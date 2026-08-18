La Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene durante agosto un esquema de promociones para compras en supermercados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Los descuentos varían según la cadena, el día de la semana, el monto de la compra y el mecanismo utilizado para acreditar el reintegro.

Las promociones comenzaron a regir el 1° de agosto y contemplan beneficios en supermercados de alcance nacional, cadenas mayoristas y comercios del interior bonaerense. A este esquema se suman descuentos destinados a otros rubros, entre ellos comercios de cercanía, ferias y mercados, librerías y farmacias.

Además, quienes cobran jubilaciones y pensiones a través del Banco Provincia cuentan con un beneficio adicional del 5%. Este ahorro puede combinarse con las promociones vigentes en los supermercados que participan del programa, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada operación.

Cuenta DNI ofrece descuentos según el supermercado y el día de compra

El calendario de promociones de Cuenta DNI en agosto establece diferentes porcentajes de descuento y topes de reintegro. Algunas propuestas no tienen límite de devolución, mientras que otras establecen un monto máximo semanal o diario.

En el caso de Día, la billetera digital del Banco Provincia ofrece un 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. La promoción permite acceder al beneficio durante la jornada correspondiente, bajo las condiciones establecidas por el programa.

Los supermercados del interior bonaerense cuentan con una promoción del 15% de descuento los martes y miércoles. En este caso, el beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta y requiere una compra mínima de $30.000.

Dentro de esta propuesta participan 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco, tanto en Casa Central como en la sucursal Juan XXIII, según el listado informado por el Banco Provincia.

Por su parte, Nini Mayorista ofrece durante los martes un 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona. El beneficio se encuentra disponible para las compras realizadas en las sucursales de la cadena.

Carrefour, La Anónima y otras cadenas tienen promociones durante agosto

Entre las promociones de Cuenta DNI para supermercados también se encuentra la correspondiente a Carrefour. La cadena ofrece un 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

La promoción alcanza a los distintos formatos comerciales de la compañía, incluidos Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. En este caso, la devolución se realiza en el acto, por lo que el descuento se acredita durante la operación de compra.

Otra de las cadenas incorporadas al esquema de agosto es La Anónima, que ofrece un 10% de descuento los miércoles. El beneficio tiene un tope de reintegro de $5.000 por semana y requiere realizar una compra mínima de $25.000 semanales por persona.

En tanto, Josimar ofrece un 10% de descuento los miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. La promoción se encuentra sujeta a las condiciones establecidas para las operaciones realizadas con Cuenta DNI.

La cadena Toledo también participa del calendario de promociones. En sus sucursales se puede acceder a un 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. A diferencia de otras propuestas, el beneficio no se acredita en el momento de la compra, sino mediante un reintegro posterior.

Según las condiciones informadas, el reintegro correspondiente a Toledo se realiza dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Chango Más ofrece 20% de descuento los jueves

Entre las alternativas disponibles durante agosto aparece también Chango Más, que ofrece uno de los porcentajes de descuento más altos dentro del esquema de supermercados de Cuenta DNI.

La promoción contempla un 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. En este caso, la devolución se realiza en el acto, por lo que el beneficio se refleja durante la operación de compra.

De esta manera, quienes utilizan Cuenta DNI para comprar en supermercados pueden encontrar promociones distribuidas a lo largo de distintos días de la semana. El porcentaje de ahorro y el mecanismo de devolución dependen de la cadena elegida.

La existencia o no de un tope también cambia según el comercio. Mientras algunas promociones permiten obtener el descuento sin un límite máximo de reintegro, otras establecen topes semanales o diarios que deben tenerse en cuenta antes de realizar la compra.

El calendario de descuentos de Cuenta DNI para supermercados

Las principales promociones informadas para agosto pueden resumirse de la siguiente manera:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana y por cuenta. Se requiere una compra mínima de $30.000

15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de y por cuenta. Se requiere una compra mínima de $30.000 Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con un tope de $20.000 por día y por persona

15% de descuento los martes, con un tope de y por persona Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Incluye Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Incluye Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con un tope de $5.000 por semana y una compra mínima de $25.000 semanales por persona

10% de descuento los miércoles, con un tope de $5.000 por semana y una compra mínima de $25.000 semanales por persona Josimar: 10% de descuento los miércoles, con un tope de $6.000 por semana

10% de descuento los miércoles, con un tope de $6.000 por semana Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. La devolución se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra

15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. La devolución se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto

El esquema contempla, por lo tanto, promociones con características diferentes. Antes de realizar una compra, es necesario considerar el día correspondiente, el porcentaje de descuento, el eventual monto mínimo, el tope de reintegro y el momento en que se acredita la devolución.

Qué otros beneficios ofrece Cuenta DNI durante agosto

Las promociones de Cuenta DNI en agosto no se limitan a los supermercados. El Banco Provincia informó que durante el mes también continúan los beneficios en distintos rubros comerciales.

Entre ellos se encuentran los comercios de cercanía, además de ferias y mercados, librerías y farmacias. Las condiciones de cada promoción dependen del rubro y del comercio participante, por lo que los porcentajes de descuento, topes y días de vigencia pueden variar.

El programa de promociones de la billetera digital forma parte de los beneficios disponibles para las personas que utilizan Cuenta DNI como medio de pago. Para acceder a los descuentos, las compras deben realizarse bajo las condiciones establecidas para cada promoción.

En el caso de los supermercados, el esquema de agosto distribuye los beneficios durante distintos días de la semana. Esto permite identificar qué cadenas participan en cada jornada y cuáles son los límites establecidos para cada reintegro.

El beneficio adicional para jubilados y pensionados

Las personas que cobran jubilaciones y pensiones a través del Banco Provincia cuentan además con un 5% de ahorro adicional. Este beneficio puede combinarse con las promociones que ofrecen los supermercados participantes.

La posibilidad de acumular ambos beneficios depende de las condiciones de cada promoción y del comercio en el que se realiza la compra. Por eso, quienes pertenecen a este grupo deben considerar tanto el descuento general de Cuenta DNI como el beneficio adicional asociado al cobro de haberes mediante el Banco Provincia.

El esquema vigente durante agosto mantiene así distintas alternativas para realizar compras en supermercados y otros establecimientos comerciales utilizando la billetera digital. Los descuentos no son iguales en todos los comercios y tampoco tienen los mismos límites de devolución.

Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

Para utilizar las promociones es necesario contar con Cuenta DNI y realizar el pago mediante la aplicación en los comercios adheridos que correspondan a cada beneficio.

La principal diferencia entre las promociones está vinculada con el mecanismo de devolución. En algunos supermercados, como Carrefour y Chango Más, el reintegro se realiza en el acto. En otros casos, como Toledo, la devolución se acredita posteriormente, dentro del plazo establecido.

También existen promociones que establecen topes semanales, como las de La Anónima y Josimar, y otras que fijan límites diarios, como la de Nini Mayorista. En los supermercados del interior bonaerense, además, se exige alcanzar un determinado monto mínimo de compra para acceder al descuento.

Por ese motivo, el beneficio final puede depender del monto de la operación y de las condiciones particulares de cada cadena. La información correspondiente a cada promoción permite conocer previamente qué porcentaje se aplica, cuál es el tope disponible y cuándo se acredita el reintegro.

Durante agosto, Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene de esta manera un calendario de promociones para supermercados que se distribuye entre lunes, martes, miércoles y jueves, junto con beneficios destinados a otros rubros comerciales. Las propuestas incluyen descuentos de entre el 10% y el 20%, con modalidades de devolución y límites diferentes según el establecimiento.