Banco Macro presentó su balance y la City analiza si es momento de invertir en sus acciones

Banco Macro superó las previsiones de ganancias, recuperó su retorno sobre el patrimonio y mantiene potencial, condicionado por el avance de la mora

Analistas de SBS estiman un potencial de suba del 25% para el ADR de la entidad, condicionado a la mejora operativa y la baja del riesgo país.

El ratio de mora alcanzó el 6,3%, impulsado principalmente por el deterioro en la cartera de consumo, que registró un incremento del 8,4%.

Banco Macro (BMA) presentó un balance que dejó dos caras bien diferenciadas para los inversores. Por un lado, la entidad consiguió una ganancia superior a la esperada, recuperó sus principales indicadores de rentabilidad y mantuvo una posición de capital sólida. Por el otro, volvió a mostrar un crecimiento de la mora, especialmente dentro de los préstamos destinados al consumo.

Según informó Macro, La entidad ganó $206.775 millones durante el segundo trimestre de 2026, frente a los $149.212 millones registrados en los tres primeros meses del año. El resultado también superó los $188.408 millones que esperaba Allaria, mientras el retorno sobre el patrimonio avanzó desde el 10% hasta el 13,4%.

Parte del resultado estuvo atravesado por gastos extraordinarios vinculados con el plan de reestructuración que Banco Macro lleva adelante durante el año. Sin considerar ese efecto, la rentabilidad habría sido mayor y el retorno sobre el patrimonio ajustado habría alcanzado el 14,3%, de acuerdo con los cálculos presentados por las sociedades de bolsa.

Y es que, la atención de la City, quedó puesta sobre la calidad de los activos dado que el ratio de préstamos irregulares pasó del 5,4% al 6,3% en apenas tres meses, mientras un año atrás se encontraba en el 2,1%. El aumento confirma que el deterioro de la capacidad de pago de familias y empresas continúa condicionando los balances bancarios.

La mora de Banco Macro encendió una alerta en la City

Agustín Carlos Cundari, analista de Equity de SBS, destacó que el balance incorporó "un nuevo incremento en el ratio de mora hasta el 6,3%", nivel que alcanzó el 8,4% en la cartera de consumo y el 4,1% para los clientes clasificados en Situación 3 ante el Banco Central.

La evolución de los préstamos a individuos explica buena parte del deterioro ya que, según Allaria, el índice de mora de la cartera de consumo pasó del 6,9% al 8,4%, mientras el correspondiente a la cartera comercial mejoró desde el 1,3% hasta el 0,9%.

La diferencia muestra que el principal foco de fragilidad permanece entre las familias, en un contexto de ingresos todavía exigidos y mayor dificultad para cumplir con tarjetas de crédito y préstamos personales. En la cartera corporativa, en cambio, los indicadores exhibieron una evolución más favorable.

El empeoramiento también se observa en la comparación interanual. La cartera irregular total representaba apenas el 2,1% de los préstamos en el segundo trimestre de 2025, por lo que el indicador se triplicó en doce meses. La cobertura mediante previsiones, al mismo tiempo, bajó desde el 140,4% hasta el 95,4%.

Cundari remarcó que las previsiones constituidas con anterioridad permitieron reducir el impacto inmediato sobre el estado de resultados. Según el analista, "las previsiones hechas en trimestres previos llevan en esta oportunidad a reducir el cargo por incobrabilidad un 23,8% t/t real".

El cargo por incobrabilidad se ubicó en $194.283 millones, con una caída trimestral del 24% en términos reales. Frente al mismo período de 2025, de todas maneras, mostró un crecimiento del 41,2%. La combinación obliga a seguir con atención tanto la evolución de los atrasos como la capacidad del banco para cubrirlos.

Para Cundari, "será fundamental monitorear la evolución de la mora", pese a que Banco Macro mantiene un robusto nivel de cobertura cercano al 149% para los clientes ubicados en Situación 3 según los criterios regulatorios del BCRA.

Ganancias, márgenes y eficiencia

Más allá del crecimiento de la cartera irregular, el resultado final dejó aspectos favorables como le hecho de que la ganancia neta aumentó por segundo trimestre consecutivo, con una mejora real del 38,6% frente a los primeros tres meses del año y del 3,5% en comparación con el mismo período de 2025.

El resultado neto por intereses alcanzó los $1,03 billones, prácticamente sin cambios frente al trimestre anterior y con un crecimiento interanual real del 11,1%. Los ingresos por intereses se redujeron por la menor contribución de los préstamos privados, mientras los egresos también cayeron por la contracción de los plazos fijos y la baja de las tasas pasivas.

Los ingresos netos por comisiones retrocedieron un 2,1% trimestral y un 11,4% interanual en términos reales, hasta los $213.363 millones. Las menores comisiones asociadas con tarjetas de crédito y servicios a empresas explicaron buena parte del movimiento.

El margen de interés neto se redujo frente al trimestre anterior, mientras el ratio de eficiencia empeoró desde el 32% hasta el 33,9%. Los gastos administrativos subieron un 8,2% trimestral real, acompañados por un aumento en las remuneraciones al personal.

Ese incremento ocurrió en pleno proceso de reestructuración. La dotación de empleados disminuyó un 1,1% durante el trimestre y un 8% interanual, hasta 8.180 personas, mientras la cantidad de sucursales bajó un 4% trimestral y un 18% en doce meses, hasta 402 establecimientos.

Cundari explicó que "las remuneraciones al personal aumentan 6,6% t/t real, aun cuando continúan recortándose la dotación de personal y el recuento de sucursales". El banco anticipó que el plan tendría un impacto equivalente a 300 puntos básicos sobre el retorno del patrimonio durante 2026, con beneficios que se reflejarían plenamente en 2027.

El crédito privado ganó lugar

La cartera de préstamos en pesos creció un 2% frente al trimestre anterior y llegó a $9,04 billones, pese a que todavía se ubicó un 8% por debajo del nivel observado un año atrás. Los adelantos avanzaron un 15%, mientras los préstamos prendarios y las tarjetas de crédito cayeron un 2%.

Los préstamos ya representan el 45% del activo total, frente al 44% del trimestre previo. Al mismo tiempo, la exposición al sector público se redujo hasta el 25,9% del activo. Para SBS, esta composición muestra una estabilización del balance luego del proceso de transformación hacia un negocio bancario más tradicional.

"La composición de su hoja de balance se encuentra estabilizada tras haber efectuado el proceso de transformación hacia el negocio bancario normal", sostuvo Cundari. Esta modificación resulta relevante porque la rentabilidad futura dependerá en mayor medida de la expansión del crédito privado, la evolución de las tasas y el control de la mora.

Del lado del fondeo, los depósitos en pesos subieron un 0,4% trimestral y bajaron un 1% interanual, hasta $9,89 billones. Las cajas de ahorro crecieron un 5%, las cuentas corrientes un 2% y los plazos fijos retrocedieron un 11%.

Los depósitos en dólares disminuyeron un 11%, hasta u$s3.272 millones.

La conducción de Banco Macro redujo su proyección anual de crecimiento real de los préstamos a un rango de entre 2% y 5%, mientras espera una expansión de los depósitos cercana al 10%, impulsada principalmente por mayores saldos en moneda extranjera.

Cuánto potencial conserva BMA

Por todo esto, SBS actualizó su valuación de Banco Macro mediante un modelo de crecimiento de Gordon y calculó un múltiplo objetivo de 1,30 veces su valor libros para fines de 2027. El escenario contempla un retorno sobre el patrimonio normalizado del 17%, un costo de capital del 14% y un crecimiento de largo plazo del 5%.

A partir de esos supuestos, la sociedad de bolsa estimó que el ADR podría alcanzar los u$s89,80, lo que representaba un potencial de suba del 25% frente al precio considerado en el informe. El cálculo presupone que el riesgo país argentino baja hacia los 400 puntos básicos.

"Estimamos que el precio del ADR cuenta con un upside del 25% hasta redondear los u$s89,80, asumiendo un nivel de riesgo país de 400 puntos básicos", afirmó Cundari. El recorrido proyectado depende, por lo tanto, tanto de la mejora operativa del banco como de una reducción en el riesgo soberano.

La acción conserva atractivo por la recuperación de la rentabilidad, el elevado nivel de capital regulatorio y el ahorro que podría generar la reestructuración a partir de 2027.

La contracara aparece en el crecimiento de la mora, la menor cobertura contable de la cartera irregular y la necesidad de que el crédito vuelva a expandirse sin profundizar el deterioro de la calidad de los activos.

Banco Macro cerró el trimestre con un ratio de capital regulatorio del 28%, todavía elevado pese a la caída frente al 32,4% del período anterior. Esa fortaleza le proporciona margen para absorber pérdidas y acompañar una eventual recuperación de la demanda crediticia.