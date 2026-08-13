La Ciudad de Buenos Aires quiere transformar los taxis y saca un crédito con tasa del 20%

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso firme en la modernización de su sistema de transporte de pasajeros mediante un plan de incentivos para la transición energética. A través del Banco Ciudad, el Ejecutivo porteño lanzó una línea de financiamiento para la adquisición de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables destinados al servicio de taxis. La iniciativa ya muestra sus primeros resultados en la vía pública: actualmente hay 12 unidades cero emisiones circulando por las calles porteñas y otros 120 taxistas se encuentran tramitando el préstamo, el cual ofrece montos de hasta $28 millones con una tasa fija anual del 20%, posicionándose como la más baja del mercado financiero.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, mantuvo un encuentro con los primeros choferes y propietarios que accedieron a la medida y destacó la conveniencia económica de la renovación. "Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial", sostuvo. En ese sentido, el mandatario agregó: "Los taxistas lo valoran: tienen un ahorro importante que les permite pagar la cuota sin costo y algunos todavía mejor, porque vendieron su anterior taxi a buen precio y empezaron a manejar un auto de categoría premium".

Créditos del Banco Ciudad para taxis eléctricos: todo lo que hay que saber

En la Ciudad de Buenos Aires operan unos 18.000 taxis, y el salto hacia la electromovilidad representa una reducción drástica en los costos diarios de trabajo. Según datos oficiales del GCBA, el costo operativo de un taxi eléctrico equivale a tan solo el 20% de lo que gasta un vehículo a nafta o GNC, lo que implica un ahorro del 80% en combustible. A esto se suma un gasto de mantenimiento sensiblemente menor: un motor eléctrico posee apenas 40 piezas móviles frente a las 450 de un motor a combustión interna, reduciendo la frecuencia y el costo de los arreglos mecánicos.

El gobierno porteño lanzó una línea de créditos para que taxistas puedan comprarse autos eléctricos

Asimismo, la normativa porteña contempla importantes beneficios impositivos y de circulación:

Patentes para autos eléctricos: Cuentan con una exención permanente del 100% en el pago del impuesto a la patente.

Cuentan con una exención permanente del 100% en el pago del impuesto a la patente. Patentes para autos híbridos: Quedan exentos al 100% durante los dos primeros años. A partir del tercer año aplican reducciones progresivas (60%, 40% y 20%), tributando la totalidad recién al sexto año (salvo unidades de más de $60 millones, cuya exención dura un año).

Quedan exentos al 100% durante los dos primeros años. A partir del tercer año aplican reducciones progresivas (60%, 40% y 20%), tributando la totalidad recién al sexto año (salvo unidades de más de $60 millones, cuya exención dura un año). Peajes: Jorge Macri confirmó que se prorrogará por un año más la exención del pago de peajes para vehículos eléctricos en todas las autopistas de la red urbana.

Taxis eléctricos: autonomía de 400 kilómetros y carga rápida en media hora

Las unidades 100% eléctricas e híbridas enchufables homologadas para el servicio cuentan con una autonomía de entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga, una cifra que supera ampliamente el recorrido promedio diario de un taxi en la Capital, estimado en unos 220 kilómetros. Para la recarga de las baterías, el sistema admite tres modalidades: carga lenta (mediante enchufe doméstico tradicional), semi rápida y rápida. Esta última opción, disponible en estaciones de servicio habilitadas, permite completar la totalidad de la batería en tan solo media hora.

"Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo. Y a partir de 2027 el 30% de la flota de colectivos funcionará con energía limpia", concluyó el Jefe de Gobierno, acompañado por el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, y el secretario de Tránsito, Darío Antiñolo. La solicitud de los créditos se realiza de manera 100% digital a través del sitio web oficial del Banco Ciudad.