El bróker SBS analiza si es momento de invertir en las acciones de Telecom, tras su balance

Un importante broker de la City actualizó su valuación tras el balance y ve 12% de potencial para una conocida acción argentina

La empresa Telecom Argentina presentó un balance con una combinación que obliga a mirar más allá de la primera fila de números. La empresa consiguió aumentar con fuerza su rentabilidad, reducir costos y volver a obtener ganancias, mientras los ingresos permanecieron prácticamente estancados en términos reales y la cantidad de clientes móviles siguió en retroceso.

La discusión para el inversor pasa, entonces, por determinar cuánto de esa mejora ya quedó incorporado en el precio de TECO2 y de su ADR, que cotiza en Wall Street con el ticker TEO. El último informe de SBS Research aporta una referencia concreta al estimar un potencial de 12% para el ADR hasta fines de 2026, sujeto a una condición exigente sobre el riesgo país.

Telecom publicó los documentos completos del segundo trimestre de 2026 en su sitio de inversores. A partir de esos números, Agustín Carlos Cundari, analista de Equity de SBS, actualizó sus proyecciones y la valuación de la empresa.

Qué dejó el balance de Telecom

Las ventas consolidadas alcanzaron los $2.558.330 millones en moneda constante, prácticamente sin cambios frente al mismo período del año anterior y con una suba real de 1,6% frente al trimestre previo. Dentro de ese total, los ingresos por servicios avanzaron 2,4% interanual, mientras la venta de equipos cayó 34,9%.

La evolución fue dispar entre los distintos negocios y la cantidad de clientes móviles, incluyendo los incorporados con Telefónica Móviles Argentina, retrocedió 3% interanual hasta los 41,6 millones. Los accesos de banda ancha crecieron 3,2% y los abonados de televisión por cable aumentaron 6,1%, mientras las líneas de telefonía fija disminuyeron 38%.

La buena noticia apareció en los ingresos obtenidos por cada usuario, aquí Cundari destacó que "aumenta el ingreso promedio por cliente (ARPU) del segmento que más aporta a la facturación total, la telefonía móvil". Excluyendo a Telefónica Móviles Argentina, el ARPU de Personal mejoró 18,4% interanual en términos reales.

El fuerte salto del EBITDA

La principal fortaleza del trimestre estuvo en los márgenes. Según Cundari, "Así, el EBITDA llega a los $941.890mn, mejorando un 33,6% a/a y un 7,7% t/t en términos reales". El margen EBITDA se expandió 9,2 puntos porcentuales frente al año anterior y 2,1 puntos respecto del trimestre previo.

La mejora no provino de una aceleración de las ventas, ya que la facturación se mantuvo estable en términos reales. El impulso llegó por el lado de la eficiencia operativa y de la escala obtenida después de la adquisición de Telefónica Móviles Argentina.

El analista de SBS remarcó que "los costos operativos antes de depreciaciones y amortizaciones caen 12,5% a/a real". Esa reducción estuvo explicada principalmente por menores gastos laborales e indemnizaciones, que bajaron 17,7%, junto con recortes de 10,1% en honorarios, mantenimiento y materiales, y de 15,7% en comisiones y publicidad.

Las depreciaciones y amortizaciones también disminuyeron 7,2% en términos reales y, como resultado, el beneficio operativo llegó a $358.437 millones, casi cinco veces el registrado durante el mismo período del año anterior.

Telecom volvió a obtener ganancias

El resultado financiero negativo se redujo 86,3% interanual, desde $430.545 millones hasta $58.772 millones. La explicación estuvo vinculada con la menor pérdida por diferencias de cambio sobre los pasivos financieros, favorecida por la apreciación real del tipo de cambio durante el período.

Después de contabilizar el impuesto a las ganancias, Telecom obtuvo un beneficio consolidado de $182.557 millones, frente a una pérdida de $232.854 millones un año atrás. La ganancia atribuible a los accionistas controlantes alcanzó los $174.149 millones.

Sobre este punto, Cundari sostuvo que "el resultado en la línea final muestra una ganancia consolidada de $182.557mn que revierte las pérdidas del año pasado". El cambio frente al ejercicio anterior fue uno de los aspectos más favorables de la presentación.

La mejora contable también llegó a la caja y es acá donde el analista indicó que "Este buen desempeño en el resultado neto se traslada hacia su generación de caja". El flujo operativo creció 69% interanual en términos reales y permitió elevar 81% las inversiones de capital, además de afrontar intereses, dividendos y vencimientos de deuda.

Telecom cerró el trimestre con una caja de $956.689 millones, incluyendo inversiones, y una deuda financiera de $5.603.415 millones. El endeudamiento neto equivalió a 1,4 veces el EBITDA, por debajo de los niveles registrados tanto en el trimestre anterior como un año atrás.

Los riesgos que todavía pesan sobre la acción

La recuperación del ARPU móvil y la baja de costos ofrecen apoyo para los próximos resultados. La contracara es la persistencia de la caída en la cantidad de clientes, que podría limitar el crecimiento de los ingresos si los aumentos de precios dejan de compensar la reducción de la base de usuarios.

Cundari advirtió que "la persistente caída de clientes en este segmento mantiene bajo presión a los ingresos a futuro". Esa tensión entre menor cantidad de líneas y mayor facturación por usuario será uno de los puntos que el mercado seguirá con mayor atención.

Telecom también deberá sostener un elevado nivel de inversión. La cobertura de 4G ya alcanza al 98% de la población y la empresa incorporó 375 sitios de 5G durante el primer semestre de 2026. El despliegue tecnológico puede fortalecer la posición competitiva, al mismo tiempo exige mantener un flujo de caja robusto.

A esto se suma el proceso regulatorio por la compra de Telefónica Móviles Argentina que, luego de la aprobación parcial de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la empresa debe desprenderse de al menos cuatro millones de clientes móviles en el AMBA y otros dos millones en el interior. También deberá transferir 211.400 abonados de banda ancha en distintas jurisdicciones.

Cuánto puede subir Telecom según SBS

Después del balance, SBS actualizó la valuación de Telecom mediante un modelo de flujo de fondos descontados. La sociedad de bolsa proyecta que los ingresos podrán crecer por la recuperación del ARPU móvil, incluso contemplando la salida de más de seis millones de clientes en el corto plazo.

El informe estima que el ADR "cuenta con un upside en nuestro escenario base de 12%" hasta alcanzar los u$s16 hacia fines de 2026. Esa referencia corresponde al ADR TEO y no representa un precio objetivo directo para la acción TECO2 negociada en pesos en el Merval.

La estimación también depende de una variable externa relevante ya que el cálculo fue realizado "bajo el supuesto de que el riesgo país promediaría los 400 puntos básicos". Si ese escenario no se cumple, el costo de capital sería mayor y el valor presente de la empresa podría resultar inferior al proyectado.

Los múltiplos, mientras tanto, muestran una valuación más moderada que en el trimestre anterior, Telecom cotiza a 10,2 veces sus ganancias de los últimos doce meses y a cuatro veces su EBITDA, mientras la relación entre deuda neta y EBITDA bajó de 1,63 a 1,45 veces.

Telecom ¿comprar, vender o mantener?

SBS no emitió una recomendación formal de comprar, vender o mantener. Sin embargo, la valuación realizada por la sociedad de bolsa permite inclinar el veredicto hacia comprar, dado que proyecta un potencial de suba de 12% para el ADR de Telecom hasta los u$s16 hacia fines de 2026.

La estimación encuentra respaldo en la mejora del EBITDA, la expansión del margen, el regreso a las ganancias y la reducción del apalancamiento. A esto se suma la recuperación del ingreso promedio por cliente móvil, el negocio que más aporta a la facturación de la empresa.

La apuesta igualmente, en sí, presenta riesgos y un supuesto exigente. El precio objetivo supone que el riesgo país promediará los 400 puntos básicos y la pérdida de clientes móviles todavía amenaza el crecimiento de los ingresos. También resta conocer el impacto definitivo de las exigencias regulatorias vinculadas con la compra de Telefónica Móviles Argentina.

Por lo tanto, comprar aparece como la alternativa más consistente con la valuación de SBS, aunque con un potencial moderado y condicionado al escenario financiero utilizado por la sociedad de bolsa. Para quienes ya tienen la acción, el balance también ofrece argumentos para mantenerla hasta que el ADR se acerque al objetivo de u$s16.