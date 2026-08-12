El sector enfrenta los cambios estructurales más profundos de la última década, que trae aparejada una fuerte guerra de precios en el canal minorista

El mercado de neumáticos en la Argentina atraviesa la reconfiguración más profunda de la última década. La combinación entre la reducción arancelaria implementada por el Gobierno (que redujo sensiblemente las alícuotas de importación para el sector), la flexibilización de las licencias de comercio exterior y la estabilización del tipo de cambio transformaron drásticamente las reglas del juego. Un sector que durante años operó bajo un régimen de oferta reducida, sobreprecios en moneda dura y severas distorsiones operativas hoy exhibe una abundancia de stock inédita, una fuerte guerra de precios en el canal minorista y una agresiva competencia por ganar espacio en los mostradores de todo el país.

En el último período ingresaron al mercado local más de 7,8 millones de cubiertas de diversos orígenes. Esta inyección masiva de mercadería provocó una caída de precios en términos reales frente a la inflación general y abrió la puerta a una fragmentación sin precedentes de las marcas disponibles para el consumidor.

Para entender la dimensión del cambio, basta mencionar que según fuentes del sector "En el mercado local había no más de 30 marcas, incluyendo a las cinco líderes. Pero en el último tiempo se incorporaron unas 300 marcas, chinas en su enorme mayoría. Eso hizo caer el precio". En la misma línea, un importante importador mayorista del rubro graficó la transformación comercial frente al desembarco asiático: "Estaban acostumbrados a 'cazar en el zoológico' los fabricantes tradicionales... Ahora con las marcas chinas se les terminó el negocio".

La "ola china": del neumático de emergencia a dominar el 25% del mercado

El dato saliente de esta nueva etapa es el avance vertiginoso de los fabricantes asiáticos. Lo que años atrás ingresaba de manera marginal como una alternativa de bajísimo costo para situaciones de emergencia, hoy constituye un bloque comercial sólido que explica cerca del 25% de las ventas totales de reposición en la Argentina.

Las razones detrás de este fenómeno combinan factores económicos, hábitos de consumo y la reconfiguración de las redes de distribución: firmas como Triangle, Linglong, Firemax, XBRI, Sailun, Westlake y Chao Yang ingresan al país con precios de lista que se ubican entre un 25% y un 40% por debajo de las marcas tradicionales de primera línea.

Quiebre de barreras culturales y de calidad: Si bien históricamente el conductor argentino mostraba cierta reserva hacia los productos de origen chino, la homologación bajo normas europeas y estadounidenses —sumada a las etiquetas de eficiencia de frenado en mojado y consumo energético— ayudó a disipar dudas. Ante la necesidad de cuidar el bolsillo, el usuario final validó masivamente la relación precio-calidad de estos productos.

Si bien históricamente el conductor argentino mostraba cierta reserva hacia los productos de origen chino, la homologación bajo normas europeas y estadounidenses —sumada a las etiquetas de eficiencia de frenado en mojado y consumo energético— ayudó a disipar dudas. Ante la necesidad de cuidar el bolsillo, el usuario final validó masivamente la relación precio-calidad de estos productos. Incursión en el segmento de pickups y SUVs: La avanzada asiática ya no se limita a los rodados pequeños de uso urbano (14 y 15 pulgadas). Hoy compiten con fuerza en la categoría más codiciada del mercado argentino: las cubiertas de 17, 18 y 19 pulgadas para camionetas (Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger). En esta franja, reemplazar el juego completo de cuatro neumáticos con una marca china puede representar un ahorro directo superior a los $500.000 respecto a las marcas premium.

La avanzada asiática ya no se limita a los rodados pequeños de uso urbano (14 y 15 pulgadas). Hoy compiten con fuerza en la categoría más codiciada del mercado argentino: las cubiertas de 17, 18 y 19 pulgadas para camionetas (Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger). En esta franja, reemplazar el juego completo de cuatro neumáticos con una marca china puede representar un respecto a las marcas premium. Apalancamiento en e-commerce y talleres independientes: Al no contar con redes exclusivas de concesionarios o gomerías oficiales, las marcas chinas ingresaron masivamente a través de gomerías multimarca de barrio y, fundamentalmente, mediante plataformas de comercio electrónico, comercializando directamente al usuario con instalación bonificada en talleres adheridos.

Dónde conseguir los neumáticos más baratos: el mapa por zonas

La dispersión de precios en el mercado actual obliga a los conductores a comparar no solo marcas, sino también áreas geográficas y canales de venta.

Zona Warnes y corredor Chacarita (CABA): Sigue siendo el epicentro indiscutido de la venta por volumen. La alta densidad de locales comerciales concentrados en pocas manzanas genera una competencia feroz. Es el mejor lugar para negociar esquemas de 4×3, descuentos agresivos por pago en efectivo y servicios complementarios (alineación, balanceo y cambio de válvulas) incluidos en la compra.

Sigue siendo el epicentro indiscutido de la venta por volumen. La alta densidad de locales comerciales concentrados en pocas manzanas genera una competencia feroz. Es el mejor lugar para negociar esquemas de 4×3, descuentos agresivos por pago en efectivo y servicios complementarios (alineación, balanceo y cambio de válvulas) incluidos en la compra. GBA Norte (San Martín, Tigre y corredor Panamericana): En esta región se radicaron los principales depósitos y centros de distribución de los nuevos importadores directos. Es el mercado ideal para encontrar stock constante de marcas asiáticas en rodados grandes para pickups y SUVs a precio de salida de depósito.

En esta región se radicaron los principales depósitos y centros de distribución de los nuevos importadores directos. Es el mercado ideal para encontrar en rodados grandes para pickups y SUVs a precio de salida de depósito. GBA Sur (Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes): Destaca por la agresividad en las herramientas de financiación. Si bien los precios de lista de contado pueden ser ligeramente superiores a los de Warnes, las gomerías de la zona absorben el costo financiero mediante alianzas con bancos provinciales y plataformas de pago para ofrecer planes en cuotas sin interés .

Destaca por la agresividad en las herramientas de financiación. Si bien los precios de lista de contado pueden ser ligeramente superiores a los de Warnes, las gomerías de la zona absorben el costo financiero mediante alianzas con bancos provinciales y plataformas de pago para ofrecer . Pasos fronterizos y zonas limítrofes (Misiones y Formosa): La histórica brecha de precios que llevaba a miles de automovilistas a cruzar a Paraguay o Brasil sufrió un cambio radical. Si bien aún existe una diferencia del 20% al 30% en marcas premium internacionales (como Michelin o Continental), la brecha en marcas económicas e intermedias prácticamente se neutralizó debido al volumen de oferta importada que ingresó directamente al territorio nacional.

Ranking de ventas por marca en la Argentina

A partir del reordenamiento del mercado, el cuadro de posiciones por volumen de ventas se reconfiguró de la siguiente manera:

Pirelli: Se mantiene firme en el primer lugar del podio de ventas totales. Su fortaleza radica en ser el proveedor de equipo original para los autos más vendidos del país (como el Fiat Cronos y el Peugeot 208) y en poseer la red de locales más extensa del territorio nacional.

Se mantiene firme en el primer lugar del podio de ventas totales. Su fortaleza radica en ser el proveedor de equipo original para los autos más vendidos del país (como el Fiat Cronos y el Peugeot 208) y en poseer la red de locales más extensa del territorio nacional. Bridgestone / Firestone: Ocupa el segundo puesto con una presencia histórica consolidada en el segmento de camionetas y reposición de gama media urbana.

Ocupa el segundo puesto con una presencia histórica consolidada en el segmento de camionetas y reposición de gama media urbana. Bloque de Marcas Chinas (Triangle, XBRI, Linglong, Firemax, Sailun): Operando como un conjunto dentro del canal multimarca, las firmas de origen chino ya constituyen el tercer actor más relevante del mercado en volumen acumulado de reposición, desplazando a segundas marcas locales.

Operando como un conjunto dentro del canal multimarca, las firmas de origen chino ya constituyen el en volumen acumulado de reposición, desplazando a segundas marcas locales. Michelin: Lidera el segmento de alta gama y consumo premium. Su estrategia no busca competir por precio, sino captar al usuario que busca máximo confort de marcha, mayor seguridad en altas velocidades y un elevado rendimiento por kilómetro recorrido.

El caso Fate: el fin de una era para la industria nacional del neumático

El capítulo más dramático de la reconfiguración del mercado lo protagoniza Fate, la histórica y única fabricante de capitales 100% nacionales. En febrero de 2026, la empresa perteneciente al grupo Madanes Quintanilla anunció el cese total y definitivo de las operaciones de su emblemática planta de Virreyes (San Fernando), que empleaba a más de 900 trabajadores.

La decisión es el desenlace de una tormenta perfecta: una severa caída en la utilización de su capacidad instalada (que operaba cerca del 30%), una seguidilla de pérdidas acumuladas por decenas de millones de dólares, una histórica e intransigente conflictividad gremial con el SUTNA y, fundamentalmente, la imposibilidad estructural de competir contra el aluvión de neumáticos importados que ingresaron a precios un 40% más bajos tras la desregulación del comercio exterior.

Si bien la firma intenta reconvertir su perfil comercial para abastecer al segmento pesado y flotas mediante el canal importador o licencias, el "fantasma de Fate" resuena con fuerza en competidoras locales como Pirelli y Bridgestone, que ya reestructuran sus esquemas de producción y aplican suspensiones para no correr la misma suerte.

Guía técnica: qué revisar antes de comprar para no malgastar el dinero

Más allá del precio o la marca, la compra de un neumático requiere controlar aspectos técnicos que garantizan la seguridad y la durabilidad del producto: