Préstamos para jubilados: qué ofrece cada banco y cuál conviene más según los haberes que cobran

Si bien la oferta es amplia, la diferencia entre las líneas puede ser significativa. ¿Que se debe tener en cuenta para elegir la opción más conveniente?

Priorizar el Costo Financiero Total (CFT), no solo la TNA, y el impacto en el haber es clave al elegir un préstamo para jubilados.

Bancos como Nación (hasta $50M) y Ciudad (hasta $40M) tienen montos y plazos específicos, con TNA/CFT variables.

Los jubilados que necesitan financiamiento tienen actualmente varias alternativas bancarias, pero la diferencia entre una línea y otra puede ser muy importante. La tasa, el costo financiero total, el plazo y, especialmente, el porcentaje del haber que el banco permite comprometer determinan cuánto dinero puede obtener cada persona y cuánto terminará pagando.

En agosto de 2026, entre las principales alternativas aparecen Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad de Buenos Aires y Banco Macro. Pero no existe un único banco ganador para todos: para un jubilado que cobra un haber bajo puede convenir una línea distinta de la que resulta más conveniente para quien percibe un haber medio o alto.

La primera regla para analizar estos préstamos es no quedarse solamente con la TNA. La tasa nominal puede parecer atractiva, pero el costo financiero total —que incorpora intereses, IVA y otros costos cuando corresponda— es el dato que permite aproximarse mejor al verdadero costo del crédito.

Banco Nación: hasta $50 millones y 72 meses

El Banco Nación tiene una línea específica denominada Nación Previsional BNA destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El plazo llega hasta 72 meses. La alternativa resulta particularmente interesante para quienes necesitan un monto relativamente elevado y pueden distribuir el pago durante varios años.

En la línea de préstamos de libre destino, el Nación publica actualmente una TNA fija de 56% para quienes adhieren al paquete de servicios Cuenta Nación, con un CFT efectivo anual con IVA que llega a 93.31%. Esto deja una conclusión importante: cobrar la jubilación en el banco y acceder a la tasa diferencial puede hacer una diferencia significativa.

El Nación también ofrece un adelanto de haberes para jubilados que cobran allí, pero se trata de una alternativa de muy corto plazo, porque se cancela con el siguiente haber.

Banco Ciudad: una de las tasas más competitivas

El Banco Ciudad tiene actualmente una de las propuestas más interesantes para jubilados y pensionados ANSES. La línea Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados ANSES permite solicitar hasta $40 millones, sujeto a evaluación crediticia. La oferta vigente hasta el 31 de agosto de 2026 establece una TNA de 65%, TEA de 88,33% y CFT efectivo anual con IVA de 114,21%.

La diferencia frente al Nación es significativa cuando se compara exclusivamente el costo financiero publicado. Sin embargo, la conveniencia final depende de cuánto puede obtener cada jubilado, del plazo disponible y de su relación con el banco.

Para alguien que necesita un préstamo relativamente pequeño, una tasa menor puede ser más importante que disponer de un plazo de seis años. Para quien necesita varios millones, en cambio, la posibilidad de extender el plazo puede ser determinante para que la cuota entre dentro del límite permitido sobre el haber.

Banco Provincia: el factor clave es el haber

El Banco Provincia también ofrece préstamos para quienes cobran haberes pasivos. En la tabla de tasas vigente en julio de 2026, la entidad informaba para préstamos personales destinados a haberes pasivos una TNA de 97.40%, con un plazo máximo de 60 meses. La entidad permite afectar hasta 35% de los ingresos netos líquidos al pago de la cuota y, si el cliente tiene además un préstamo hipotecario con el banco, el límite puede llegar al 40%. Esto hace que el haber mensual sea determinante.

Por ejemplo, para un jubilado que cobra $500.000, una afectación del 35% permitiría una cuota máxima teórica de alrededor de $175.000. Para uno que cobra $800.000, el límite subiría a $280.000, mientras que para un haber de $1,2 millones podría llegar a $420.000. Naturalmente, esos valores son límites teóricos: el banco también considera otras deudas, antecedentes crediticios, edad y capacidad de pago.

Macro: otra alternativa, pero hay que mirar el CFT

Banco Macro también ofrece préstamos personales para jubilados. La entidad establece, entre otros requisitos, una edad máxima de 84 años, además de ingresos mínimos y capacidad de repago. El banco publica actualmente un ejemplo de préstamo personal de $100.000 a 72 meses con una TNA de 56% y CFT del 93.32%. Macro también ofrece adelanto de haberes para quienes cobran su jubilación en la entidad.

Pero esto no es todo, ya que hay otras entidades privadas que buscan atraer o retener a los pasivos ofreciendo agilidad en la aprobación y montos prestables más elevados, como es el caso del BBVA, con propuestas que ascienden hasta los $50 millones o $70 millones según el perfil crediticio. Para clientes que cobran sus haberes en la institución, la TNA oscila en el 60%, con plazos que van desde los 12 hasta los 72 meses.

Por su parte, el Banco Supervielle, que tradicionalmente es fuerte en la atención previsional, estructuró productos adaptados al perfil Senior. Ofrece adelantos de haberes y créditos de libre destino con plazos ajustables de hasta 48 meses. Las tasas difieren significativamente entre clientes con cobro de haberes directo y solicitantes externos.

En el caso, por ejemplo de Galicia o Santander, estas mantienen líneas mediante canales digitales, con topes que oscilan entre los $15 y $40 millones según el cupo preaprobado en el Home Banking, con plazos que priorizan ventanas de cancelación rápidas (de 12 a 36 meses).

En todos estos casos, la principal advertencia vuelve a ser la misma: comparar solamente la TNA puede llevar a una conclusión equivocada. Para el jubilado, lo importante es saber cuánto dinero recibe, cuánto paga en total y qué proporción de su haber queda comprometida.

¿Cuál conviene según cuánto cobra el jubilado?

La comparación cambia bastante cuando se toma como punto de partida el ingreso mensual.

Para haberes de hasta $500.000, la prioridad debería ser evitar que la cuota se convierta en una carga excesiva. En este segmento conviene buscar el menor costo financiero posible y, si el monto requerido no es muy elevado, elegir un plazo corto. Un préstamo de $1 millón puede parecer manejable, pero una cuota que absorba entre 30% y 35% del haber deja muy poco margen para gastos extraordinarios.

Para haberes de entre $500.000 y $800.000, el Banco Ciudad aparece como una alternativa particularmente atractiva por su tasa publicada para jubilados ANSES. Su TNA de 65% y CFT efectivo anual con IVA de 114,21% son inferiores a los costos publicados para varias de las otras alternativas analizadas.

Para haberes de entre $800.000 y $1,2 millones, la competencia se vuelve más pareja. En este segmento ya puede tener importancia el monto máximo disponible. Banco Nación ofrece hasta $50 millones y 72 meses, mientras Ciudad llega hasta $40 millones.

Para haberes superiores a $1,2 millones, la posibilidad de acceder a montos importantes aumenta considerablemente, siempre que el historial crediticio y la edad lo permitan. En este caso puede resultar más conveniente una línea de mayor plazo, porque permite obtener varios millones sin que la cuota supere el porcentaje máximo de ingresos admitido por el banco.

La trampa de mirar solamente la cuota

Para un jubilado, el préstamo más barato no necesariamente es el que tiene la cuota más baja. Una cuota baja puede ser consecuencia simplemente de haber extendido el crédito durante cinco o seis años. Por eso, antes de firmar hay que pedir cuatro números: monto neto que se acredita, valor de la primera cuota, CFT y monto total que se terminará pagando.

El otro punto importante a considerar es la edad. Para los jubilados, la edad es un factor que puede ser tan importante como el ingreso. No todos los bancos permiten llegar al mismo plazo ni tienen la misma edad máxima al momento de cancelar el crédito. Macro, por ejemplo, establece una edad máxima de 84 años para acceder al crédito. Esto significa que dos jubilados con exactamente el mismo haber pueden recibir propuestas completamente diferentes si tienen edades distintas.

Un jubilado relativamente joven puede acceder a un plazo de 60 o 72 meses, mientras que para una persona de edad más avanzada el banco puede reducir el período de repago.

En definitiva, la pregunta no debería ser simplemente "¿qué banco presta más?", sino "¿qué banco me presta lo que necesito sin llevarse una parte excesiva de mi jubilación?".

Para un jubilado con haber bajo, lo más prudente es pedir el menor monto posible y evitar plazos largos. Con un haber medio, una tasa baja como la publicada por Banco Ciudad puede marcar una diferencia importante. Para quien tiene un haber alto y necesita varios millones, Banco Nación gana atractivo por su combinación de monto máximo de hasta $50 millones y plazo de hasta 72 meses, siempre que pueda acceder a la tasa diferencial.

En todos los casos, la regla más importante es la misma: la cuota no debe evaluarse aislada del haber, de las otras deudas y del costo financiero total. Un crédito que parece accesible porque la primera cuota entra en el presupuesto puede terminar siendo muy caro si se mantiene durante cinco o seis años.