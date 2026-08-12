Carry trade en la mira: a partir de qué precio del dólar la inversión en pesos deja de ser negocio

El inversor puede ganar pesos y terminar con menos dólares, cuánto puede subir el MEP antes de que la estrategia deje de convenir

Las tasas en pesos volvieron a seducir a quienes buscan una ganancia rápida mientras el dólar permanece relativamente estable. La operación conocida en la City como carry trade tiene la mecánica sencilla pero de alto riesgo, en donde, el inversor vende sus dólares, coloca los pesos en una Lecap o un Boncap y, al vencimiento, utiliza el capital y los intereses para recomprar moneda estadounidense.

La cuenta funciona siempre que el dólar suba menos que la inversión. Si la cotización avanza por encima del rendimiento acumulado, el inversor terminará con más pesos en la cuenta y menos dólares que al inicio. Allí aparece el verdadero riesgo de una estrategia que puede lucir segura mientras el mercado cambiario transita jornadas tranquilas.

Con un dólar mayorista de $1.491,50, los instrumentos a tasa fija ofrecen rendimientos directos que comienzan en 0,44% para las colocaciones de apenas una se

El dato que debería mirar el inversor no es solamente la tasa anual informada por el bono ya que también necesita conocer el rendimiento que efectivamente acumulará durante el período de tenencia. Una TNA superior al 22% puede resultar atractiva, aunque ofrece una defensa limitada cuando faltan pocas semanas para el vencimiento.

El precio del dólar que borra la ganancia del carry trade

Por esto mismo, el punto de equilibrio cambia según la Lecap o el Boncap elegido. Para el título que vence el 14 de agosto, una suba del dólar mayorista hasta aproximadamente $1.506 alcanza para neutralizar el rendimiento. En cambio, una inversión extendida hasta fines de noviembre conserva una ganancia medida en dólares mientras la cotización se mantenga debajo de $1.622.

La diferencia entre ambos valores muestra el dilema que enfrenta el mercado, en donde, los instrumentos cortos reducen el tiempo de exposición, mientras ofrecen muy poco margen ante una suba cambiaria. Los bonos más largos acumulan un rendimiento mayor, a costa de dejar al inversor expuesto durante varios meses a cambios en las tasas, el dólar y el precio del propio título.

La Lecap S31G6, por ejemplo, cotiza a $125,18 por cada 100 valores nominales y pagará $127,06 al vencimiento, por lo que ofrece un rendimiento directo de 1,18%. Si el dólar mayorista utilizado para iniciar la operación es de $1.490,50, el dólar de equilibrio queda en $1.508,13.

Mientras la divisa termine agosto por debajo de ese nivel, el inversor podrá recomprar más dólares que los vendidos al comienzo. Si alcanza exactamente los $1.508,13, recuperará prácticamente la misma cantidad. Por encima de ese precio, el carry comenzará a generar una pérdida cambiaria, incluso cuando la colocación siga exhibiendo una ganancia nominal en pesos.

Los principales niveles que surgen de las cotizaciones analizadas son los siguientes:

La S14G6 pierde su ventaja con un dólar de $1.492,35, mientras que la S31G6 admite una suba hasta $1.508,13.

pierde su ventaja con un dólar de mientras que la admite una suba hasta En septiembre, el punto de equilibrio se ubica en $1.523,47 para la S15S6 y en $1.539,16 para la S30S6.

para la y en para la Para octubre y noviembre, los límites ascienden a $1.569,73 en la S30O6, $1.577,99 en la S13N6 y $1.608,29 en la S30N6.

Entre enero y junio de 2027, los Boncap soportan cotizaciones más elevadas: $1.662,29 para el T15E7, $1.790,20 para el T30A7, $1.832,9 para el T31Y7 y $1.856,13 para el T30J7.

Ese mayor colchón no convierte a los bonos largos en una alternativa automáticamente más conveniente. El inversor recibe una protección cambiaria superior porque acepta inmovilizar su posición durante más tiempo. Si necesita vender antes del vencimiento, el precio del título puede moverse y modificar por completo el rendimiento calculado originalmente.

Dólar oficial o MEP, una diferencia clave

La tabla utiliza como punto de partida un dólar mayorista de $1.491,50 y ese valor sirve para analizar la operación de empresas o participantes con acceso a ese mercado. Un ahorrista que vende y recompra dólares mediante bonos deberá realizar la cuenta con el tipo de cambio MEP, que se ubicaba alrededor de $1.525.

Mezclar el dólar mayorista al inicio con el MEP al final puede producir una rentabilidad ficticia. El cálculo debe comenzar y terminar con la misma cotización, además de incorporar las comisiones correspondientes a la venta inicial y a la posterior recompra de divisas.

Si se utiliza un MEP de entrada de $1.525, el mapa cambia y, para los distintos instrumentos a tasa fija, queda en:

S14G6: rinde 0,12% y su dólar MEP de equilibrio se ubica en $1.525,73.

rinde 0,12% y su dólar MEP de equilibrio se ubica en S31G6: ofrece un retorno de 1,18%, que se borra si el MEP alcanza los $1.541,88.

ofrece un retorno de 1,18%, que se borra si el MEP alcanza los S15S6: acumula una ganancia de 2,21% y admite un dólar MEP de hasta $1.557,58.

acumula una ganancia de 2,21% y admite un dólar MEP de hasta S30S6: deja un rendimiento de 3,26%, con un breakeven cambiario de $1.573,58.

deja un rendimiento de 3,26%, con un breakeven cambiario de S30O6: entrega 5,32% y conserva su rentabilidad mientras el MEP no supere los $1.604,97.

entrega 5,32% y conserva su rentabilidad mientras el MEP no supere los S13N6: genera un retorno de 5.87%, que queda neutralizado con un MEP de $1.613,35.

genera un retorno de 5.87%, que queda neutralizado con un MEP de S30N6: alcanza un rendimiento de 7,9% y marca el dólar MEP de equilibrio más alto, en $1.644,29.

Por todo esto, la estrategia conserva atractivo mientras la tasa supere el avance del dólar durante el plazo seleccionado. El mercado de futuros todavía cotiza debajo de los puntos de equilibrio, aunque deja poco margen en agosto y septiembre.

Para el inversor que elige el tramo corto, el número relevante no es la tasa anual superior al 22%, sino los $1.525 que separan una ganancia en dólares de una operación que solamente rindió en pesos. Es por esto mismo que desde el Criteria remarcan como: "Los recientes movimientos del tipo de cambio muestran que, aunque de manera acotada, el riesgo de reversión comienza a erosionar el atractivo de las estrategias tradicionales de carry."

Sentenciado como: "en este contexto, para quienes deben mantener exposición en pesos, seguimos favoreciendo los tramos más cortos de las curvas, aunque destacamos la estrategia sintética en pesos con vencimiento a fines de agosto vía compra de D31G6 y cobertura con futuros."