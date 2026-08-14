El cierre de la primera quincena de agosto muestra una caída generalizada de las acciones del Merval, con solo dos papeles que muestran subas

Un clima de cautela y toma de ganancias dominó la renta variable local durante las dos primeras semanas del mes. Mientras las acciones de sectores financiero y energético sufrieron los mayores embates, solo un puñado de papeles industriales y de servicios lograron cerrar en terreno positivo.

En apretada síntesis, el Panel Líder muestra una clara tendencia negativa en pesos y una mayor presión medida en dólares, en tanto que en el exterior los ADRs muestran un comportamiento dispar, con mayor selectividad entre bancos, energéticas y utilities. El riesgo país, por su parte, gira en torno de los 469 puntos, después de encadenar nueve ruedas de subas.

La lectura de fondo es la siguiente: agosto está mostrando que el rally de las acciones argentinas perdió fuerza. El mercado ya no mira solamente resultados empresariales y mejora macroeconómica: empieza a exigir una prima adicional por el riesgo político y electoral, especialmente pensando en 2027.

Las caídas más profundas: golpe al sector bancario y a la construcción

El podio de los retrocesos mensuales está encabezado por Loma Negra (LOMA), que sufrió un desplome del -19,5% en lo que va de agosto, reflejando la desaceleración de la actividad en el sector de la construcción y de los despachos de cemento. No obstante, el castigo más uniforme y severo se concentró en el sector financiero, que registró pérdidas de doble dígito en casi la totalidad de sus entidades:

BBVA Argentina (BBAR): -17,5%

Banco Macro (BMA): -14,3%

Banco Supervielle (SUPV): -13,8%

Grupo Financiero Galicia (GGAL): -11,9%

En paralelo, las empresas energéticas y de servicios públicos (utilities) tampoco lograron eludir la corriente vendedora. Edenor (EDN) lideró los retrocesos del rubro con un -14,2%, seguida muy de cerca por Central Puerto (CEPU) con un -14,1%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) con un -11,3% y Pampa Energía (PAMP) con una baja del -10,0%.

Las que se salvan: los islotes verdes del panel líder

En medio del ajuste generalizado, solo dos compañías lograron nadar a contracorriente y registrar variaciones mensuales acumuladas positivas en la primera quincena. En primer lugar, Ternium Argentina (TXAR) se consolidó como la acción de mejor desempeño en la quincena, anotando una suba del +10,3% en el mes y acumulando un saldo anual positivo de +7,6%. Luego se posiciona MetroGAS (METR), que mostró una destacada resistencia al clima vendedor con un avance acumulado del +9,0% en lo que va de agosto.

Por su parte, aunque papeles de peso pesado como YPF (YPFD) y Telecom (TECO2) no escaparon a la corrección mensual (-4,5% y -4,2% respectivamente), mantienen un balance anual marcadamente sólido, con subas acumuladas en el año del +45,2% para la petrolera estatal y del +20,0% para la firma de telecomunicaciones.

¿Rotación de carteras o pausa técnica?

Analistas del mercado financiero coinciden en que la dinámica observada responde a un conjunto de factores técnicos y macroeconómicos, entre los que se destacan un reacomodamiento tras las subas acumuladas. Para el analista Agustín Cramo "El mercado venía de registrar subas en términos reales en meses previos, especialmente en el sector bancario y en los ADRs, por lo que la corrección actual responde en gran medida a una toma de ganancias saludable por parte de inversores institucionales.",

A lo anterior se suma la sensibilidad del sector financiero, ya que las acciones bancarias sufren de manera directa el reajuste en los márgenes financieros por la baja de tasas y el proceso de migración de liquidez desde los pasivos remunerados hacia crédito privado, un proceso que genera volatilidad en los balances de corto plazo. "Otro elemento importante es el castigo que vienen sufriendo las carteras por el avance de la mora, en particular de las familias", concluyó Cramo.

De ahora en más la pregunta que ronda en las mesas de las sociedades de bolsa es si se trata de una baja permanente o es un piso para iniciar la recuperación. En tal sentido, para la segunda quincena del mes, los operadores anticipan que la atención estará centrada en como responda el mercado a las proyecciones de inflación de septiembre, la liquidación de divisas y las señales que pueda enviar el Banco Central en cuanto al ritmo de acumulación de reservas.

En cuanto a lo que se puede esperar, desde One618, sostienen que el Merval está entre 15% y 20% por debajo del nivel que correspondería a un riesgo país cercano a 450 puntos. Si se cerrara esa brecha, el índice podría volver hacia la zona de u$s 2.200. Por eso, recomienda tácticamente mirar especialmente a los bancos.

En igual sentido, el analista Gustavo Ber también observa un desacople entre las acciones y el riesgo soberano. Según su lectura, una normalización de esa relación permitiría que el Merval vuelva a superar los u$s 2.100. Además, considera que en un escenario favorable las acciones podrían subir bastante más que los bonos.

Desde Balanz Capital, en cambio, el diagnóstico es más defensivo, pues pasó a una posición neutral porque entiende que buena parte de las buenas noticias macroeconómicas ya fueron incorporadas a los precios y faltan nuevos drivers capaces de generar otra etapa alcista.

¿Dónde ven oportunidades?

Más allá de cierta discrepancia sobre lo que puede suceder, la coincidencia más clara aparece en energía. Balanz mantiene entre sus preferidas a Vista Energy y Pampa Energía, además de Corporación América Airports y Ternium Argentina. En bancos también aparecen oportunidades, aunque con mayor volatilidad. Sobre este punto, Delphos Investment destaca particularmente a Supervielle, al considerar que cotiza con un descuento excesivo respecto de otros bancos líderes y que la mejora de la calidad de cartera y la reducción del costo de riesgo pueden impulsar el ROE.

En cuanto a YPF, Adcap mantiene recomendación de compra y un precio objetivo de u$s63 para los próximos 12 meses, lo que implicaba al momento del informe un potencial de aproximadamente 28%. El argumento combina los buenos resultados de la petrolera con proyectos vinculados a Argentina LNG y Vaca Muerta.

La conclusión para la primera quincena de agosto: el Merval está más barato, pero barato no significa necesariamente que haya llegado el momento del rebote. La City está dividida entre quienes creen que el desacople con el riesgo país ofrece una oportunidad y quienes prefieren esperar un nuevo catalizador. El factor que empieza a pesar cada vez más es 2027: elecciones, continuidad del programa económico y capacidad de refinanciar los vencimientos en dólares.