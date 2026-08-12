Tras años de restricciones, las compañías recuperaron el acceso al mercado cambiario para girar utilidades y la salida de dólares se aceleró

El mercado cambiario argentino empezó a mostrar un movimiento que había quedado prácticamente frenado durante años: las empresas retomaron las transferencias de utilidades y dividendos a sus casas matrices. Hasta julio de 2026, el monto enviado al exterior alcanzó aproximadamente u$s3.300 millones, según los datos difundidos por el Banco Central (BCRA).

El regreso de estas operaciones se produce en paralelo con una mayor flexibilización del acceso corporativo al mercado de cambios y se da en un contexto en el que el Banco Central también busca recomponer sus reservas.

El dato también refleja el volumen de utilidades que permaneció retenido durante los años en que las restricciones limitaron el acceso de las compañías al mercado cambiario.

Quiénes pueden girar dividendos al exterior con las nuevas reglas cambiarias

Las empresas que pueden acceder al mercado de cambios son aquellas que buscan distribuir utilidades correspondientes a ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025. La habilitación fue establecida por el Banco Central como parte de la flexibilización de las restricciones cambiarias.

La medida se anunció en abril del año pasado, junto con el levantamiento de las restricciones cambiarias para los ahorristas minoristas y el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta manera, las compañías recuperaron la posibilidad de enviar dividendos y utilidades al exterior, una operatoria que había quedado prácticamente frenada durante el período 2020-2025.

Cuánto dinero giraron las empresas al exterior mes a mes

El ritmo de las transferencias no fue uniforme a lo largo del año. Los registros del BCRA muestran que el movimiento fue ganando intensidad a medida que avanzaron los meses:

Febrero: se contabilizaron u$s97 millones .

se contabilizaron . Marzo: el monto trepó hasta u$s869 millones .

el monto trepó hasta . Abril: los giros alcanzaron u$s365 millones .

los giros alcanzaron . Mayo: se enviaron u$s476 millones al exterior.

se enviaron al exterior. Junio: se produjo el mayor salto, con transferencias por u$s1.015 millones.

Con ese resultado, durante los primeros seis meses del año se acumularon unos u$s2.823 millones, una cifra que no se registraba para ese período desde 2016.

El flujo siguió creciendo en julio y llevó el acumulado a u$s3.300 millones, de acuerdo con el último Informe de Política Monetaria.

"La flexibilización de las restricciones cambiarias implementada por el BCRA permitió a las empresas, luego de seis años, comenzar a girar dividendos", señaló el organismo.

Qué pasó con las ganancias que quedaron pendientes

La reapertura del canal para transferir dividendos no se limita a las utilidades generadas recientemente. Durante los años de controles cambiarios también se había formado un stock de ganancias que las compañías no podían enviar a sus casas matrices.

Para atender parte de esa situación, el Gobierno recurrió nuevamente al Bopreal. La cuarta serie de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre contempló una emisión de hasta u$s3.000 millones.

Uno de los objetivos de ese instrumento fue facilitar la regularización de dividendos acumulados hasta diciembre de 2024, permitiendo canalizar compromisos que habían quedado postergados.

La salida de dólares no frenó las compras del BCRA

El regreso de las transferencias empresariales plantea un interrogante sobre el impacto que puede tener esta demanda de divisas sobre las reservas.

Hasta el momento, sin embargo, el comportamiento de las reservas no refleja un deterioro provocado por estos giros. El propio Banco Central señaló que la mayor libertad otorgada a las empresas convivió con compras de divisas por parte de la autoridad monetaria.

Según el organismo, esas adquisiciones superaron los u$s13.500 millones en lo que va del 2026.

El BCRA también destacó avances en otro frente que había quedado afectado por las restricciones: la regularización de los pagos de importaciones.

Qué sectores concentraron los giros

El Balance Cambiario permite observar además qué actividades tuvieron mayor participación en las transferencias registradas durante junio.

Energía: giró aproximadamente u$s165 millones al exterior.

giró aproximadamente al exterior. Alimentos, bebidas y tabaco: registró transferencias por unos u$s135 millones .

registró transferencias por unos . Minería: aportó alrededor de u$s125 millones .

aportó alrededor de . Entidades financieras: realizaron giros por unos u$s112 millones.

También tuvieron participación empresas vinculadas con oleaginosas y cereales, además de actividades relacionadas con metales comunes y su elaboración.

El mercado cambiario atraviesa así una nueva etapa: las empresas recuperaron la posibilidad de enviar dividendos al exterior mientras el BCRA continúa acumulando dólares y fortaleciendo sus reservas.