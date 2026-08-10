Los usuarios pueden aprovechar una agenda de rebajas durante agosto en supermercados, tiendas y turismo, incluyendo cuotas y descuentos exclusivos

Mercado Pago renovó sus promociones para agosto de 2026 con descuentos y cuotas sin interés en supermercados, turismo, gastronomía, combustibles, indumentaria, tecnología y entretenimiento.

Los beneficios están disponibles para usuarios que paguen mediante QR, tarjeta prepaga o tarjeta de crédito de Mercado Pago, según las condiciones establecidas para cada comercio. Las promociones pueden variar de acuerdo con el día de la semana, el medio de pago utilizado, el monto de la compra y la ubicación.

Entre las principales ofertas del mes aparecen descuentos de hasta 30% en determinados comercios, reintegros de hasta 25% en supermercados y alternativas de financiación que llegan hasta 24 cuotas sin interés en algunos establecimientos.

Descuentos de hasta 25% en supermercados del AMBA y el interior

Uno de los principales grupos de promociones de Mercado Pago en agosto corresponde a supermercados del AMBA y del interior del país.

Los usuarios pueden acceder a hasta 25% de descuento en cadenas como Carrefour, Coto, Día y Chango Más, entre otras. Según el comunicado, los beneficios se acreditan en el momento y, en la mayoría de los casos, no tienen límite de compras ni tope de reintegro.

También existe una promoción específica para quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago. En Carrefour pueden obtener un 15% de descuento los sábados y domingos, con un tope mensual de $20.000.

Cuotas sin interés con la tarjeta de crédito de Mercado Pago

Las cuotas sin interés de Mercado Pago forman parte de las promociones disponibles durante agosto.

Los usuarios de la tarjeta de crédito pueden acceder a 2 cuotas sin interés dentro de Mercado Libre y en tiendas físicas pagando con QR de Mercado Pago o en dispositivos de cobro de la compañía para compras superiores a $50.000.

Para compras mayores a $150.000, la financiación se extiende a 3 cuotas sin interés.

A estas condiciones generales se suman promociones específicas en comercios determinados.

Promociones específicas en comercios seleccionados

Farmacity

Todos los miércoles hay 30% de descuento pagando con QR o mediante el botón de pago de Mercado Pago en compras superiores a $30.000.

La promoción tiene un tope mensual de $10.000 por usuario.

Despegar

En paquetes y hoteles nacionales, Despegar ofrece hasta 3 cuotas sin interés todos los días y hasta 6 cuotas sin interés los lunes. Además, entre el 24 y el 30 de agosto habrá hasta 9 cuotas sin interés en paquetes nacionales.

Gastronomía

Los jueves, quienes paguen con la tarjeta de crédito física de Mercado Pago en comercios adheridos podrán acceder a un 20% de descuento, con un tope mensual de $50.000 por usuario.

Financiación extendida en tecnología y deportes

Las promociones de agosto también incluyen opciones de financiación para compras de tecnología, indumentaria y artículos deportivos.

En Nespresso se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés en locales de la marca pagando con QR y dispositivos de cobro de Mercado Pago.

MacStation, por su parte, ofrece hasta 24 cuotas sin interés en sus locales y en su sitio web mediante el botón de pago de Mercado Pago. La misma cantidad de cuotas está disponible en HP para compras realizadas en su página web a través del botón de pago de Mercado Pago.

En Adidas Outlet hay hasta 9 cuotas sin interés todos los miércoles, pagando con QR y dispositivo de cobro. Asics también ofrece hasta 9 cuotas sin interés en sus locales.

Solo Deportes cuenta con hasta 9 cuotas sin interés tanto en locales físicos como en su sitio web mediante Mercado Pago.

Beneficios con tarjeta prepaga y tarjeta de crédito

Mercado Pago también contempla beneficios para usuarios que utilizan tanto la tarjeta de crédito como la tarjeta prepaga.

En McDonald's hay hasta 30% de descuento todos los viernes pagando con tarjeta física o QR, con un tope mensual de $4.000.

Otro de los beneficios corresponde a Pedidos Ya Plus. Los usuarios pueden acceder a 3 meses gratis y luego 6 meses con un descuento del 50% en la suscripción.

En Cabify, la promoción contempla 100% de descuento de lunes a viernes entre las 7 y las 9, ingresando el código promocional correspondiente. El beneficio tiene un tope de $25.000 por viaje.

Para usuarios nuevos o que no hayan utilizado el servicio durante los últimos 90 días, también se ofrece un 50% de descuento en los próximos cinco viajes.

Descuentos en cine, gastronomía y combustibles

Las promociones de agosto incluyen también descuentos en entretenimiento, restaurantes y estaciones de servicio.

Cinemark ofrece 2x1 en entradas para funciones de lunes y martes cuando la compra se realiza online.

En Burger King hay un 15% de descuento los miércoles pagando con QR o desde la aplicación, con un tope de $7.500.

Para quienes carguen combustible, Gulf ofrece un 10% de descuento los martes y jueves pagando con QR. La promoción tiene un tope de $7.000 y requiere una carga mínima de $40.000.

En Dapsa, el descuento es del 10% los miércoles, con un tope de $5.000 y una carga mínima de $50.000.

Múltiples beneficios en Adidas durante todo el mes

Adidas cuenta con distintas promociones durante el mes.

Los miércoles ofrece un 20% de descuento pagando con QR, con un tope de $30.000. Además, hay hasta 9 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito, 6 cuotas sin interés todos los días y hasta 6 cuotas sin interés mediante Cuotas sin Tarjeta.

Ofertas especiales para viajes y turismo

Las ofertas de agosto también incluyen beneficios para quienes contraten vuelos, hoteles y transporte.

Despegar ofrece descuentos exclusivos desde la aplicación pagando con dinero en cuenta. El 10 de agosto hay un 15% de descuento en vuelos de LATAM, con un tope de $150.000.

El 17 de agosto, en tanto, habrá un 15% de descuento en hoteles internacionales, también con un tope de $150.000.

Flechabus ofrece 6 cuotas sin interés pagando con QR u online. Quienes utilicen la tarjeta de crédito de Mercado Pago podrán extender la financiación hasta 9 cuotas sin interés.

Cuotas sin interés en Natura

Natura también forma parte de las promociones de agosto.

Los usuarios pueden acceder a hasta 6 cuotas sin interés pagando con QR o tarjetas físicas. La promoción contempla 3 cuotas para compras desde $55.000 y 6 cuotas para operaciones desde $100.000.

Cómo consultar todas las promociones disponibles

Para conocer las promociones de Mercado Pago disponibles durante agosto de 2026, los usuarios deben ingresar a la aplicación y seleccionar la sección "Beneficios". Desde allí pueden revisar los distintos rubros, los días en los que se aplican las promociones y las condiciones correspondientes según su ubicación.

En el caso de los beneficios correspondientes a la tarjeta prepaga y la tarjeta de crédito, la consulta se realiza desde la sección de la tarjeta dentro de la aplicación. Allí se debe seleccionar "Descubrí los beneficios" para acceder a las promociones disponibles.