El riesgo país volvió a subir, superó los 460 puntos y tocó su valor más alto en dos meses

Los títulos públicos profundizaron su caída en la plaza local, mientras la plaza neoyorquina mostró señales de resistencia entre acciones argentinas

El riesgo país volvió a trepar y se alejó de los 402 puntos que tocó hace un mes, el valor más bajo desde que arrancó la gestión de Javier Milei. El indicador que elabora JP Morgan cerró este lunes en 463 puntos básicos, el nivel más alto en dos meses.

La suba llegó a pesar de que el Banco Central (BCRA) mantiene su racha compradora de reservas, aunque con menor intensidad que en semanas anteriores. Las turbulencias en los mercados internacionales por el conflicto en Medio Oriente, la suba de tasas de interés en Estados Unidos y los temores de una nueva aceleración inflacionaria presionaron sobre los bonos argentinos.

En la primera rueda de la semana, el índice subió 12 unidades con respecto al cierre del viernes (+2,66%). Se trató del valor más alto desde el 10 de junio, cuando cerró en 503 puntos básicos, justo antes de que S&P le subiera la nota soberana a la Argentina.

Por qué subió el riesgo país y qué significa para los bonos

El salto del riesgo país fue consecuencia directa de la caída que presentaron los bonos soberanos de deuda. Los títulos retrocedieron hasta 0,9% en el caso de los Globales (GD46D), arrastrando al indicador hacia arriba.

"Después de varios meses operando por encima de sus pares emergentes, los bonos argentinos corrigieron y el mercado volvió a mirar los fundamentos locales", señalaron los analistas de Cohen Aliados Financieros. La advertencia es clara: una actividad que sigue sin consolidarse y un 2027 que empieza a asomar en el horizonte electoral.

El riesgo país mide el diferencial de rendimiento entre los bonos argentinos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando sube, significa que los inversores perciben mayor riesgo en prestarle dinero al país.

Las acciones argentinas subieron pese a Wall Street en rojo

A contramano del riesgo país, la Bolsa porteña cerró con ganancias. El índice S&P Merval subió 1,1% y cotizó en 3.122.064 unidades, equivalentes a u$s1964 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,7%).

En el panel principal, las acciones que más treparon fueron:

Ternium: +5,1%

Sociedad Comercial del Plata: +3,8%

YPF: +3,7%

Las acciones argentinas también se tiñeron de verde en la Bolsa de Nueva York, a pesar de que los principales índices de Wall Street operaron en terreno negativo. Los papeles de YPF subieron 3,6%, seguidos por Globant (+3,1%) y Telecom Argentina (+3,4%).

El contraste entre la caída de los bonos y la suba de las acciones refleja la apuesta del mercado: mientras los inversores desconfían de la deuda soberana, mantienen expectativas positivas sobre el desempeño de las empresas argentinas.

El dólar oficial se mantiene bajo el techo de $1500

Con foco en el mercado de cambios, el dólar oficial mayorista cerró este lunes a $1497,65, unos $1,33 menos que el viernes pasado (-0,09%). Actualmente, el Gobierno mantiene un techo artificial sobre esta cotización en $1500.

Sin embargo, el verdadero techo del esquema de bandas cambiarias se ubica en $1856,10. La brecha entre ambos valores evidencia el margen de maniobra que aún tiene el BCRA antes de que el tipo de cambio roce el límite superior de la banda.

El tipo de cambio oficial minorista se mantuvo estable en las pantallas del Banco Nación a $1520. Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1520,43, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central.

"Llega un punto en el que el equipo económico debe elegir entre mantener las tasas en pesos contenidas o seguir utilizando herramientas para evitar que el tipo de cambio supere los $1500", advirtieron desde Portfolio Personal de Inversiones.

El dilema surge porque la estrategia de contención cambiaria ha requerido una creciente oferta oficial de cobertura cambiaria, principalmente mediante instrumentos dólar linked, que al mismo tiempo han absorbido pesos del sistema. Con el spot rozando los $1500 la semana pasada, este trade-off podría intensificarse en las próximas ruedas.

Los analistas señalan que la presión se mantendrá al menos hasta la licitación del miércoles, cuando el Tesoro busque refinanciar vencimientos de deuda en pesos.

Los tipos de cambio financieros cerraron ligeramente al alza. El dólar MEP terminó en $1526,26, equivalente a una suba de $1,49 (+0,1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) avanzó $2,43 y cerró la jornada a $1584,87 (+0,4%).