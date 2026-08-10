Outlets de cerámicos y porcelanatos con precios hasta 50 por ciento más bajos en CABA y GBA

Cuáles son los oulets que conviene recorrer en Capital y el Gran Buenos Aires que permiten hacer un importante ahorro cuando se encara una obra

Renovar el piso de una casa, cambiar los revestimientos del baño o actualizar una cocina se convirtió en una de esas obras en las que cada metro cuadrado cuenta. Y en un mercado donde la diferencia entre un producto económico y uno premium puede multiplicar varias veces el presupuesto final, los outlets de cerámicos y porcelanatos aparecen como una alternativa cada vez más buscada por consumidores que necesitan bajar costos sin resignar completamente diseño y calidad.

La oferta no está concentrada en un único lugar. En CABA, el corredor de avenida Juan Bautista Alberdi se transformó en una suerte de polo especializado, mientras que en el Gran Buenos Aires hay opciones interesantes en Zona Norte, Oeste y Sur. En algunos casos se trata de locales que trabajan específicamente como outlet; en otros, de comercios que combinan productos de primera calidad con saldos, remanentes, partidas discontinuadas y artículos de segunda selección.

La diferencia puede ser importante. En la actualidad se pueden encontrar cerámicos de primera calidad en torno de los $14.000 a $15.000 por metro cuadrado en determinados locales online, mientras que porcelanatos de marcas reconocidas y formatos más grandes pueden ubicarse por encima de los $25.000 o $30.000 por metro cuadrado. Por ejemplo, Casa Outlet publica una cerámica Embramaco de 60,5 x 60,5 centímetros a $14.118 el metro cuadrado y un porcelanato Alberdi de 40 x 80 centímetros a $27.691.

En el extremo superior, los formatos grandes, rectificados y las terminaciones especiales pueden superar ampliamente esos valores. Por eso, para quien está haciendo una reforma, el verdadero ahorro no está necesariamente en buscar el producto con el cartel de mayor descuento, sino en comparar productos equivalentes.

CABA: el "Warnes" de los cerámicos está sobre avenida Alberdi

Para quienes viven en Capital Federal, uno de los primeros lugares que conviene recorrer es el corredor de avenida Juan Bautista Alberdi, particularmente en el área de Floresta y Mataderos. La concentración de locales permite comparar diferentes marcas, formatos, calidades y promociones caminando pocas cuadras. En relevamientos realizados entre consumidores, la zona comprendida aproximadamente entre Mariano Acosta y Lacarra aparece señalada como uno de los principales polos porteños para este tipo de compras.

Allí funciona, entre otros comercios, Supercerámicos CABA, en Juan Bautista Alberdi 4002. El local promocionó durante 2026 liquidaciones con descuentos de hasta 50% en determinados productos y también informó la posibilidad de consultar por artículos de segunda calidad.

Otra alternativa en el corredor es Outlet Blaisten, sobre Juan Bautista Alberdi, mientras que también aparecen locales especializados en cerámicos y porcelanatos que trabajan con partidas discontinuadas y promociones. La ventaja de Alberdi es que el consumidor puede hacer algo que resulta fundamental en este rubro: comparar el mismo formato y la misma marca en varios locales antes de pagar.

Esto es particularmente importante porque un descuento del 30% sobre un precio de lista elevado puede terminar siendo menos conveniente que un producto sin cartel de outlet vendido a menor precio en otro comercio.

Zona Norte: Pacheco y Villa Martelli, dos puntos para mirar

En el norte del Gran Buenos Aires, General Pacheco aparece como una de las alternativas más interesantes para quienes viven en Tigre, El Talar, Don Torcuato, San Fernando o alrededores. En Beethoven 868 funciona Outlet Cerámicos, un comercio orientado precisamente a este segmento. La ubicación permite acceder a una alternativa especializada sin necesidad de trasladarse hasta CABA. Otra zona para tener en cuenta es Villa Martelli. Allí funciona Todoporcelanatos, sobre Colombia 236, con showroom y una oferta que incluye porcelanatos, cerámicos y revestimientos.

La ventaja de este tipo de locales es que permiten comparar productos de distintas gamas. En una misma compra se puede optar por un porcelanato de mayor nivel para el living y una alternativa más económica para ambientes secundarios.

También en Zona Norte aparece Outlet Norte Cerámicos, en Manuel Alberti, una alternativa para quienes viven en Pilar, Del Viso, Tortuguitas y localidades cercanas. Para una obra importante, esta zona puede resultar especialmente conveniente por el costo de traslado. Si el consumidor vive en el norte del conurbano, ahorrar algunos miles de pesos por metro cuadrado pero tener que transportar cientos de kilos desde CABA puede terminar anulando parte de la diferencia.

Zona Oeste: una opción para quienes buscan evitar el viaje a Capital

Ramos Mejía y San Justo concentran parte de la oferta que abastece a consumidores de La Matanza, Morón, Haedo, Castelar y localidades próximas. Una alternativa es Ramos Revestimientos Outlet, en Pedro Bonifacio Palacios 691, Ramos Mejía. El comercio se especializa en revestimientos y permite acceder a productos destinados a remodelaciones. En San Justo también aparece DecorCenter, sobre avenida Monseñor Bufano.

En esta zona la estrategia puede ser especialmente útil para quienes están renovando una vivienda completa. En lugar de comprar todos los productos de una misma marca, se puede buscar el mejor precio por ambiente: un porcelanato para el living, cerámicos para los dormitorios, revestimientos para el baño y una alternativa económica para sectores de servicio.

El problema, nuevamente, es el stock. Una oferta de outlet suele estar asociada a una partida limitada. Si se necesitan 45 metros cuadrados y el local tiene solamente 20, el supuesto ahorro puede convertirse en un problema cuando haya que completar la superficie con un producto diferente.

La Zona Sur del GBA es otro de los circuitos que vale la pena tener en cuenta

En Burzaco funciona Outlet de Cerámicas Sol de Oro, en avenida Espora 2957. La empresa también tiene una sucursal en Los Juncos 838, en La Unión, Ezeiza. Su oferta incluye cerámicos, porcelanatos, griferías y otros productos para obra, y trabaja con marcas como Cerámicas Lourdes, Porcelanato San Pietro, Cerámicas Maja y otras.

La empresa se presenta específicamente como outlet y trabaja con diferentes medidas de porcelanato y cerámicos. Esto convierte a Burzaco y Ezeiza en dos puntos interesantes para quienes viven en Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría o localidades cercanas. Pero el principal polo de la zona es Florencio Varela.

Ceramisur tiene allí su casa central y outlet, además de una sucursal en Berazategui. La empresa tiene más de 50 años de trayectoria y comercializa porcelanatos, cerámicos, sanitarios, griferías y otros productos para construcción. En su oferta online aparecen, por ejemplo, porcelanicos rectificados pulidos símil madera de 22 x 89 centímetros alrededor de $20.900 el metro cuadrado.

Esto sirve como referencia de hasta dónde puede llegar la brecha de precios en el segmento: un porcelanato puede encontrarse en torno de los $20.000 por metro cuadrado en determinadas líneas, mientras que otros formatos, marcas y terminaciones se ubican bastante más arriba.

Berazategui, otro punto para comparar

La expansión de los comercios especializados hacia Berazategui también facilita la búsqueda de oportunidades para quienes viven en Quilmes, Ezpeleta, Hudson o Berazategui. Ceramisur cuenta con una sucursal en avenida Valentín Vergara 2320, además del outlet de Florencio Varela. La existencia de más de un punto de venta permite comparar disponibilidad y consultar por productos que puedan estar en liquidación o remanentes.

Para el consumidor, el dato importante es que el outlet no necesariamente significa "producto defectuoso". Puede tratarse de una partida discontinuada, un cambio de colección, sobrantes de stock o productos de segunda selección.

¿Cuánto cuesta hoy un porcelanato?

El precio depende de demasiadas variables como para hablar de un único valor de referencia. Un porcelanato de formato convencional puede encontrarse en torno de los $20.000 a $30.000 por metro cuadrado en determinadas líneas, mientras que los formatos grandes y los productos premium pueden superar ese nivel.

Casa Outlet, por ejemplo, publica un porcelanato Alberdi Manhattan White rectificado de 40 x 80 centímetros a $27.691 por metro cuadrado. Para el formato 60 x 120 de la misma línea, el precio publicado asciende a $31.954 por metro cuadrado. La comparación muestra además por qué no conviene hablar solamente de "precio del porcelanato": el formato, la rectificación, la terminación y la marca tienen un impacto directo sobre el valor.

Cerámico versus porcelanato: dónde está el ahorro

La elección tampoco debería hacerse exclusivamente por estética. Cerámica y porcelanato no son exactamente el mismo producto. Cerámica Alberdi explica que las diferencias técnicas incluyen aspectos como absorción de agua y resistencia mecánica, entre otros. La elección depende del uso que tendrá el material.

Para una pared de baño, por ejemplo, puede no ser necesario gastar en un porcelanato de alta resistencia pensado para un piso de intenso tránsito. En cambio, para un living, una cocina, un hall de entrada o un sector sometido a mayor circulación, el porcelanato puede justificar el desembolso adicional. La estrategia que utilizan muchos consumidores consiste en reservar el material más caro para los ambientes principales y utilizar cerámicos de menor precio en paredes, lavaderos, depósitos o sectores secundarios.

El gran secreto del outlet: mirar la caja y la partida

Comprar barato puede ser un excelente negocio, pero hay una regla fundamental: antes de pagar hay que revisar el producto. En una compra de segunda calidad o de remanente es necesario observar las piezas, verificar que no existan roturas importantes y comprobar que todas las cajas correspondan a la misma partida. El tono es particularmente importante. Dos partidas del mismo modelo pueden presentar pequeñas diferencias de color que, una vez colocadas juntas, resulten visibles.

También hay que revisar la cantidad disponible. Si el vendedor informa que quedan 35 metros cuadrados, conviene comprar todo lo necesario de una vez y guardar algunas cajas para eventuales reparaciones futuras. En un producto discontinuado, volver seis meses después para comprar dos metros cuadrados puede resultar imposible.

Hay otro factor que muchas veces queda fuera del cálculo: el transporte, ya que tanto los cerámicos y los porcelanatos son productos pesados. Es por ello que una compra para una vivienda completa puede representar varios cientos de kilos y, dependiendo de la distancia, el flete puede tener un peso importante en el presupuesto. Por eso, una oferta en CABA no necesariamente es mejor para alguien que vive en Pilar, Tigre o Florencio Varela.

¿Cuánto comprar de más?

Tampoco conviene calcular la compra exactamente sobre los metros cuadrados que tiene el ambiente. Los cortes, las roturas y las características de la colocación generan desperdicio. El margen necesario depende del formato y del diseño, pero en una compra de outlet es todavía más importante prever material adicional porque puede no existir reposición. La recomendación práctica es calcular la superficie, sumar un margen para cortes y desperdicio y, antes de pagar, verificar con el colocador que la cantidad sea suficiente.

La conclusión es que el consumidor que busca ahorrar tiene cada vez más opciones, pero también necesita comparar más. El cartel de "outlet" no garantiza automáticamente el mejor precio. La verdadera oportunidad aparece cuando coinciden cuatro factores: un precio bajo por metro cuadrado, una calidad adecuada para el ambiente, suficiente stock de la misma partida y un costo de traslado razonable.

En una obra grande, conseguir $5.000 menos por metro cuadrado puede representar cientos de miles de pesos de diferencia. Pero para que ese ahorro sea real, hay que mirar más allá del precio publicado:

Calidad del producto según el ambiente donde se colocará

Cantidad disponible de la misma partida

Desperdicio estimado según formato y diseño

Flete y costo de traslado

Costo de colocación profesional

Por eso, antes de elegir un porcelanato por su diseño o un cerámico porque aparece con un gran descuento, la mejor estrategia sigue siendo recorrer, comparar y preguntar. En el negocio de los outlets, la oportunidad suele estar menos en el producto que tiene el mayor cartel de descuento y más en aquel que permite comprar toda la obra al menor costo final.