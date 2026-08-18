Conocé los secretos para proteger tu efectivo en casa y descubrí cuáles son los peores lugares para esconder billetes y evitar riesgos innecesarios

El hábito de guardar ahorros en dólares dentro del hogar está extendido en la Argentina. De acuerdo con datos del Indec citados en el informe de referencia, existen US$247.343 millones fuera del circuito financiero formal, distribuidos entre cajas de seguridad y distintos lugares de resguardo doméstico. La conservación de esos billetes requiere tener en cuenta las condiciones del ambiente, ya que determinados factores pueden afectar el papel moneda y dificultar posteriormente su utilización.

La luz solar, la humedad y el calor son tres de los principales factores que pueden deteriorar los billetes. Néstor Morena, consultor con 14 años de experiencia en la empresa Brinks, explicó que las condiciones de almacenamiento tienen incidencia directa sobre el estado de los dólares. Por ese motivo, además del lugar elegido para esconder el dinero, es necesario considerar la temperatura, la humedad y los materiales utilizados para agrupar o envolver los billetes.

Cuál es la temperatura adecuada para guardar dólares

Según las recomendaciones del especialista, los billetes de dólar necesitan un ambiente con una humedad relativa de entre 45% y 55%. A esto se suma la necesidad de mantener una temperatura estable que no supere los 24 grados. Estos parámetros buscan reducir la posibilidad de que el papel moneda absorba humedad o quede expuesto a condiciones que favorezcan su deterioro.

La estabilidad de las condiciones ambientales es un factor relevante. Los cambios bruscos de temperatura y humedad pueden afectar progresivamente el papel, incluso cuando los billetes se encuentran guardados durante largos períodos sin ser manipulados. Por eso, no alcanza con elegir un lugar que permanezca oculto: también debe ser un espacio con características apropiadas para conservar dinero en efectivo.

En ese sentido, Morena desaconsejó utilizar sectores de la vivienda que presenten condiciones extremas. Los sótanos, por ejemplo, pueden concentrar niveles elevados de humedad, mientras que los altillos pueden registrar temperaturas superiores a las recomendadas, especialmente durante los meses de verano.

El lugar de almacenamiento también debe mantenerse alejado de la exposición directa al sol. La luz solar puede afectar progresivamente el papel y contribuir a su deterioro. Por esta razón, un espacio oscuro, seco y con temperatura estable ofrece mejores condiciones para conservar los billetes durante períodos prolongados.

Por qué no conviene enterrar los billetes

Entre las alternativas que algunas personas utilizan para ocultar dinero se encuentra la posibilidad de enterrar los dólares. Sin embargo, el especialista desaconsejó esta práctica debido a las condiciones a las que queda expuesto el papel moneda.

El contacto con el suelo implica riesgos vinculados con la humedad y las variaciones de temperatura. Incluso si los billetes son introducidos dentro de algún tipo de envoltorio, el ambiente puede favorecer la aparición de humedad y acelerar el deterioro del papel. Ante la consulta sobre esta posibilidad, Morena fue categórico: "Mucho menos enterrarlos".

Otro elemento que debe considerarse son las bandas elásticas utilizadas habitualmente para formar fajos de billetes. El caucho de las gomitas puede secarse con el paso del tiempo y adherirse al papel. Cuando esto sucede, puede dejar manchas que resultan difíciles de remover y que afectan el estado del billete.

Para evitar ese problema, la recomendación consiste en utilizar bandas de papel autoadhesivas. En caso de emplear una banda elástica, una alternativa es colocar un papel entre la gomita y los billetes, de manera que el caucho no quede en contacto directo con el papel moneda.

Qué ocurre si se guardan dólares en el freezer

Otra de las prácticas asociadas con el resguardo de efectivo dentro del hogar es conservar los billetes en el freezer. Sin embargo, esta alternativa también presenta condiciones específicas que deben ser consideradas.

Morena explicó que, en caso de utilizar este método, el electrodoméstico debería contar con tecnología No Frost, ya que este sistema permite la circulación del aire y evita la formación de escarcha. Según el especialista, el funcionamiento correcto del sistema resulta fundamental para reducir el riesgo de que la humedad afecte los billetes.

Aun con esas condiciones, el consultor no recomendó directamente guardar dólares en el freezer. En cambio, sugirió realizar previamente pruebas con billetes que ya no estén en circulación. De esta manera, se puede comprobar cómo responde el sistema de almacenamiento elegido antes de colocar dinero que se pretende conservar durante un período prolongado.

El problema central está relacionado con la humedad. Si el sistema no funciona correctamente o se genera condensación, el papel moneda puede quedar expuesto a un ambiente que favorezca su deterioro. Por eso, cualquier método que implique cambios importantes de temperatura requiere controles adicionales.

Cómo preparar los billetes para guardarlos durante mucho tiempo

Para quienes deciden mantener sus dólares en efectivo dentro de la casa, el procedimiento recomendado contempla varias medidas destinadas a proteger el papel moneda. Una de ellas consiste en organizar los billetes en fajos pequeños, en lugar de formar grandes paquetes.

Luego, los fajos pueden envolverse en papel de aluminio y colocarse dentro de bolsas herméticas. El objetivo es crear una barrera frente a la humedad del ambiente. A su vez, el especialista mencionó la posibilidad de incorporar piedritas disecantes, utilizadas para absorber la humedad dentro del espacio de almacenamiento.

El sistema de protección no elimina la necesidad de revisar periódicamente el dinero. Morena recomendó controlar el escondite aproximadamente cada seis meses para comprobar el estado de los billetes y detectar señales de deterioro.

Uno de los indicadores a los que se debe prestar atención es la aparición de olores extraños. Un olor diferente al habitual puede advertir sobre la presencia de humedad o un proceso de deterioro que todavía no resulte visible. Una revisión periódica permite detectar estos problemas antes de que afecten de manera más significativa al papel moneda.

Además del estado de los billetes, durante esos controles se puede verificar que las bolsas continúen cerradas y que los materiales utilizados para proteger el dinero mantengan sus condiciones originales. La conservación depende tanto del ambiente como del sistema de almacenamiento empleado.

Qué hacer con los dólares deteriorados

El deterioro de los billetes puede generar dificultades cuando el propietario necesita utilizarlos o cambiarlos. El tratamiento que reciben los ejemplares dañados depende del país y de las entidades financieras involucradas.

En Estados Unidos, las entidades bancarias pueden aceptar para su canje determinados billetes deteriorados que todavía conservan una parte significativa de su estructura. Según la información citada por el especialista, se contempla el reemplazo de ejemplares que mantienen al menos el 50% de su estructura original, siempre que puedan ser identificados y cumplan con las condiciones establecidas para determinar su autenticidad y valor.

La situación es diferente para quienes tienen billetes dañados en la Argentina. El proceso puede resultar más complejo debido a que el papel moneda deteriorado debe ser enviado nuevamente al circuito internacional. La necesidad de reexportar los billetes implica costos y gestiones adicionales para las entidades que intervienen en el proceso.

Por este motivo, los bancos argentinos pueden rechazar determinados ejemplares deteriorados o aplicar comisiones por la gestión asociada con su procesamiento. La posibilidad de utilizar o cambiar un billete depende, entre otros factores, del grado de deterioro y de las políticas aplicadas por cada entidad.

Los principales cuidados para conservar dólares en casa

El almacenamiento doméstico de dólares requiere considerar varios factores que pueden afectar la integridad del papel moneda. La humedad, el calor y la exposición a la luz solar representan riesgos para los billetes, especialmente cuando permanecen guardados durante largos períodos.

Las condiciones recomendadas contemplan los siguientes parámetros:

Humedad relativa de entre 45% y 55%

Temperatura que no supere los 24 grados

Evitar sótanos con humedad elevada o altillos sometidos a temperaturas altas

Mantener alejados de la exposición directa al sol

También resulta necesario prestar atención a los elementos utilizados para agrupar los billetes. Las bandas elásticas pueden deteriorarse y dejar residuos sobre el papel, por lo que se recomienda utilizar bandas de papel o colocar una protección entre el caucho y los dólares.

En cuanto a los métodos de almacenamiento, el freezer requiere condiciones específicas y un funcionamiento adecuado del sistema No Frost. Sin embargo, antes de utilizarlo para guardar dinero, la recomendación es realizar pruebas con billetes fuera de circulación. Para el resguardo doméstico, también se plantea la utilización de fajos pequeños, papel de aluminio, bolsas herméticas y materiales absorbentes de humedad.

Finalmente, el control periódico constituye una parte del proceso de conservación. Revisar los billetes cada seis meses permite detectar olores, humedad u otras señales de deterioro. De esta manera, quienes mantienen ahorros en dólares fuera del sistema financiero pueden identificar eventuales problemas antes de que el estado del papel moneda dificulte su utilización o canje.