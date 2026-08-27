Qualcomm, la tecnológica que desafía a Nvidia, quedó bajo la lupa de la City tras su balance

Qualcomm cayó tras el balance y encendió dudas en Wall Street y un importante broker de la City analizó los riesgos y oportunidades que enfrenta

Para revertir la situación, la empresa apuesta por diversificarse hacia centros de datos, IoT y el sector automotor, donde creció un 61% anual.

La menor demanda de Apple y el aumento en costos de producción presionaron las acciones, que bajaron más de un 4% tras decepcionar a Wall Street.

Qualcomm reportó una caída del 4% en sus ingresos trimestrales y redujo sus márgenes, impactada por el retroceso en el mercado de chips para móviles.

La empresa Qualcomm (QCOM) atraviesa uno de los cambios más importantes de su historia. La tecnológica, conocida principalmente por los procesadores Snapdragon y los módems utilizados en teléfonos celulares, intenta reducir su dependencia de ese mercado y ganar terreno en centros de datos, un negocio en el que deberá competir con Nvidia y otros gigantes de los semiconductores.

El último balance expuso el costo de esa transición ya que los ingresos retrocedieron, los márgenes se redujeron y la empresa anticipó una salida más rápida de los productos de Apple. La reacción fue inmediata y la acción cayó más de 4% en las operaciones posteriores al cierre, luego de que la proyección de ganancias para el siguiente trimestre quedara por debajo de las estimaciones del mercado, según informó Reuters.

El balance de Qualcomm que inquietó a Wall Street

Qualcomm registró ingresos por u$s9.947 millones durante su tercer trimestre fiscal de 2026, lo que representó una caída interanual del 4%. La ganancia operativa ajustada disminuyó 22%, mientras que el margen bruto consolidado pasó del 56% al 53%.

La división de semiconductores QCT obtuvo ventas por u$s8.500 millones, 5% menos que un año antes. Su resultado operativo cayó 18%, hasta los u$s2.190 millones, y el margen del segmento retrocedió del 30% al 26%.

El aumento de los costos de producción y una composición menos rentable de las ventas golpearon la rentabilidad.

El deterioro se concentró principalmente en los chips para teléfonos celulares. Las ventas de ese negocio bajaron 20% interanual, hasta aproximadamente u$s5.080 millones, debido al encarecimiento de las memorias y a la reducción de inventarios aplicada por los fabricantes.

La presión también apareció en los gastos y la inversión en investigación y desarrollo aumentó 17%, hasta u$s2.607 millones, mientras que otros gastos operativos treparon 35%, hasta u$s1.044 millones. Qualcomm necesita sostener esas erogaciones para ingresar en nuevos mercados, en un momento en que su principal actividad pierde volumen y margen.

Apple agranda las dudas

Uno de los puntos más sensibles del balance fue la relación con Apple, dado que Qualcomm reconoció que su participación en los módems del próximo iPhone será materialmente inferior al 20% que había estimado anteriormente, debido a restricciones de suministro y al avance de los componentes desarrollados internamente por la empresa de Cupertino.

La compañía anticipó que los ingresos vinculados con Apple podrían caer cerca de 50% en forma secuencial durante el trimestre que finaliza en diciembre. La reducción será más acelerada de lo previsto y obliga a Qualcomm a conseguir rápidamente nuevas fuentes de facturación.

La administración sostiene que el crecimiento de las áreas ajenas a los teléfonos celulares permitirá reemplazar durante el ejercicio fiscal 2027 todos los ingresos generados por Apple en 2026. Ese objetivo depende principalmente de automóviles, Internet de las Cosas y los primeros contratos relacionados con centros de datos.

La pérdida de Apple no constituye únicamente una reducción de ventas, debido a que, también puede modificar la composición de los productos comercializados, aumentar la exposición a clientes con menor poder adquisitivo y dificultar la recuperación de los márgenes.

El plan con el que busca desafiar a Nvidia

Qualcomm pretende utilizar su experiencia en procesadores de bajo consumo, conectividad e inteligencia artificial para ingresar en el mercado de centros de datos. Allí deberá enfrentarse con Nvidia, que conserva una posición dominante en aceleradores de IA y cuenta con un ecosistema de software ampliamente adoptado por los desarrolladores.

Iacaruso explicó: "Para consolidar su entrada al mercado de centros de datos, QCOM ha avanzado en el despliegue de cuatro líneas de productos (conectividad, silicio personalizado, aceleradores de IA y CPUs) que se lanzarán en fases hasta el año fiscal 2028".

Entre los avances mencionados por SBS aparece la finalización del diseño de una solución de computación de alto ancho de banda, un acuerdo multianual con Meta para suministrar CPUs y el comienzo de la producción de obleas para dos grandes clientes de chips personalizados. Esos contratos empezarían a generar ingresos durante el trimestre que termina en diciembre.

La compra de Modular también ocupa un lugar relevante en el proyecto, en donde, Qualcomm busca combinar sus procesadores con una plataforma de software de inteligencia artificial de código abierto y compatible con diferentes tipos de hardware. La propuesta apunta a competir con los sistemas cerrados y llevar aplicaciones de IA desde dispositivos personales hasta la nube.

Los negocios que sostienen la postura optimista

Mientras los teléfonos celulares retrocedieron, las restantes divisiones exhibieron un comportamiento más favorable. El negocio automotor alcanzó un récord, con un crecimiento interanual del 61% y ventas cercanas a u$s1.580 millones, impulsadas por plataformas digitales y sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Internet de las Cosas, por su parte, creció 9%, hasta aproximadamente u$s1.800 millones. Las soluciones industriales tuvieron un rol central en ese avance y podrían adquirir mayor peso dentro de los ingresos a medida que Qualcomm reduzca su exposición a los smartphones.

Al evaluar estos números, Iacaruso sostuvo: "Los resultados de QCOM respaldan una postura optimista gracias al desempeño récord en Automotriz (+61% interanual), la solidez en IoT (+9%), la recuperación secuencial de doble dígito prevista en Handsets tras tocar fondo en China, y la capacidad para absorber la acelerada pérdida de ingresos de Apple (cuya facturación caerá un ~50% secuencial en diciembre) mediante un crecimiento superior al 60% del resto de sus chips para el FY27, especialmente el segmento automotriz".

Por esto mismo, Qualcomm espera que los ingresos ajenos a los teléfonos superen los u$s40.000 millones en el ejercicio fiscal 2029. Dentro de esa cifra, proyecta más de u$s15.000 millones provenientes de centros de datos, u$s14.000 millones de IoT y u$s10.000 millones del negocio automotor. La empresa también apunta a superar una ganancia ajustada de u$s18 por acción, de acuerdo con las metas presentadas oficialmente por Qualcomm.

Sobre esto último, en el caso del CEDEAR para poder invertir desde Argentina y, en este caso,vdebe considerarse que el ratio, el cual, es de 11 CEDEAR por cada acción original, por lo que una ganancia ajustada de u$s18 por acción equivaldría teóricamente a cerca de u$s1,64 por certificado.

Qué espera Qualcomm para el próximo trimestre

Para su cuarto trimestre fiscal, la tecnológica proyectó ingresos consolidados de entre u$s9.700 millones y u$s10.500 millones. La ganancia ajustada por acción se ubicaría entre u$s2,05 y u$s2,25, por debajo de los u$s2,36 que esperaba el consenso antes de la presentación.

En el negocio de semiconductores, Qualcomm estima ventas de entre u$s8.400 millones y u$s9.000 millones. La recuperación de los fabricantes de teléfonos Android en China y un crecimiento interanual cercano al 60% en la división automotriz ayudarían a compensar la caída de Apple.

La empresa también comenzó a trasladar los mayores costos a sus clientes. Sobre este punto, Iacaruso indicó: "Además, la compañía traslada el alza en los costos de insumos mediante incrementos de precios de doble dígito para recuperar sus márgenes históricos en los próximos trimestres".

El veredicto del broker de la City

SBS adopta una postura optimista, respaldada por el crecimiento automotor, el avance de IoT y las oportunidades que Qualcomm empieza a construir en centros de datos. El informe, en si, no incluye una recomendación formal de comprar, vender o mantener la acción, por lo que esa visión debe interpretarse como una evaluación favorable de los fundamentos futuros y no como una indicación directa de inversión.

El broker también reconoce que la transformación estará acompañada por riesgos que no se pueden pasar por alto.

Sobre estos últimos, Iacaruso advirtió: "Sin embargo, persisten trabas importantes como la contracción temporal en el margen bruto, la presión de los altos costos de la memoria en la demanda global de telefonía, y las restricciones de suministro que forzaron una salida más rápida de Apple con una participación inferior al 20% en sus nuevos lanzamientos".