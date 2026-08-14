* La tasa efectiva de financiación en Mercado Pago se dispara en los plazos cortos; saltar de 1 a 2 cuotas es costoso.

En el escenario económico actual de Argentinal del país, el pago en cuotas con tarjeta de crédito o mediante billeteras digitales se ha consolidado no solo como un hábito cultural de consumo, sino como un mecanismo imprescindible de supervivencia financiera. Frente a la pérdida del poder adquisitivo y la constante liquidez comprometida de los hogares, fraccionar consumos de bienes durables o insumos cotidianos es la norma. Sin embargo, en el universo de las fintech —y de Mercado Pago en particular— no todas las opciones de financiación responden a la misma lógica matemática ni ofrecen la misma conveniencia.

A diferencia de los programas estatales con tasas subsidiadas (como las históricas Cuotas Simple), las plataformas de cobro privado aplican esquemas de recargos basados en el costo de fondeo, la liquidez y las proyecciones de riesgo crediticio. Para el comprador desprevenido, la tentación de "dar un pequeño salto" desde el pago al contado hacia un fraccionamiento breve puede implicar un costo financiero desproporcionado.

La radiografía del costo financiero en Mercado Pago

Tomando como ejemplo una compra de $10.000 en Mercado Pago, es interesante hacer un desglose de la grilla completa de cuotas para analizar el impacto de las tasas efectivas aplicadas y revelar cuál es, cuantitativamente, la peor decisión financiera al momento de pagar. En tal sentido, la siguiente tabla presenta los valores por cuota, los totales finales abonados por el consumidor y la tasa de recargo efectiva respecto del valor en un solo pago:

detalle de las cuotas

En función de la tabla y bajo la perspectiva de la economía personal y los efectos financieros, la respuesta sobre "cuál es el peor plazo" se bifurca en dos análisis clave: la tasa efectiva en función de la cantidad de cuotas y en cuanto se encarece la compra según los plazos.

La peor opción por distorsión de tasa: pagar en 2 cuotas

El análisis más alarmante de la estructura de precios de Mercado Pago radica en la opción de 2 cuotas. Si un consumidor decide no pagar en 1 cuota ($10.000) y prefiere diferir el gasto en apenas dos pagos mensuales de $6.141, termina pagando un total de $12.281. Esto representa un recargo directo e inmediato del 22,81% por solo 60 días de financiamiento. Convertido a una tasa mensual, implica un costo del 11,4% mensual, una cifra que destruye cualquier lógica de mercado y supera ampliamente las tasas implícitas de los tramos más largos.

En cambio, si se analiza que efecto tiene pasar de 2 cuotas ($12.281) a 3 cuotas ($12.542), este salto solo encarece el producto en $261 extra (+2,12%), pero otorga un 50% más de tiempo para cancelar la deuda. La penalización inicial por pasar de 1 a 2 cuotas ($2.281) es desproporcionada respecto a la extensión del plazo.

La peor opción por costo nominal total: pagar en 24 cuotas

En el otro extremo del espectro se ubica la financiación a 2 años. Al optar por 24 cuotas de $760, la factura final asciende a $18.232. El recargo sobre la compra original es del 82,32% ($8.232 adicionales). Si bien 24 cuotas pulverizan el impacto del pago inicial en el presupuesto corriente (la cuota representa apenas un 7,6% del valor total inicial), obliga al usuario a asumir una tasa de interés real que únicamente se justifica si la inflación acumulada a dos años supera con creces ese porcentaje.

Por otra parte, cabe preguntarse si el mito vigente durante mucho tiempo de que "la cuota la paga la inflación" sigue vigente y si se produjo algún cambio en el escenario actual?

En épocas de hiperinflación o de aceleración constante de precios con tasas reales negativas, financiar consumos incluso con recargos iniciales resultaba un negocio rentable: la rápida pérdida de valor del peso hacía que a partir del tercer o cuarto mes el peso de la cuota fija sobre el salario fuera insignificante, diluyendo por completo el costo financiero original.

Para el economista Salvador Di Stéfano "Muchos siguen pensando con el chip de la alta inflación, creyendo que la cuota se paga sola. En un proceso de desinflación, la cuota te liquida el presupuesto si no mirás el costo financiero".

Sin embargo, el escenario macroeconómico actual modificó sustancialmente esa ecuación. Con tasas de inflación sustancialmente más bajas y un contexto donde los ingresos reales y los salarios nominales se reajustan a un ritmo sensiblemente más moderado, el "efecto licuadora" ya no actúa de forma automática ni con la ferocidad del pasado.

Asumir hoy un recargo del 22,81% en solo 60 días (opción de 2 cuotas) o del 82,32% a dos años (24 cuotas) exige que el ritmo de depreciación de la moneda supere de manera holgada esos porcentajes para que la decisión sea neutra o positiva. Cuando la inflación se modera, los costos financieros fijos se "congelan" en términos reales mucho más altos sobre la estructura de gastos familiares, convirtiendo compromisos a largo o mediano plazo en mochilas pesadas que el salario ya no licúa con la facilidad de antaño.

¿Por qué puede fallar la lógica del consumidor?

Es habitual que un usuario tienda a pensar: "Si 2 cuotas tiene un recargo bajo en pesos ($2.281), es una opción segura para no descapitalizarme este mes". Sin embargo, los números demuestran lo contrario:

Tramo 1 a 2 cuotas: Incremento de costo del 22,81% para ganar 30/60 días.

Tramo 2 a 3 cuotas: Incremento de costo de solo 2,61% para ganar 30 días adicionales.

Tramo 3 a 4 cuotas: Incremento de costo del 2,64%.

Tramo 4 a 6 cuotas: Incremento de costo del 6,94% acumulado por 2 meses más.

Esto significa que la fintech "cobra carísimo" el costo de entrada al sistema de financiación. Una vez que el usuario aceptó pagar el costo de ingresar al crédito (la "puerta de entrada" del 22,81%), añadir un mes más de plazo (pasar a 3 cuotas) resulta casi gratuito en comparación. En definitiva, el consejo de los analistas es "nunca elija 2 cuotas en Mercado Pago".

Si dispone de la liquidez pero busca estirar pagos, la alternativa racional es pagar en 1 cuota (sin recargo) o directamente saltar a 3 cuotas, donde la tasa de interés por día adicional financiado cae drásticamente", expresa el analista Agustín Cramo.En igual sentido, "lo más atinado es reservar las 12, 18 o 24 cuotas únicamente para bienes de capital durables donde la depreciación o la inflación esperada neutralicen el 82% de costo financiero", concluye.