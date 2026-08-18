Cómo operan las falsas mutuales, qué dicen los expertos y la guía paso a paso para frenar los débitos no autorizados y pedir la devolución del dinero

La problemática de los descuentos no autorizados por recibo de sueldo (código de descuento e-código) es una de las modalidades de estafa más complejas en el ámbito previsional argentino. Combina ingeniería social con vacíos de fiscalización y el uso indebido de convenios de código de descuento concedidos a mutuales, cooperativas y compañías financieras.

Ante la gravedad de la situación, la ANSES lanzó una nueva advertencia para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ante la aparición de intentos de estafa a través de llamadas, mensajes y redes sociales. "Hoy el principal vector de vulnerabilidad no está solo en el engaño telefónico, sino en la falta de trazabilidad con la que muchas mutuales o cooperativas cargan códigos de descuento en el sistema de liquidación de ANSES", explica el abogado especialista en derecho previsional Eugenio Semino, Ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

El experto advierte que "Muchas de estas entidades operan como meros 'sellos de goma' que revenden su código a prestamistas informales. Al jubilado le terminan descontando cuotas de préstamos que nunca solicitó o con tasas usurarias que superan el límite del haber neto".

¿Cómo funciona la maniobra del engaño?: El circuito se apoya en tres etapas: la captación de datos personales, la falsificación o adulteración de la firma del contrato y la carga del "código de descuento" en el sistema de liquidación previsional (ANSES o cajas provinciales).

Principales vías de ejecución

Las modalidades más frecuentes incluyen:

Falsos asesores o gestores de ANSES: Delincuentes contactan al adulto mayor prometiendo una supuesta "reparación histórica", actualización de haberes o trámite de subsidio. Para iniciar el "trámite", solicitan una foto del DNI (frente y dorso), el número de CUIT/CUIL y una validación biométrica o prueba de vida. Con esa documentación, generan la solicitud de crédito ante la entidad privada o mutual asociada

Delincuentes contactan al adulto mayor prometiendo una supuesta "reparación histórica", actualización de haberes o trámite de subsidio. Para iniciar el "trámite", solicitan una foto del DNI (frente y dorso), el número de CUIT/CUIL y una validación biométrica o prueba de vida. Con esa documentación, generan la solicitud de crédito ante la entidad privada o mutual asociada Mutuales y "Cueva" financiera interconectada: Muchas de estas mutuales no operan como prestamistas directos, sino que revenden la capacidad de su "código de descuento" institucional a prestamistas privados informales que aplican tasas de interés desmedidas o directamente liquidan préstamos inexistentes

Muchas de estas mutuales no operan como prestamistas directos, sino que revenden la capacidad de su "código de descuento" institucional a prestamistas privados informales que aplican tasas de interés desmedidas o directamente liquidan préstamos inexistentes Falsa venta o servicios no solicitados: Se hace pasar la cuota del préstamo bajo el concepto de "cuota social", "seguro de sepelio", "asistencia médica" o "gastos administrativos" de la mutual, descontando montos mensuales sin consentimiento explícito

Puntos clave para evitar caer en el fraude

ANSES no otorga créditos directos actualmente: Es fundamental destacar que el organismo no otorga líneas de créditos personales para jubilados o pensionados. Cualquier llamado, mensaje de WhatsApp o anuncio publicitario que prometa "Préstamos ANSES" debe considerarse un intento de estafa. En forma paralela, es importante el resguardo del DNI y fotos de perfil, lo cual implica que nunca se deben enviar copias digitales del DNI ni fotos sosteniendo el documento a desconocidos o a números de WhatsApp no verificados.

También se debe tener presente que todos los trámites de la seguridad social son gratuitos y de gestión personal y a manera de prevención es importante la revisión periódica del Recibo de Haberes: Verificar mensualmente la columna de "Descuentos" en el recibo de cobro (descargable por la plataforma Mi ANSES o el cajero automático) para detectar nombres de mutuales, cooperativas o códigos imprevistos.

Guía de acción: Qué hacer si ya descuentan cuotas no autorizadas

Si al consultar el recibo de liquidación de haberes aparece un ítem por una mutual o crédito no reconocido, el jubilado debe iniciar inmediatamente la vía de reclamo, para lo cual se debe identificar la entidad y el código de descuento.

Para ello se debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección Jubilados y Pensionados → Consultar descuentos de mutuales y otras entidades. El sistema desplegará el nombre de la entidad, el número de código de descuento, el monto total del crédito y la cantidad de cuotas pactadas.

Luego se solicita la suspensión de descuentos (Reclamo por no reconocimiento), utilizando la opción de detención que brinda el organismo y en la misma sección de Mi ANSES, se selecciona la opción Hacer reclamo. El sistema permite marcar el ítem correspondiente y solicitar la baja del descuento directo de los haberes por no haber sido contratado.

El paso siguiente es frenar los débitos que pasen vía cuenta bancaria. Para ello se ingresa al Home Banking y se ejecuta una Baja de la Adhesión o un Stop Debit, además de solicitar la reversión del dinero debitado dentro de los 30 días. "Ante esta maniobra, el reclamo no debe ser solo por la vía administrativa de ANSES; hay que exigir la reversión inmediata a través del INAES y la justicia por suplantación de identidad o falsificación de firma", advierte el especialista.

En relación con lo anterior, el último paso, si se quiere formalizar la presentación institucional y legal, es hacer una presentación en los siguientes organismos:

INAES (Instituto Nacional de Asociaciones Mutuales y Economía Social): Es el organismo fiscalizador de las mutuales y cooperativas. Permite radicar la denuncia por cobros indebidos

Es el organismo fiscalizador de las mutuales y cooperativas. Permite radicar la denuncia por cobros indebidos Defensa del Consumidor (DNCU): Podés abrir un reclamo contra la entidad mutual o financiera por infracción a la Ley 24.240

Podés abrir un reclamo contra la entidad mutual o financiera por infracción a la Ley 24.240 Denuncia Penal: En caso de falsificación de firma o suplantación de identidad, realizar la denuncia en la comisaría o ante la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia) enviando un correo con los comprobantes del recibo de sueldo

Debe tenerse en cuenta finalmente que por normativa vigente de ANSES, los descuentos practicados por entidades privadas o mutuales en los haberes de jubilados no pueden superar el 30% del haber neto mensual. Además, toda entidad adherida al sistema de códigos de descuento debe conservar la documentación respaldatoria firmada físicamente o mediante firma digital certificada; de no contar con ella, la retención es ilegal y el organismo debe proceder a dar de baja el descuento.

ANSES: cuáles son las reglas para evitar estafas

Ante este tipo de estafas, que solo es una de varias que se intentan hacer en la actualidad, el organismo recordó cuáles son las principales señales de alerta:

ANSES nunca solicita información confidencial. El organismo no pide claves bancarias, contraseñas, datos personales ni información sensible mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto

El organismo no pide claves bancarias, contraseñas, datos personales ni información sensible mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto Los trámites son gratuitos. Las gestiones realizadas ante ANSES no tienen costo y no requieren la intervención de gestores, abogados ni intermediarios

Las gestiones realizadas ante ANSES no tienen costo y no requieren la intervención de gestores, abogados ni intermediarios Hay que desconfiar de las falsas promesas de dinero. Una de las modalidades utilizadas por los estafadores consiste en hacerse pasar por empleados públicos y ofrecer supuestos bonos, beneficios o pagos extraordinarios a cambio de datos personales o bancarios

Ante este tipo de comunicaciones, ANSES recomienda no brindar información y cortar el contacto.