quiera exponerse al aumento del capex o considere que la monetización de la inteligencia artificial tardará demasiado en compensar los desembolsos actuales.