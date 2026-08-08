Apple presentó un balance récord y la City define si es momento de comprar o vender su CEDEAR

Apple presentó un balance récord, con avances en iPhone, Mac y Servicios, y la City puso el foco en la presión sobre los márgenes

Apple volvió a mostrar por qué conserva un lugar privilegiado entre las mayores compañías de Wall Street. Su último balance combinó un crecimiento de dos dígitos en los ingresos, una mejora considerable de la rentabilidad y nuevos récords para algunos de sus negocios más importantes.

La suba del precio de las memorias utilizadas en sus dispositivos comenzó a elevar los costos y podría presionar con mayor fuerza durante los próximos trimestres. Para compensarlo, la empresa ya aplicó aumentos selectivos en productos como Mac y iPad.

Ese cruce entre una demanda que continúa firme y costos que ganan terreno concentra el análisis de la City. Juan Pablo Iacaruso, Analista de Equity de SBS, revisó el resultado y puso el foco tanto en la capacidad comercial de Apple como en las dificultades que podrían aparecer en su cadena de suministro.

Los números que sorprendieron del balance de Apple

Los ingresos de Apple llegaron a u$s109.417 millones durante su tercer trimestre fiscal, frente a los u$s94.036 millones registrados un año atrás. El avance interanual fue del 16,4%, con un crecimiento del 18,1% en Productos y del 12,1% en Servicios.

La ganancia operativa alcanzó los u$s35.695 millones, un 26,6% más que en igual período de 2025. Como los beneficios crecieron por encima de la facturación, el margen operativo pasó del 30% al 32,6%.

El EBITDA también reflejó ese avance ya que subió un 25,7%, hasta u$s39.015 millones, mientras que su margen aumentó del 33% al 36%. La ganancia neta terminó en u$s29.789 millones, con una mejora interanual del 27,1%, y el beneficio por acción avanzó un 29,1%, desde u$s1,57 hasta u$s2,02.

Apple informó además un margen bruto del 50,1%, favorecido en alrededor de dos puntos porcentuales por reembolsos arancelarios. Los datos coinciden con los resultados presentados por la compañía y con su documentación ante la SEC. Apple destacó que fue el mejor trimestre de junio de su historia en términos de ingresos y beneficio por acción.

Iacaruso sostuvo que "el tercer trimestre fiscal de 2026 dejó en evidencia la extraordinaria solidez del portafolio de productos de Apple", con máximos para un trimestre de junio en iPhone, Mac y Servicios.

El iPhone volvió a sostener el negocio

El iPhone generó ingresos por u$s54.252 millones, lo que representó un crecimiento del 21,7% y un récord para un trimestre de junio. El producto explicó prácticamente la mitad de la facturación total de Apple, por encima del 47% que representaba un año atrás.

De acuerdo con SBS, el resultado estuvo respaldado por la demanda de la familia iPhone 17, una cantidad récord de usuarios que renovaron sus dispositivos y una mayor participación de mercado en distintos países.

Mac fue el segmento que más creció y sus ventas aumentaron un 28,7%, hasta u$s10.352 millones, impulsadas por la recepción de las nuevas MacBook. Servicios, uno de los negocios más estables y rentables del grupo, facturó u$s30.739 millones, un 12,1% más que el año anterior.

Wearables, Hogar y Accesorios aportaron u$s7.883 millones, con un incremento del 6,5%. El único retroceso apareció en iPad, cuyas ventas bajaron un 5,9%, hasta u$s6.191 millones, afectadas por una base de comparación exigente y por problemas de abastecimiento.

Los ingresos crecieron un:

11% en América

22% en Europa

22% en Gran China

Japón avanzó un 13%

El resto de Asia-Pacífico, un 16%.

El comportamiento de China resulta especialmente relevante porque esa región había sido uno de los puntos débiles de Apple en balances anteriores. La recuperación hasta u$s18.816 millones reduce, al menos por ahora, uno de los principales interrogantes que rodeaban a la empresa tecnológica.

El problema que Apple todavía no resolvió

El balance fue sólido, aunque parte de la mejora estuvo beneficiada por factores que podrían perder fuerza. Los reembolsos arancelarios aportaron alrededor de dos puntos al margen bruto y u$s0,11 al beneficio por acción, un efecto que no necesariamente se repetirá con la misma intensidad.

El principal riesgo señalado por SBS se encuentra en el incremento del precio de las memorias DRAM y NAND. Estos componentes son indispensables para el iPhone, Mac y iPad, por lo que su encarecimiento afecta de manera directa el costo de fabricación.

Según explicó Iacaruso, "el impacto actual de este encarecimiento afectó los costos del trimestre (sostenido en parte por el inventario previo)". La existencia de componentes comprados con anterioridad permitió amortiguar una porción del aumento.

El desafío aparecería cuando ese inventario deba ser reemplazado a precios más altos. El analista advirtió que "para el futuro se espera un impacto aún mayor que comprimirá los márgenes brutos y limitará la flexibilidad de la cadena de suministro".

Apple comenzó a responder mediante aumentos de precios selectivos en Mac y iPad. Esa estrategia permite trasladar una parte de la inflación de costos al consumidor, con el riesgo de que precios más elevados terminen moderando la demanda.

La compañía también enfrenta restricciones de capacidad en los nodos avanzados utilizados para fabricar sus chips. Estas limitaciones afectaron las ventas de Mac durante el trimestre y podrían extenderse al iPhone y al iPad.

Por eso, Iacaruso remarcó que "este sólido desempeño operativo se encuentra condicionado por el complejo entorno inflacionario de los insumos clave", principalmente por el incremento en los valores de las memorias.

Qué espera Apple para el próximo trimestre

La compañía proyectó un crecimiento interanual de los ingresos de entre el 9% y el 11% para el trimestre que finaliza en septiembre. También estimó un margen bruto de entre el 47% y el 48%, por debajo del 50,1% obtenido en el último período.

La diferencia muestra que la presión sobre los costos comenzaría a observarse con mayor intensidad. Apple espera que las ventas del iPhone crezcan alrededor del 15%, mientras que el efecto cambiario podría restarle cerca de 2,5 puntos porcentuales al desempeño secuencial.

En paralelo, la empresa continúa elevando sus inversiones y, entre sus proyectos aparecen el despliegue de Apple Intelligence, la renovación de Siri y un acuerdo plurianual con Broadcom por más de u$s30.000 millones para desarrollar y producir componentes de silicio en Estados Unidos.

La valuación de Apple bajo la lupa

Al momento del informe de SBS, la acción acumulaba una suba del 12,3% durante 2026. Iacaruso señaló que "en lo que llevamos del 2026 la acción de AAPL trepa un 12,3%", favorecida por el desempeño del iPhone y por su menor exposición al ruido que atravesó a otras grandes tecnológicas alrededor de la inteligencia artificial.

Apple cotizaba con un ratio precio-beneficio de 21,33 veces y un múltiplo EV/EBITDA de 16,56 veces, de acuerdo con SBS. Ambos indicadores habían bajado respecto del trimestre previo, cuando se ubicaban en 30,35 y 23,49 veces, respectivamente.

La mejora de las ganancias alivió parte de la exigencia que mostraba la valuación, aunque Apple todavía se negocia con una prima vinculada a la calidad de su negocio, su capacidad para generar efectivo y la fortaleza de su ecosistema.

El rendimiento del flujo de caja libre se ubicó en 2,99%. A eso se suma el programa de recompra de acciones, mediante el cual Apple destinó u$s25.800 millones durante el trimestre, junto con otros u$s4.000 millones en dividendos.

Comprar, vender o mantener el CEDEAR de Apple tras el balance

Más allá de todo esto, el informe de SBS no incorpora una recomendación formal de compra, venta o mantenimiento, tampoco establece un precio objetivo. Por ese motivo, sería incorrecto atribuirle a Iacaruso una indicación que no aparece en el documento.

Al traducir el análisis a una decisión de inversión, mantener parece la alternativa más consistente para quienes ya tienen acciones o CEDEARs de Apple. El balance confirmó que la demanda continúa firme, los beneficios crecen a mayor velocidad que los ingresos y el iPhone conserva su capacidad para impulsar a toda la compañía.

Aun así, la información tampoco construye un argumento contundente para vender, dado que Apple conserva una base de más de 2.500 millones de dispositivos activos, Servicios mantiene un avance de dos dígitos y la recuperación de China reduce uno de los riesgos que más preocupaban al mercado.

Para quienes todavía no están posicionados, la prudencia pasa por evitar una entrada completa de una sola vez. Las compras escalonadas -ir comprando de a poco cada cierto tiempo- permiten participar de la evolución del precio de la acción de la empresa y, al mismo tiempo, esperar más información sobre el costo de las memorias y el efecto que tendrá sobre los márgenes.

Por esto mismo, el próximo balance será decisivo, mostrará cuánto del encarecimiento de los componentes puede absorber Apple, qué parte trasladará a precios y si los consumidores continúan renovando sus equipos al ritmo que sostuvo este trimestre.