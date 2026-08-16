Nubank voló tras un buen balance y dos brókers analizan si es momento de invertir en su CEDEAR

La acción de este banco digital saltó tras el balance y dos poderosas mesas de la City revisan si todavía conserva potencial para seguir subiendo

El último balance de Nu Holdings, la sociedad controlante del grupo Nubank, volvió a despertar el entusiasmo del mercado, luego de mostrar una aceleración de la rentabilidad, un crecimiento de dos dígitos en su base de clientes y una expansión de la cartera de crédito que no estuvo acompañada por un deterioro estructural de la calidad crediticia. La reacción fue inmediata, ya que la acción llegó a avanzar 14% en las operaciones previas a la apertura y terminó con una suba cercana al 10%, según los informes de 2 importantes mesas de la City, IOL Inversiones y SBS.

Los resultados fueron mejores que los esperados en ingresos y ganancia por acción, al tiempo que México empezó a consolidarse como el próximo gran motor de la fintech nacida en Brasil.

La contracara aparece en la suba de la morosidad de más de 90 días, una valuación que volvió a encarecerse después del salto bursátil y las elevadas expectativas que ya pesan sobre la empresa.

NU superó las expectativas y aceleró sus ganancias

Nu Holdings registró ingresos por u$s5.513 millones, con un crecimiento interanual del 39% medido a moneda constante, de acuerdo con el informe de IOL Inversiones. El resultado quedó por encima de los u$s5.480 millones previstos por el consenso de analistas y confirmó que la fintech continúa creciendo a un ritmo poco habitual para una empresa que ya reúne casi 140 millones de usuarios.

SBS utiliza una medición más amplia y reporta ingresos operativos netos por u$s5.876 millones, integrados por u$s5.059 millones provenientes del resultado neto por intereses y otros u$s816 millones vinculados con actividades no relacionadas con intereses. Por esa diferencia metodológica, los dos informes presentan cifras de ingresos distintas, pese a que coinciden en el fuerte crecimiento interanual del negocio.

El resultado neto alcanzó los u$s1.061 millones, con una mejora nominal del 66,6% frente al mismo período del año anterior. Medido en moneda constante, el incremento fue del 49%, además de registrar un avance trimestral del 17%.

La ganancia por acción llegó a u$s0,22 y también superó los u$s0,20 que proyectaba el consenso del mercado.

A su vez, la mejora más contundente apareció en el retorno sobre el patrimonio, que se ubicó en torno del 33%, después de haber permanecido cerca del 29% durante el trimestre previo. El margen financiero ajustado por riesgo también mostró una recuperación considerable al pasar del 9,5% al 12,4%, favorecido por el crecimiento de la cartera, la mayor participación de préstamos personales sin garantía y la colocación de depósitos en activos de mayor rendimiento.

Más clientes y una mayor monetización del negocio

La compañía incorporó 4 millones de usuarios durante el trimestre y cerró el período con 139 millones de clientes, un 13% más que un año atrás. Brasil continúa concentrando el grueso de las operaciones, con cerca de 118 millones, seguido por México con 15,8 millones y Colombia con algo más de 5 millones.

El crecimiento de la base de usuarios estuvo acompañado por una mejora en la monetización. El ingreso promedio mensual por cliente activo, conocido como ARPAC, aumentó un 22% interanual en moneda constante y llegó a u$s17,10, con una tasa de actividad del 83,5%. Esto implica que Nu no solamente suma cuentas, también consigue que una proporción elevada de sus clientes utilice con mayor frecuencia sus tarjetas, préstamos, depósitos y otros servicios financieros.

México fue uno de los puntos más destacados del balance, debido a que su ARPAC alcanzó los u$s12,30. En una etapa comparable de su desarrollo, Brasil generaba u$s5,60 por usuario, una diferencia que expone una monetización mucho más acelerada del mercado mexicano.

En julio, la empresa ya había superado los 16 millones de clientes en ese país y, según IOL, pasó a convertirse en el banco digital más grande de México.

Juan Pablo Iacaruso, analista de Equity de SBS, destacó especialmente esta oportunidad: "Finalmente, el mayor catalizador de este optimismo radica en el extraordinario potencial que la compañía ve en México".

El especialista agregó: "Al operar ahora con una licencia de banco múltiple, Nu considera a este país como una de las oportunidades más atractivas de su historia, replicando el exitoso modelo de Brasil a un ritmo mucho más acelerado y logrando que sus nuevas cohortes moneticen más rápido y con mayor rentabilidad, lo que cimenta las bases para su próxima gran fase de crecimiento en la región".

La morosidad concentra las mayores dudas

La morosidad temprana, correspondiente a atrasos de entre 15 y 90 días, bajó desde el 5,02% hasta aproximadamente el 4,85%, favorecida por factores estacionales. La mora superior a 90 días avanzó desde el 6,5% hasta el 6,9%, un movimiento que todavía no preocupa a los analistas, aunque deberá seguirse durante los próximos balances.

Las previsiones por incobrabilidad aumentaron desde u$s6.142 millones hasta u$s6.642 millones, con la expansión de la cartera explicando más de dos tercios de esa variación. El banco sostuvo que el incremento no responde a un deterioro generalizado de los préstamos y mantiene una cobertura equivalente al 244% de la cartera vencida por más de 90 días.

La cartera total de crédito llegó a u$s39.400 millones, con un crecimiento interanual del 37% en moneda constante. Dentro de ese monto, las tarjetas explicaron u$s26.000 millones, los préstamos personales sin garantía aportaron u$s10.300 millones y los créditos garantizados representaron otros u$s3.100 millones.

Los depósitos, por su parte, crecieron un 18% interanual hasta los u$s45.300 millones, distribuidos entre u$s36.400 millones en Brasil, u$s5.700 millones en México y u$s3.300 millones en Colombia. La relación entre préstamos y depósitos subió al 58%, lo que muestra que Nu está utilizando una parte mayor de sus recursos para financiar activos con más rentabilidad.

Qué espera la empresa para los próximos meses

La conducción de Nu prevé que el margen financiero ajustado por riesgo se mantenga alrededor del 12,4%, apoyado en la optimización del balance y en la mayor participación de préstamos con rendimientos elevados. También proyecta que el ratio de eficiencia promediará cerca del 20% durante 2026, después de los mayores gastos en marketing, inmuebles y expansión internacional registrados durante el último trimestre.

Estados Unidos aparece como la próxima frontera estratégica, aunque la empresa todavía transita una etapa inicial de prueba y aprendizaje. La gerencia aseguró que este desembarco no incrementará el ratio de eficiencia en más de 100 puntos básicos, una promesa relevante porque el mercado podría castigar cualquier expansión que demande demasiado capital o postergue la mejora de los márgenes.

Iacaruso sostuvo: "No obstante, los resultados del 2T26 reafirman la sólida trayectoria de Nu Holdings y proyectan un horizonte sumamente optimista". El analista también remarcó que la cobertura sobre la cartera vencida, el crecimiento de usuarios y la rápida evolución de México permiten mantener una visión favorable pese al avance de la mora tardía.

La valuación todavía acompaña

Antes de incorporar la reacción posterior al balance, IOL calculaba que la acción cotizaba a una relación precio sobre ganancias de 18,9 veces para los últimos doce meses y de 15,9 veces sobre las utilidades esperadas. Con el avance del 14% observado en las operaciones previas a la apertura, esos múltiplos subirían hasta 21,4 y 18 veces, respectivamente.

La valuación dejó de ser tan barata después del salto, aunque IOL considera que continúa siendo compatible con el ritmo esperado de crecimiento de las ganancias. El informe mantiene su tesis de sobreponderación, lo que implica asignarle a NU una participación superior a la que tendría dentro de una cartera de referencia, siempre de acuerdo con el perfil y la tolerancia al riesgo del inversor.

SBS aporta una advertencia relevante sobre las expectativas acumuladas. Iacaruso explicó: "En lo que llevamos del 2026, la acción de Nu cae un 9,8%, explicado por las altas expectativas que el mercado tiene con el papel, algo que había sido manifestado claramente en la presentación de resultados anterior, correspondiente al 1T26". La empresa puede presentar buenos números y enfrentar una caída bursátil si el mercado esperaba un desempeño todavía más exigente.

NU después del balance ¿comprar, vender o mantener?

Por esto, ambos informes ofrecen argumentos que favorecen una postura positiva, con una diferencia importante. IOL sostiene expresamente la recomendación de sobreponderación, en tanto que SBS describe un panorama optimista sin emitir una recomendación formal de compra, venta o mantenimiento.

Para quien busca crecimiento a largo plazo y acepta volatilidad, el balance habilita una compra gradual, especialmente ante eventuales correcciones que reduzcan el costo de entrada. El avance de las ganancias, el ROE cercano al 33%, la expansión de México y el crecimiento del ingreso por cliente respaldan esa alternativa, aunque perseguir la acción inmediatamente después de un salto de dos dígitos eleva el riesgo de pagar de más.

Para quien ya posee NU, el resultado ofrece fundamentos para mantener la posición, debido a que no surgieron elementos que justifiquen la necesidad de vender sus papeles. La suba de la mora tardía requiere seguimiento y la valuación volvió a tornarse exigente, dos factores que aconsejan evitar una exposición excesiva dentro de la cartera.

La venta o reducción solo tendría sentido para inversores con baja tolerancia al riesgo, una posición demasiado concentrada o un horizonte de corto plazo.

Por todo esto, con los datos disponibles, el veredicto de estas dos importantes mesas de la City se inclina por comprar o mantener, con la morosidad, la expansión internacional y el precio pagado como las tres variables que definirán el resultado de la apuesta.